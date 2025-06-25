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Экономика Недвижимость В России ожидается снижение ставок по семейной ипотеке: кого это коснется в первую очередь

В России ожидается снижение ставок по семейной ипотеке: кого это коснется в первую очередь

Ставку по этой программе предлагают снизить в два раза

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2 комментария
В рамках этой программы рассматривают возможность уменьшения размера первоначального взноса с 20% до 0% | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ рамках этой программы рассматривают возможность уменьшения размера первоначального взноса с 20% до 0% | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В рамках этой программы рассматривают возможность уменьшения размера первоначального взноса с 20% до 0%

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Ставку по семейной ипотеке в России предлагают обнулить. С такой инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Рассказываем, на сколько снизится кредитная ставка в рамках этой программы.

«Прошу рассмотреть возможность инициировать снижение ставки по программе „Семейная ипотека“ в два раза и установить ее в размере 3%», — говорится в письме.

Миронов направил это обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину. По информации депутата, сегодня в России для семей с детьми действует программа «Семейная ипотека». Ее ставка составляет 6% годовых и первоначальный взнос 20% от стоимости жилья. Однако для многих граждан такие льготные условия невыполнимы.

Среди россиян, которые хотели бы воспользоваться такой программой, немало тех, кто готов продать свою небольшую квартиру и с учетом ипотечного кредита приобрести жилье большей площади. Парламентарий подчеркнул, что продажа и последующая покупка новой квартиры — это не быстрое дело.

По словам Миронова, покупатели квартир часто требуют немедленного освобождения жилья сразу после заключения сделки, и на время оформления семейной ипотеки людям становится негде жить. Он добавил, что некоторые граждане на этот период переезжают в съемные квартиры, что вызывает дополнительные расходы, которые многим могут оказаться не по карману.

Чтобы избежать этого, депутаты предлагают заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при условии передачи в залог банка единственного жилья. В перспективе банк сможет продать эту квартиру, а вырученные средства направить на погашение кредита, передают РИА «Новости».

«Кроме того, мы предлагаем снизить кредитную ставку по программе в два раза — с 6% до 3% годовых, и для многих россиян это станет существенным финансовым послаблением», — резюмировал Миронов.

С подобным обращением выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми, передает ТАСС.

Ставки по ипотеке продолжают снижаться в России уже несколько недель. На первичном рынке ставка упала на 0,61 процентного пункта и теперь составляет 24,99%, а на вторичном рынке — на 0,55 процентного пункта, достигнув 25,01%. Теперь возможность взять ипотеку стало немного больше, а цена существенно снизилась. Подробнее об ипотечных ставках мы рассказывали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Семейная ипотека Многодетные семьи Госдума Депутаты Недвижимость Первоначальный взнос
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Комментарии
2
Гость
2 часа
"Чтобы избежать этого, депутаты предлагают заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при условии передачи в залог банка единственного жилья. В перспективе банк сможет продать эту квартиру, а вырученные средства направить на погашение кредита" - опа, так суть семейной ипотеки в том, что когда семья окажется в трудной ситуации и не сможет платить по кредиту, то банк сможет продать это жилье и остаться в наваре с квартирой и уже выплаченными процентами? А вторую семейную ипотеку уже вряд ли дадут, как впрочем и любую другую. Ипотека для всех, кто берет ее впервые должна быть по сниженной ставке, а не только льготные.
Гость
23 минуты
НЕ нужно это. Хватит спонстировать застройщиков и банки из бюджета. Да и не ожидается ничего, хватит
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