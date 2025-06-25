В России ожидается снижение ставок по семейной ипотеке: кого это коснется в первую очередь

Ставку по семейной ипотеке в России предлагают обнулить. С такой инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Рассказываем, на сколько снизится кредитная ставка в рамках этой программы.
«Прошу рассмотреть возможность инициировать снижение ставки по программе „Семейная ипотека“ в два раза и установить ее в размере 3%», — говорится в письме.
Миронов направил это обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину. По информации депутата, сегодня в России для семей с детьми действует программа «Семейная ипотека». Ее ставка составляет 6% годовых и первоначальный взнос 20% от стоимости жилья. Однако для многих граждан такие льготные условия невыполнимы.
Среди россиян, которые хотели бы воспользоваться такой программой, немало тех, кто готов продать свою небольшую квартиру и с учетом ипотечного кредита приобрести жилье большей площади. Парламентарий подчеркнул, что продажа и последующая покупка новой квартиры — это не быстрое дело.
По словам Миронова, покупатели квартир часто требуют немедленного освобождения жилья сразу после заключения сделки, и на время оформления семейной ипотеки людям становится негде жить. Он добавил, что некоторые граждане на этот период переезжают в съемные квартиры, что вызывает дополнительные расходы, которые многим могут оказаться не по карману.
Чтобы избежать этого, депутаты предлагают заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при условии передачи в залог банка единственного жилья. В перспективе банк сможет продать эту квартиру, а вырученные средства направить на погашение кредита, передают РИА «Новости».
«Кроме того, мы предлагаем снизить кредитную ставку по программе в два раза — с 6% до 3% годовых, и для многих россиян это станет существенным финансовым послаблением», — резюмировал Миронов.
С подобным обращением выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми, передает ТАСС.
Ставки по ипотеке продолжают снижаться в России уже несколько недель. На первичном рынке ставка упала на 0,61 процентного пункта и теперь составляет 24,99%, а на вторичном рынке — на 0,55 процентного пункта, достигнув 25,01%. Теперь возможность взять ипотеку стало немного больше, а цена существенно снизилась. Подробнее об ипотечных ставках мы рассказывали здесь.