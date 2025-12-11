Катки вместо дорог: прокуратура упрекнула ярославские власти в недофинансировании важных статей

Прокуратура сообщила о недофинансировании важных статей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В прокуратуре Ярославской области заявили о недостаточном финансировании значимых статей в бюджете региона на 2026 год. Замечания высказала и. о. старшего помощника прокурора области по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами власти и местного самоуправления Ольга Гусева на заседании комитета Ярославской областной Думы 11 декабря.

«В сфере дорожного хозяйства, несмотря на принимаемые меры по ремонту региональных и межмуниципальных дорог, в ненормативном состоянии находится значительная их часть — 43,6%. В настоящее время на исполнении в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области продолжают оставаться 203 судебных решения в данной категории. По ряду исполнительных производств срок составляет более 3 лет», — озвучила статистику Ольга Гусева.

Также она отметила, что остаются проблемы в сферах здравоохранения и социального обеспечения. В частности, многие медицинские учреждения нуждаются в капитальном ремонте. Предписания контролирующих органов об этом были выданы еще в 2023 году. Также в решении нуждается задача обеспечения жильем детей-сирот.

«Не завершена работа по оснащению образовательных учреждений системами оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализацией. Длительное время нерешенными остаются вопросы восстановления жилищных прав граждан. В прокуратуру по данному вопросу поступают многочисленные жалобы», — добавила Ольга Гусева.

Она подчеркнула, что существует потребность в дополнительном финансировании на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. Процент их износа в регионе, по данным прокуратуры, превышает средний по стране.

«Вместе с тем, как показывает практика, средства областного бюджета направляются, в том числе на организацию зон отдыха и катания на коньках в зимний период, установку архитектурной подсветки, туристических указателей, формирование призового фонда конкурса по новогоднему оформлению фасадов», — подчеркнула представитель прокуратуры.

Ольга Гусева предложила учесть эти замечания при формировании бюджета на следующие годы.