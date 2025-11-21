Осталось несколько дней! За что нужно заплатить в казну до 1 декабря, чтобы не получить штраф и не лишиться квартиры

Срок уплаты налогов за 2024 истекает через считанные дни — 1 декабря. Если не сделать этого вовремя, то неизбежно начнут начисляться пени и штрафы. Расскажем все, что нужно знать, чтобы избежать проблем.

Какие налоги нужно заплатить

Налог на имущество . Его нужно оплатить владельцам квартир, домов, гаражей, мест на парковке, объектов незавершенного строительства и другой недвижимости. Налог начисляется с момента регистрации в Росреестре права собственности на объект. Сумма зависит от кадастровой стоимости объекта.

Земельный налог . Его придется заплатить россиянам, которые владеют земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Арендаторов это не касается. Сумма налога также рассчитывается от кадастровой стоимости участка.

Транспортный налог . Его должны оплатить владельцы автомобилей, мотоциклов, катеров, трактор и даже вертолетов и других транспортных средств, но велосипедов и самокатов это не касается. Сумма налога у всех будет разной. Она зависит от мощности транспортного средства, прописки водителя и наличия региональных льгот.

Налог по вкладам . В 2025 году россияне должны уплатить налог за процентный доход по вкладам, полученный в 2024 году. Им облагается не вся сумма процентов, а только доход, превышающий необлагаемый минимум. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки ЦБ РФ на первое число каждого месяца года. В 2024 году самое высокое значение ставки составляло 21%, значит необлагаемый минимум равен 210 тысяч рублей. То есть налог насчитают только на ту часть полученных по вкладу процентов, которая окажется выше этой суммы.

Как заплатить налоги

через сайт ФНС России,

Госуслуги,

мобильное приложение банка,

Почту России,

отделение банка.

Налоговые платежи, сборы и страховые взносы можно уплачивать не только за себя, но и за других людей. Такая опция доступна, например, на сервисе «Уплата налогов и пошлин» ФНС.

Что грозит за просрочку

За каждый день просрочки начисляется пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка, то есть за каждые просроченные 100 рублей ФНС начнет начислять вам по 5,5 копейки в день. При длительном уклонении налоговая вправе обратиться в суд, взыскать долг через приставов, наложить арест на имущество или ограничить выезд за границу.

С ноября 2025 года в России начали действовать новые правила взыскания долгов по налогам во внесудебном порядке. Нововведение касается физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Новые правила коснулись:

налогов, указанных в декларации 3-НДФЛ;

транспортного и имущественного налога;

обязательств по нотариально удостоверенным сделкам (займам, распискам, кредитам).

Если не погасить долг, то в течение шести месяцев налоговая примет решение о взыскании задолженности с помощью приставов. Должник же получит уведомление в личном кабинете ФНС и на портале «Госуслуги», а также заказным письмом по почте.

Взыскание возможно со всех счетов гражданина, включая банковские карты, электронные кошельки, вклады в драгметаллах и счета в цифровых рублях. Если денег на них нет, то в ход может пойти автомобиль, квартира или земельный участок.

Решение о доначислении налогов, начислении пени и штрафов можно оспорить. Для этого в течение месяца нужно подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию, отправив его по почте или в электронном виде через личный кабинет. Нужно приложить документы, которые подтвердят вашу правоту. ФНС может отменить или же уменьшить сумму платежа либо отказать в обжаловании.

Налоговые льготы

Налоговые льготы — это полное или частичное освобождение налогоплательщика от обязанности по уплате налога. Они могут быть как постоянными, так и разовыми.

Право на льготы по уплате имеют различные категории граждан, например, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, военнослужащие и ветераны боевых действий. С полным списком можно ознакомиться в ст. 407 Налогового кодекса.

Так, например, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства не платят налог на имущество по одному виду, то есть на один дом, одну квартиру. Они также освобождаются от уплаты транспортного налога, если владеют специальными автомобилями для управления лицами с ограниченными возможностями или их мощность не превышает 100 л. с., но они были приобретены через органы социальной защиты населения.

По похожему принципу освобождаются от уплаты налога пенсионеры. Им тоже нужно выбрать, за какой объект недвижимости не платить. Такими же правами наделены и люди предпенсионного возраста.

А для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество: по пять квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по семь квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере шести соток по земельному налогу.

Также существуют отдельные льготы в регионах. Узнать, какие именно привилегии действуют в конкретном городе можно через сервис налоговой службы.

Как получить льготу

Налоговые льготы должны учитывать автоматически. Однако, если вы заметили ошибку при начислении, стоит лично обратиться в ближайший МФЦ или налоговую инспекцию с пакетом документов и заявлением на перерасчет. Также это можно сделать через онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика». С собой нужно иметь:

паспорт;

бумаги, подтверждающие статус льготника;

свидетельство о праве собственности;

документы на дом или другое имущество;

справку о составе семьи;

свидетельства о рождении детей, если такие имеются.

Что делать, если вам не пришло уведомление

Налоговые уведомления уже разослали в личные кабинеты налогоплательщика. Также они доступны через «Госуслуги» и мобильное приложение «Налоги ФЛ». Если по каким-то причинам вам ничего не пришло, то стоит лично обратиться в налоговый орган. Однако есть случаи, когда уведомления, направляются раз в три года. Это происходит только, если общая сумма налогов не превышает 300 рублей. Для всех остальных уведомления рассылают каждый год.

Не забудьте, что кроме необходимости платить по налогам, у вас есть право получить налоговый вычет, то есть вернуть себе часть внесенных в казну средств. Собрали полный гайд об этом.