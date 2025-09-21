Когда россияне начнут получать пособия, выплаты и пенсии в цифровых рублях — ответ из Госдумы

Цифровым рублем можно получать как пенсию, так и пособие на ребенка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Уже с 1 октября в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля и россияне смогут получать часть выплат в новой форме нацвалюты. До нового года этот формат будут тестировать перед тем, как запустить процесс по всей стране. Массовое внедрение запланировано на 1 января 2026 года.

«Это означает, что пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате», — пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Однако это не значит, что все в обязательном порядке перейдут на новый способ расчета. Выбирает, как именно получать деньги, сам человек.

«Речь идет не об отмене привычных способов расчетов, а о расширении возможностей. Граждане смогут сами выбирать, получать ли выплаты на карту, наличными или в цифровых рублях», — объяснил депутат.

Людям не будут автоматически открывать счета с цифровым рублем. Наоборот, тем, кто хочет перейти на новую форму нацвалюты, придется обращаться в банк. Если же человек захочет остаться на старом способе оплаты, делать дополнительно ничего не надо.