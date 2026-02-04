«Это налог для бедных». Власти назвали инфляцию рекордно низкой — как подорожали продукты в 2025 году

Официально инфляция в 2025 году меньше 6%, но в магазинах получается совсем другая математика Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой за последние пять лет, порадовал Банк России со ссылкой на данные Росстата. Подорожание продуктов регулятор оценил в 5,2%. При этом у обычных россиян практически каждый поход в магазин заканчивается расширением зрачков и неразборчивой лексикой. Наши коллеги из 74.RU проверили, как изменилась стоимость ходовых продуктов в магазине у дома и по статистике. А также поговорили с экономистами о том, насколько цифры соотносятся с нашими доходами, почему расходы на еду обгоняют инфляцию и чего ждать в ближайшем будущем.

Яйца и сахар упали в цене

За прошлый год инфляция в России снизилась по сравнению с 2024 годом почти в два раза — с 9,5 до 5,6%, указал Банк России со ссылкой на Росстат. При этом в 2025-м больше всего подорожали услуги — на 9,3%, меньше всего — непродовольственные товары, на 3%, а рост продуктовой инфляции регулятор оценил в 5,2%.

«За 2025 год среди продовольственных товаров наблюдалось снижение цен на яйца (-20%), сахар (-6,4%), макаронные и крупяные изделия (-0,9%). Кроме того, по сравнению с высокой базой декабря прошлого года овощи и фрукты подешевели на 8,8%, сливочное масло — на 3%», — прокомментировали в Банке России.

В непродовольственном сегменте за год снизились цены на телерадиотовары (-8,5%), средства связи (-7,1%), персональные компьютеры (-5,4%), электротовары и бытовые приборы (-5,0%), инструменты и оборудование (-3,2%), обувь (-1,2%), а также легковые автомобили (-0,8%).

Регулятор отметил, что годовая инфляция снизилась в 82 из 85 регионов. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 году снизится до 4–5%. В 2027 году и далее планируется удерживать годовую инфляцию на цели вблизи 4%, добавили в Банке России.

Молочка и рыба — вверх, переходим на гречку

Мы заглянули в магазин у дома, где несколько лет назад мониторили стоимость среднестатистической корзины, и выбрали несколько базовых продуктов.

Картошку сейчас продают здесь по 46,79 рубля, весной 2022 года она стоила 38,99 рубля за килограмм. То есть за четыре года без малого рост составил 20%.

Тушку цыпленка-бройлера предлагают за 189,99 рубля, четыре года назад ее можно было купить за 136,99 рубля. Цена изменилась на 38%.

Неизменной осталась цена пачки макарон (мы отслеживали стоимость 450-граммовой упаковки. — Прим. ред.) — 59,99 рубля.

На рубль с копейками, или на 2,3%, подорожал сахар — 58,99 рубля против 57,69 рубля за килограмм.

А вот цена пакета молока жирностью 2,5% выросла заметно. Весной 2022 года молоко в пленке продавали за 69,99 рубля, сейчас — 89,99 рубля, то есть на 28,6% больше.

Выбрали несколько ходовых товаров и сравнили их стоимость за год — с декабря 2024-го по декабрь 2025-го. Для расчетов использовали цены по данным Росстата, указанные в калькуляторе инфляции Fincult.info (проект Банка России).

Из мясных продуктов лидерство по подорожанию по-прежнему у говядины — на 19,2% за год. Баранина и свинина выросли на 15,3 и 9,7% соответственно.

Источник: Семен Казьмин / Городские медиа

Кисломолочная продукция подскочила на 15,7%. Зато резко подешевели куриные яйца — на 33,6% — и сахар — на 22,9%.

Источник: Семен Казьмин / Городские медиа

Еще, оказывается, в 2025 году снизились средние цены на майонез — на 5,9%, подсолнечное масло — на 6,3%, сливочное масло — на 3,3%. Также дружное снижение продемонстрировали крупы: гречка — на 4,3%, рис — на 3,2%.

Источник: Семен Казьмин / Городские медиа

А кофеманам придется взгрустнуть. Кофе в зернах за год подскочил на 30,9%, растворимый — на 9,8%. Неожиданно понизился в цене черный чай — на 4,1%, а зеленый подрос на 6%.

«Покупатель фиксирует только рост цен»

Расхождение между официальной инфляцией и ощущениями россиян — явление не только нормальное, но и ожидаемое, отметили эксперты.

«Статистика фиксирует средний рост цен по широкой корзине товаров и услуг, где вес имеют и непродовольственные товары, и услуги с более сдержанной динамикой цен. При этом потребительские ощущения формируются вокруг узкого набора повседневных расходов — прежде всего продуктов питания, ЖКХ, транспорта и лекарств, — объяснил директор по стратегии ИК „Финам“ Ярослав Кабаков. — Именно эти категории покупаются чаще всего, и рост цен на них воспринимается острее, чем удешевление или слабый рост цен на товары длительного пользования, которые в расчетах Росстата также занимают значимую долю».

По словам эксперта, дополнительный эффект создает неравномерность подорожания внутри продуктовой корзины.

Покупатель фиксирует только рост цен и экстраполирует их на всю инфляцию — отсюда ощущение двузначных темпов. Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»

«Даже если в среднем продукты выросли на 5,2%, отдельные позиции — овощи, фрукты, мясо, молочная продукция — в течение года могли расти более существенно, а после снижаться в цене, — добавил Ярослав Кабаков. — Важную роль играет и так называемая инфляция частоты: регулярные покупки создают ощущение постоянного роста цен, тогда как редкие траты, где рост может быть ниже, просто не попадают в фокус внимания».

Официальная статистика не совпадает с ощущением людей во всех странах мира, россияне здесь не одиноки, обратил внимание другой эксперт.

Если вы на Пятой авеню в Нью-Йорке скажете американцам про 3% инфляции, по статистике, 9 из 10 человек покрутят пальцем у виска, а один вызовет вам скорую помощь. Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статисследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

«Люди ощущают рост цен не на те три процента, которые показывает, к примеру, статведомство США, а на все 5–7%. Это так называемая макроэкономическая инфляция, которую тот же Росстат считает по 550 товарам и услугам, — привел пример научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статисследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — А люди пользуются десятками тысяч товаров. Например, билеты в Большой театр на „Щелкунчика“ доходят до 50–100 тысяч рублей, но они не входят в „инфляционную“ корзину Росстата. А билет на спектакль какого-нибудь регионального театра входит».

По словам экономиста, так работают статистические ведомства во всём мире. Для расчета инфляции они берут базовые продукты, услуги и товары, а не все подряд. Эти цифры используют для принятия бюджета, расчета курса национальной валюты и так далее.

Никто не знает точно, сколько сейчас стоит гречка, но все «знают», что она постоянно дорожает. Хотя сейчас гречка существенно дешевле своих максимумов. Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций»

«Наблюдаемая населением инфляция всегда выше статистической. В среднем на пять процентных пунктов в январе произошла индексация тарифов, рост НДС. Цены выросли, особенно на фоне неинфляционного декабря. При этом наши ощущения субъективны и смещены в товары-маркеры, мозг мыслит негативно — в сторону рисков, — указал главный экономист „БКС Мир инвестиций“ Илья Федоров. — Отклонение вверх наблюдаемой инфляции от статистической — не российский феномен, это во всём мире так».

Чем меньше доходы, тем больше траты на еду

Каждый человек живет со своей инфляцией, акцентировали эксперты.

«Если он ест пшенную кашу, которая особо не дорожает, и пьет, извините меня, самую дешевую водку, инфляция у него, условно говоря, 4%. А если приобретает разные фрукты и овощи, конфеты и торты, пьет особый вид кофе и приобретает не самые дешевые продукты, для него инфляция может быть 30–40%, — добавил Георгий Остапкович. — Это касается и Америки, и России».

Личная инфляция россиян может отличаться в разы, но все вместе, как в известном анекдоте, «едят голубцы» Источник: Наталья Лапцевич

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода сказал, что все-таки доверился бы официальной статистике.

«На фоне эффективной денежно-кредитной политики властей и восстановления позиций рубля к доллару почти на 25% стоимость импорта, а у нас его более половины в продуктах и товарах, рухнула. Реально сильный рубль позволил эффектно загасить инфляционный всплеск, — отметил Андрей Лобода. — Другой вопрос, что каждый из нас чувствует личную инфляцию, исходя из потребительских предпочтений и оплаты за те же услуги ЖКХ. Чем ниже доходы человека, чем более неиндексируемые жадным работодателем, тем с каждым годом кажутся выше цены. Есть надежда, что в этом году официальную инфляцию прижмут под отметкой 5%. Это даст шанс, что личную инфляцию граждане не будут воспринимать двузначной. Но для такого успеха нужно сохранить силу рубля к мировым валютам».

Инфляция — это налог для бедных. Социально незащищенные слои населения всегда воспринимают рост цен на несколько процентов с двойным-тройным негативным эффектом. Андрей Лобода, экономист

По данным Росстата, расходы россиян на еду составляют в среднем 38–40%.

«Чем меньше доход человека, тем больше он тратит на еду и продукты. Человек, получающий миллион рублей, расходует на пропитание процентов 10. 100 тысяч рублей в месяц ему вполне хватит. А тот, кто получает МРОТ, на продукты израсходует 60%», — подсчитал Георгий Остапкович.

При этом сам факт того, что расходы на еду обгоняют общую инфляцию, по словам экспертов, не является аномалией.

«В условиях роста издержек в агросекторе, логистике, переработке и торговле продовольственные цены часто ведут себя более волатильно. Кроме того, для домохозяйств с невысокими доходами доля продуктов в расходах выше среднего, поэтому их „личная инфляция“ почти всегда превышает официальную», — объяснил Ярослав Кабаков.

В ближайшем будущем разрыв между статистикой и восприятием может сохраняться, добавил эксперт.

«Даже при умеренной общей инфляции давление на цены в сегменте базовых товаров будет поддерживаться ростом зарплат, издержек бизнеса и фискальными факторами. Если при этом доходы населения растут неравномерно, субъективное ощущение высокой инфляции будет оставаться независимо от того, что демонстрируют агрегированные показатели Росстата», — резюмировал Ярослав Кабаков.