Зарплату начнут платить в цифровых рублях: кто первый ее получит и когда ждать остальным

Банк России в ближайшее время станет участником тестирования цифрового рубля. Его сотрудники начнут получать зарплату в новой форме нацвалюты. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
Цифровой рубль — это цифровой аналог обычного рубля, выпускаемый и обеспечиваемый Банком России. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.
«Банк России, он пока не участник этого „пилота“, в ближайшее время станет участником, и наши сотрудники смогут добровольно присоединиться к этому пилоту», — сказала Набиуллина.
Сама глава ЦБ не станет исключением и присоединится к коллегам. Для всех остальных получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным.
«Получение заработной платы в цифровых рублях — это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату: наличными, на счет безналичный. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут и сделать этот выбор», — сказала Набиуллина.
По ее словам, Центробанк позже рассмотрит вопрос о возможности офлайн-оплаты цифровыми рублями. Сейчас приоритетными являются другие направления платежей, добавила Набиуллина. Речь идет о выплатах из бюджета и обратно, трансграничных платежах и развитии смарт-контактов.
Первый подготовительный этап введения цифрового рубля стартовал с 1 октября 2025 года. Он будет применяться преимущественно для госрасходов и части соцвыплат, например пенсий. Второй этап начнется 1 января 2026 года. Тогда использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. Также с этой даты все желающие смогут получать пособия и выплаты в новой форме. С 1 июля 2027 года такой механизм распространят на региональные и местные бюджеты. К 2028 году ожидается полномасштабное развертывание системы. Подробнее о том, что такое цифровой рубль и как он будет работать, рассказали в отдельном материале.