Подрядчика обязали вернуть деньги за неработающие очистные в Ярославской области

В суде рассмотрели проблему с очистными в Ярославской области Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Суд обязал подрядчика вернуть деньги за неработающие очистные в Некоузском районе Ярославской области. Об этом свидетельствуют данные из решения Арбитражного суда Москвы, опубликованного 15 октября 2025 года.

«Взыскать с ООО „АВАНГАРД-СТРОЙ“ в пользу администрации Некоузского муниципального района сумму убытков по муниципальному контракту № 1/2021 от 25 февраля 2021 в размере 126 миллиона 224 тысячи 897,93 рубля», — говорится в документе.

Кроме того, суд обязал подрядчика выплатить в доход федерального бюджета госпошлину в размере 1,1 миллиона рублей.

«Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия», — уточняют в арбитражном суде.

Что известно о компании-подрядчике Узнать ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ» было образовано в мае 2010 года в Москве. Основная сфера деятельности фирмы — производство электромонтажных работ. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году компания заработала 56,8 миллиона рублей, выйдя в плюс на 171 тысячу рублей. Актуальные данные по доходам отсутствуют.

На решение суда также обратила внимание депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева.

«Деньги за очистные в Новом Некоузе Ярославской области придется вернуть», — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, что еще в июле 2024 года в Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве очистных в Новом Некоузе. По данным прокуратуры, в феврале 2021 года между администрацией района и ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ» был заключен контракт на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации. Стоимость контракта составила 136 миллиона рублей. В январе 2022 года заказчик выполненные работы принял и оплатил. Но после проверка показала, что было установлено 26 единиц оборудования, которые не соответствуют проектной документации.

«В результате установки ненадлежащего оборудования очистные сооружения не смогли выйти на предусмотренную проектную мощность, что повлекло причинение ущерба бюджету Некоузского муниципального района в размере более 136 млн рублей», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.