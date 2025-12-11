До беспамятства. Компьютеры и жесткие диски прибавляют в цене по 30% в неделю

Возможно, обновление домашней техники придется отложить Источник: tanit boonruen / iStock

Беспрецедентный бум на рынке оперативной памяти спровоцировал рост цен на технику, стоимость которой напрямую от этой памяти зависит. Компьютеры, ноутбуки, жесткие диски прибавляют по 10–30% в цене уже которую неделю подряд. Так что, если вы откладывали обновление домашней техники или готовились порадовать таким подарком близких на Новый год, самое время передумать. Особенно если речь не идет об игровых ПК за сотни тысяч рублей. Подробности — в материале «Фонтанки».

Почему взлетели цены на оперативную память

Компании Dell Technologies Inc., HP Inc. и другие технологические гиганты уже предупреждают о возможных перебоях с поставками микросхем памяти в следующем году. Производители потребительской электроники, включая Xiaomi Corp., бьют тревогу из‑за вероятного роста цен. Некоторые компании, в частности Lenovo Group Ltd., уже начали создавать запасы микросхем памяти, предвидя удорожание. Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что ко второму кварталу следующего года цены на модули памяти вырастут на 50%.

Дефицит может привести к удорожанию производства самых разных устройств — от смартфонов до медицинского оборудования и автомобилей. Такие чипы используются практически во всех современных электронных приборах, где требуется хранение данных.

Всего за месяц оперативная память подскочила в цене почти втрое. Теперь только один такой модуль на 32 ГБ стоит столько, сколько еще недавно стоил весь компьютер. Ключевой драйвер, который в короткие сроки перевернул рынок с ног на голову, — взрывной спрос из-за развития ИИ. Дело в том, что обучение и работа нейросетей требуют колоссальных вычислительных ресурсов — каждый сервис на базе GPU для ИИ потребляет в десятки раз больше высокоскоростной памяти, чем обычный корпоративный или игровой компьютер.

В погоне за спросом три кита рынка — Samsung, SK Hynix и Micron — вместо наращивания общего производства массово переориентировали свои передовые производственные линии на выпуск HBM — специальной сверхбыстрой и дорогой памяти для ИИ-ускорителей NVIDIA и других компаний. Так что с проблемой могут столкнуться и поставщики логистических чипов: их клиенты могут отказаться от заказов, если не смогут обеспечить себя достаточным объемом памяти.

Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) отметил, что дефицит памяти возникает из‑за того, что производители отдают приоритет сотрудничеству с крупнейшим в мире поставщиком ИИ‑чипов — калифорнийской Nvidia Corp. В свою очередь, Nvidia сосредоточилась на сборке своих самых дорогих и передовых систем для ИИ‑дата‑центров. SMIC предупредила, что нехватка памяти может ограничить производство автомобилей и электроники в 2026 году.

«Мы никогда не видели, чтобы цены росли такими темпами», — заявил главный операционный директор Dell Джефф Кларк. По его словам, компания столкнулась с сокращением поставок динамической оперативной памяти (DRAM), включая высокопроизводительную память для ИИ и чипы для персональных компьютеров, а также жестких дисков и так называемой NAND‑флеш‑памяти. «Себестоимость растет по всей продуктовой линейке», — говорит он. Dell планирует пересмотреть конфигурации и ассортимент продукции, однако Кларк предупредил, что последствия неизбежно затронут потребителей.

В Пекине компания Xiaomi подняла цены на свое флагманское устройство и заявила, что ожидает, что дефицит микросхем памяти приведет к росту цен на мобильные устройства и в следующем году.

Глава HP Энрике Лорес в интервью Bloomberg сообщил, что вторая половина 2026 года может оказаться особенно сложной и компания будет повышать цены там, где это необходимо. «Во втором полугодии мы придерживаемся осторожного подхода к прогнозам, одновременно принимая решительные меры, например привлекаем больше поставщиков памяти и уменьшаем объем памяти в продукции», — пояснил он. По оценкам HP, память составляет от 15 до 18% себестоимости обычного ПК.

Усложняют ситуацию на рынке и напряженные отношения США и Китая, а именно американские санкции, которые ограничивают технологические возможности новых китайских игроков. «Фонтанка» подробно рассказывала, чем это грозит господрядчикам и потребителям.

Больно среднему сегменту. Как подорожали компьютеры и ноутбуки

Сейчас именно память формирует от 15 до 18% стоимости типового ПК, так что рост цен на оперативную память уже серьезно ударил по стоимости компьютера. Возьмем самый среднестатистический с ОЗУ 16 ГБ: еще месяц назад его можно было купить чуть больше чем за 40 тысяч рублей, сейчас — за 51,5. За месяц цена подскочила на 16%, с середины сентября — на 28%.

Сильнее всего подорожали ПК из среднего ценового сегмента: на 15–20% за неделю и на 30–40% с середины сентября. Игровые компьютеры росли в цене не так стремительно: ARDOR GAMING EVO X127 с 64 ГБ оперативной памяти за пару недель подорожал с 288 999 до 334 999 рублей (+15,92%), ARDOR GAMING EVO X12 с 96 ГБ оперативной памяти — с 522 999 до 556 999 рублей (+6,50%).

Почти не подорожали мини-ПК и совсем бюджетные устройства с 4–8 ГБ оперативной памяти. Мини-ПК Beelink с сентября не изменился в цене (12,4 тысячи), мини-ПК DEXP Aquilon подорожал с 13 тысяч до 15,7 тысячи рублей, а мини-ПК INFERIT Micro и вовсе подешевел: в середине сентября он стоил 10,2 тысячи, в декабре — 9,6 тысячи.

Сравнительно бережно техноинфляция ударила по ценам на ноутбуки, где оперативной памяти меньше, чем в ПК. Дорогие игровые ноутбуки в цене практически не прибавили — всего 2–3% с середины сентября. Устройства «среднего сегмента» с 16 ГБ оперативной памяти, которые в сентябре стоили чуть больше 40 тысяч, подорожали на 7–15% — до 44–51 тысячи рублей. Один из самых бюджетных ноутбуков, которые «Фонтанка» нашла в интернет-магазине, прибавил в цене 14%.

Как подорожали жесткие диски

Взлетели цены и на жесткие диски — теперь стандартные HDD на 1 ТБ, которые еще в сентябре можно было найти за 5–6 тысяч, стоят больше 10 тысяч рублей. За это время они подорожали на 79%.

