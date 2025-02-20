НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

ю-з.

 764мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,43
EUR 94,08
Опустевший ТЦ
Массовое ДТП с автобусом
Закрыли больницу
Обзор нового трамвая
В пекарне умер человек
К школе съехались полицейские
Почему не вызвать врача на дом
Как отдохнуть зимой по-русски
Что откроют вместо «Якоря»
Экономика Visa и Mastercard возвращаются? Глава ЦБ ответила на вопрос о перспективах платежных систем в РФ

Visa и Mastercard возвращаются? Глава ЦБ ответила на вопрос о перспективах платежных систем в РФ

Они потеряли много клиентов после ухода из России

331
17 комментариев
В России нашли замену Visa и Mastercard | Источник: Дарья Селенская / Городские порталыВ России нашли замену Visa и Mastercard | Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

В России нашли замену Visa и Mastercard

Источник:

Международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались в ЦБ РФ по вопросу возвращения на российский рынок. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Однако предпосылки к тому, что они постараются опять оказаться в РФ, есть.

Visa и Mastercard — это международные платежные системы, основу которых составляют одноименные банковские карты. Их используют в большинстве стран мира.

Набиуллина считает, что пока рано говорить о возможности появления Visa и Mastercard в РФ, отвечая на вопрос о перспективах их возвращения. В то же время глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что эти платежные системы скоро начнут предлагать свои услуги россиянам.

— Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам, — сказал депутат в беседе с ТАСС.

Платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году. Транзакции теперь проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Visa же отказалась от обслуживания. Старыми картами всё еще можно пользоваться, но за пределами РФ они не работают.

ПО ТЕМЕ
Visa MasterСard Платежные системы Эльвира Набиуллина Анатолий Аксаков Кибербезопасность в России
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
2 часа
Если Visa и Mastercard вернуться, то платёжной системе Мир кранты. Останется только у бюджетников. Если конечно их не захотят перевести на цифровой рубль. Добровольно-принудительно. Но пока не вернётся SWIFT Visa и Mastercard не вернуться.
Гость
2 часа
Будут пользоваться только те, кто за границу ездит или там покупает что-то. Остальным глубоко индифферентно, чем платить - Миром или Визой...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление