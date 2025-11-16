«Мы на спуске или уже на дне». Экономист Наталья Зубаревич — о проблемах в промышленности, строительстве и на рынке труда

Наталья Зубаревич — экономист, профессор МГУ, эксперт по экономике регионов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Известный экономист, профессор Московского государственного университета Наталья Зубаревич заявила о кризисе в промышленности, стройке, торговле и других сферах экономики российских регионов. Наши коллеги из Е1.RU собрали основные тезисы с выступления звездного спикера на конференции в Екатеринбурге.

О промышленности

«В промышленности половина регионов дает минус, и этот минус почти равномерно распределен по территории. Только на Дальнем Востоке ситуация чуть-чуть получше, это достижение в основном добывающей промышленности: золото нынче в цене, и уголь оттуда нормально идет на экспорт. Чуть лучше дела и у Поволжья, это благодаря оборонной промышленности. Всё остальное не радует», — начала Наталья Зубаревич.

Она считает, что делать ставку на добывающую промышленность сейчас нет смысла: показатели здесь снижаются уже третий год подряд, а в обрабатывающей промышленности сложилась неоднозначная ситуация.

«В 2022 году был значимый спад в обработке — правда, не во всех регионах. В 2023-м прекрасно отыгрались, и все решили, что так будет и дальше. Нет. В 2024 году обработка разваливается на две зоны — гражданскую продукцию и оборонную, то есть то, что тормозится, и то, что продолжает расти», — отметила профессор МГУ.

Наталья Васильевна привела данные о том, что самые высокие темпы роста сейчас показывают как раз регионы с развитым военно-промышленным комплексом — Урал, Поволжье и центральная часть России.

«Кто знает школьную географию, понимает, что такое Курганская область, Удмуртия. За три года рост производства более чем на 70% — вот она, оборонка. Очень высокий рост в Москве, но это связано с тем, что там прописано очень много компаний, производящих оборонную продукцию», — объяснила экономист.

Наталья Зубаревич стала спикером конференции «Российские регионы в фокусе перемен», которая проходит в Екатеринбурге с 13 по 15 ноября Источник: Ирина Порозова / E1.RU

В то же время регионы, которые специализируются на металлургии, а также на переработке нефти и газа, столкнулись с застоем.

Мы входим в спад. Не понимаем, надолго ли, но мы находимся на спуске или уже на дне. Наталья Зубаревич экономист

О строительстве

В сфере строительства сейчас тоже замедляются темпы роста — в целом по стране объемы строительных работ (показатель исчисляется в рублях) за год увеличились всего на 3% после 8% в прошлом году.

Значимый спад наметился уже как минимум в трети регионов. Хорошими показателями могут похвастаться только те территории, где есть крупные бизнес-проекты или бюджетные деньги — Ленинградская и Амурская области, Крым, Москва и Красноярский край. Там показатель вырос на 12–41%.

Тем временем площадь введенного жилья (показатель в квадратных метрах) снизилась в целом по стране почти на 6%.

«В большинстве регионов жилищное строительство перестало быть драйвером развития. И это продлится точно в 2026 году и, может быть, в 2027-м, потому что девелоперы сейчас массово снижают стройку, начинают гораздо меньше проектов», — объяснила Наталья Зубаревич.

О рынке труда и зарплатах

Большинство регионов живут в условиях отсутствия безработицы и дефицита кадров (хотя есть и исключения, например, в виде Ингушетии — там этот показатель до сих пор достигает 25–27%).

«Безработицы нет и еще как минимум два года не будет. Но будут производства, которые переходят на четырехдневную рабочую неделю и у которых есть проблемы со сбытом продукции», — отметила экономист.

Она добавила, что гонка зарплат в стране не закончена (особенно она заметна в регионах с развитым оборонно-промышленным комплексом, в том числе на Урале), но скоро всё это прекратится.

Заработки россиян уже стали расти медленнее, а это значит, что скоро мы увидим замедление гонки зарплат. Профессор МГУ утверждает, что это повлияет на потребителей и розничную торговлю.

О торговле

На скорое завершение зарплатной гонки указывает и то, что в рознице уже тоже фиксируется замедление роста объемов.

«Всё встало: плюс 2% после 7% в предыдущие годы. Население стало экономить. Одна из причин — жесткие ограничения на выдачу кредитов. У нас народ небогатый и очень много покупает в кредит», — объяснила Наталья Зубаревич.

Она добавила, что в некоторых регионах уже даже наблюдается снижение потребления, но пока это не какая-то катастрофа.

Об общепите

Одна из немногих сфер услуг, которая сейчас чувствует себя хорошо, — это общепит. В 2025 году он уже показывает рост объемов на 8,4% в целом по стране. Лучше всего дела обстоят в Москве, Свердловской и Ростовской областях.

«Жители Свердловской области хорошо едят, плюс 16% — шикарная динамика. Но еще круче в Москве — там больше 20% роста. Да, кризис, да, проблемы — но выпиваем и закусываем мы хорошо», — порадовала экономист.

О бюджете регионов

Больше всего профессора МГУ беспокоит ситуация с бюджетами российских регионов.

«Если взять январь - август этого года, то да, какой-то рост доходов по бюджетам субъектов Федерации был, но 6% при девяти с лишним процентах инфляции… Вы же всё понимаете. В реальном выражении это не рост», — констатировала Наталья Зубаревич.

Она обратила внимание на падение налога на прибыль: повышается налогообложение — прибыль у компаний будет меньше. Значит, в следующем году бюджеты регионов получат еще меньше денег в виде этого налога.

Из-за замедления роста зарплат регионы получат еще и меньший прирост НДФЛ. Эта проблема уже обозначилась в 2025 году, а в 2026-м она усугубится, считает эксперт.

Сейчас у 48 регионов России есть дефицит бюджета. Правда, в первом полугодии ситуация была еще хуже: тогда такая проблема возникла у 67 субъектов.

Хуже всего ситуация у Кемеровской области (дефицит бюджета там составляет 24% от дохода). Тяжело приходится Архангельской, Мурманской и Вологодской областям (у них по 22%). В Тюменской области и Республике Коми дефицит составляет 18–19%. На их фоне Свердловская область с 0,7% выглядит не так печально. В то же время самым большим профицитом бюджета могут похвастаться Татарстан, Ивановская и Калининградская области.