Visa и Mastercard возвращаются? Глава ЦБ ответила на вопрос о перспективах платежных систем в РФ

В России нашли замену Visa и Mastercard Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались в ЦБ РФ по вопросу возвращения на российский рынок. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Однако предпосылки к тому, что они постараются опять оказаться в РФ, есть.

Visa и Mastercard — это международные платежные системы, основу которых составляют одноименные банковские карты. Их используют в большинстве стран мира.

Набиуллина считает, что пока рано говорить о возможности появления Visa и Mastercard в РФ, отвечая на вопрос о перспективах их возвращения. В то же время глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что эти платежные системы скоро начнут предлагать свои услуги россиянам.

— Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам, — сказал депутат в беседе с ТАСС.