«Приходится выбрасывать». Почему россияне не хотят продавать свою картошку, хотя цены на нее зашкаливают

Столько картофеля осталось уже под самый конец сезона — тут порядка пары десятков килограмм Источник: личный архив Игната











В этом сезоне все обратили внимание на невероятно высокие цены на картофель. Цена «второго хлеба» стала шоком для многих. Картошка всегда считалась одним из самых дешевых продуктов питания, а в ряде анекдотов и вовсе «символом» самого недорогого застолья. Но не теперь.

Самая дешевая картошка стартует с 74 до 88 рублей за килограмм, но чаще всего цена картофеля в магазинах приближается к ста рублям за кило, а то и выше, в зависимости от его намытости или сорта. Мало того, даже по таким ценам картошка на прилавках не лежит бесполезным грузом, ее в продаже маловато. Люди всерьез рассуждают о том, а не пора бы покупать дачу и заниматься подсобным хозяйством, мол, сегодня картошка, а завтра что?

Отметим, что в сложившейся ситуации с ценами на картошку чиновники обвинили самих россиян. По словам исполнительного директора Союза участников рынка овощей Алексея Красильникова, люди виновны в отсутствии картофеля, потому что отказались от огородов.

Но что же мешает дачникам и жителям пригородов, имеющим свою землю, выращивать и продавать картофель? Почему прилавки и рынки не завалены дешевым корнеплодом? Корреспондент 71.RU поговорил с огородниками, чтобы узнать ответы на эти вопросы.

«Ее вырастает столько, что приходится выбрасывать»

Житель Тулы Игнат имеет огород, картошку сажает постоянно.

— Условно говоря, у нас под картошку уходит одна-две сотки. Есть четкое разделение в подвале на три условные категории. Крупная, размером с ладонь, — только для еды. Средняя либо на посадку, либо на еду, и мелкая проращивается и сажается. С одного тазика посадочной картошки, где-то литров 10 объемом, мы получаем четыре тазика урожая. Но надо понимать, что это не что-то «вау»: у фермеров и крупных хозяйств получается куда больше. Нам столько не надо. Где-то за сезон мы собираем картошки килограммов под 400, съедаем кило 150. Нас шесть человек, этого количества нам хватает на год. И то, больше всего ее съедается уже перед началом нового сезона, когда надо сажать новую. Остальное просто выбрасываем, — делится Игнат.

Небольшая часть участка, где картошку уже посадили Источник: личный архив Игната











А вот, что делает с картошкой пчеловод, владелец нутриевой фермы, Арсений.

— Картошки, на самом деле, вырастает слишком много для обычной семьи. Никто ее столько не ест. У нас под нее сотки четыре выделено — больше, во-первых, мы не вспашем, во-вторых, и не надо. Вообще мы ею преимущественно кормим нутрий, — сообщил Арсений.

О том, что картошка в магазинах стоит по 100 рублей за килограмм, люди со своими огородами узнали только от корреспондента 71.RU и были сильно удивлены. После услышанного огородники твердо заявили, что постараются вырастить на пару мешков картошки больше, чтобы точно никогда больше не покупать ее в магазине.

«Мы бы продавали, но это муторно»

На вопрос о том, почему бы при таких ценах всем нашим героям со своими картофельными излишками не выйти на рынок, ответ был простой — это никому не надо.

— Во-первых, ее вырастает столько, чтоб хватило себя прокормить. Чтобы продавать, и это имело смысл, нужно вырастить гораздо больше. Потом, а вам охота идти, сидеть, ждать, пока кто-то купит? Торговаться? Еще на рынке место найди, за него заплати. Оптовики покупают от нескольких тонн, на рынки сейчас люди почти не ходят. Так что-либо сами ищите себе фермеров, у которых купите мешок картошки, либо платите соточку в магазине, — считает Игнат.

— Люди просто нагнетают. Никому картошка, на самом деле, не нужна. То, что цены выросли, — не забывайте, сейчас посадки будут, картошки реально маловато осталось. Месяц-другой и будет у вас картошка по 60 рублей за килограмм из магазина, а то и по 30. А про то, что якобы на рынок вам привезут какую-то хорошую картошку, дешевую и вкусную, так там чаще всего та же картошка, что и в магазине, либо вообще непонятно что, химоза сплошная. А заниматься выращиванием картошки на продажу вообще никогда желания не было, оно того не стоит, — считает Арсений.

Применил химикаты — всё равно, что купил в магазине

Многие огородники и дачники предпочитают отказываться от химикатов и средств, которые могли бы помочь им увеличить урожай. Во-первых, это дорого. Во-вторых, картошка после применения химии уже не та.

— Мой отец мне всегда говорил: использовал химию, считай, что купил в магазине, и закапывай в землю обратно, потому что ты ненастоящий дачник. Вы знаете верный способ отличить «химикатную» картошку от более-менее нормальной? Нормальная прорастет и не начнет гнить. В магазине сколько гнилушек всегда лежит? То-то.

А вообще, у нас большая проблема с почвой, она кислотная. Это вы можете проверить лакмусовой бумажкой: если воткнете ее в землю, бумажка окрасится. Самое верное, но не быстрое решение — посадите сидераты, например горчицу. Мука есть специальная, которая эту кислотность должна убрать, но по подсчетам, нам на наш участок картошки надо было бы потратить тысяч десять, чтобы всё этой мукой засыпать. А чтобы окупить затраты, продать всю картошку, которую мы едим сами. Но факт, что после сидератов картоха вырастает поинтереснее — и крупнее, и больше ее с куста, — поделился Игнат.

Эта картошка лежала год и готова к посадке. Обратите внимание, что она не сильно проросла и выглядит свежей Источник: личный архив Игната











Сидераты — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. Сначала на участке выращивают сидераты, а на следующий год уже полезную культуру.

Мы спросили у Арсения, имеющего около десяти соток почти пустующей земли, о том, что мешает ему выращивать больше картошки.

— Из десяти соток мы можем, если напрячься, раскопать мотоблоком шесть. Все десять почти нереально, нужно вызывать трактор. Там и грунт, и почва трудно вспахивается, и сорняки. А вот с тракторами и техникой — беда. Они в последнее время стали брать просто астрономические суммы за услугу — 50 000 рублей за то, чтобы проехаться туда и обратно по огороду. Полсотни за десять минут работы. Ну и смысл? Это мне надо будет потом эту картошку тоже по 100 рублей за кило продавать? — задается риторическим вопросом Арсений.

В последние сезоны услуги комбайнов и тракторов и вправду взлетели в цене. Во многом из-за роста цен на запчасти и бензин. Не забывают трактористы упомянуть, что с приближением сезона посадок их услуги вырастут в цене еще больше. Трактористов у нас, как и картошки, дефицит.

Выходит, что дачники и вправду имеют возможности завалить нас картошкой — вот только, насколько дешевой она будет, большой вопрос.