Всё больше условий: в Совфеде предложили новые ограничения для семейной ипотеки

Семьи с детьми, которые берут льготную ипотеку, должны прописываться в новом жилье. Такое ограничение предложила ввести сенатор Ольга Епифанова. Эта мера будет более действенной, чем запрет на покупку жилья в другом регионе, считает она.
«Лучше ввести обязательную прописку семьи в приобретенном жилье с последующей проверкой фактического проживания, используя данные о получении социальных услуг или посещении детьми образовательных учреждений», — предложила сенатор.
Идею запретить покупать квартиру вне региона прописки Епифанова предлагает пересмотреть. Вместо этого стоит давать приоритет для получения льготного кредита в регионе постоянной регистрации, а для семей, реально нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотреть дополнительные льготы.
Помимо этого, властям нужно развивать региональную инфраструктуру и создавать новые рабочие места, чтобы повысить привлекательность территорий для семей с детьми и снизить их отток в крупные города. Своими мыслями сенатор поделилась в беседе с «Газетой».
С предложением выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика первой выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее данным, 40% семейной ипотеки воспользовались в Москве, Петербурге и Подмосковье. В Минфине увидели это предложение и согласны с ним. По мнению замглавы ведомства Ивана Чебескова, это снизит возможности использовать льготные ипотечные программы для инвестиций.