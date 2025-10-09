Зарплату начнут платить в цифровых рублях: кто первый ее получит и когда ждать остальным

Набиуллина на своем примере покажет, что цифровой рубль — это не страшно Источник: Сергей Коньков / Fontanka.ru

Банк России в ближайшее время станет участником тестирования цифрового рубля. Его сотрудники начнут получать зарплату в новой форме нацвалюты. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

Цифровой рубль — это цифровой аналог обычного рубля, выпускаемый и обеспечиваемый Банком России. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.

«Банк России, он пока не участник этого „пилота“, в ближайшее время станет участником, и наши сотрудники смогут добровольно присоединиться к этому пилоту», — сказала Набиуллина.

Сама глава ЦБ не станет исключением и присоединится к коллегам. Для всех остальных получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным.

«Получение заработной платы в цифровых рублях — это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату: наличными, на счет безналичный. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут и сделать этот выбор», — сказала Набиуллина.

По ее словам, Центробанк позже рассмотрит вопрос о возможности офлайн-оплаты цифровыми рублями. Сейчас приоритетными являются другие направления платежей, добавила Набиуллина. Речь идет о выплатах из бюджета и обратно, трансграничных платежах и развитии смарт-контактов.