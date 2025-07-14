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Экономика Всё больше условий: в Совфеде предложили новые ограничения для семейной ипотеки

Всё больше условий: в Совфеде предложили новые ограничения для семейной ипотеки

Меры направлены на то, чтобы кредит брали только нуждающиеся

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6 комментариев
Сенатор предложила давать приоритет для получения льготной ипотеки в регионе проживания | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUСенатор предложила давать приоритет для получения льготной ипотеки в регионе проживания | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Сенатор предложила давать приоритет для получения льготной ипотеки в регионе проживания

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Семьи с детьми, которые берут льготную ипотеку, должны прописываться в новом жилье. Такое ограничение предложила ввести сенатор Ольга Епифанова. Эта мера будет более действенной, чем запрет на покупку жилья в другом регионе, считает она.

«Лучше ввести обязательную прописку семьи в приобретенном жилье с последующей проверкой фактического проживания, используя данные о получении социальных услуг или посещении детьми образовательных учреждений», — предложила сенатор.

Идею запретить покупать квартиру вне региона прописки Епифанова предлагает пересмотреть. Вместо этого стоит давать приоритет для получения льготного кредита в регионе постоянной регистрации, а для семей, реально нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотреть дополнительные льготы.

Помимо этого, властям нужно развивать региональную инфраструктуру и создавать новые рабочие места, чтобы повысить привлекательность территорий для семей с детьми и снизить их отток в крупные города. Своими мыслями сенатор поделилась в беседе с «Газетой».

С предложением выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика первой выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее данным, 40% семейной ипотеки воспользовались в Москве, Петербурге и Подмосковье. В Минфине увидели это предложение и согласны с ним. По мнению замглавы ведомства Ивана Чебескова, это снизит возможности использовать льготные ипотечные программы для инвестиций.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Когда уже сенаторов в бредовых идеях ограничивать начнут?
Гость
1 час
Проще вообще ипотеку запретить на законодательном уровне, чем каждую неделю придумывать очередное ограничение.
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