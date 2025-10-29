НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Подрядчика обязали вернуть деньги за неработающие очистные в Ярославской области

Подрядчика обязали вернуть деньги за неработающие очистные в Ярославской области

Такое решение приняли в столичном Арбитражном суде

171
В суде рассмотрели проблему с очистными в Ярославской области

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

В суде рассмотрели проблему с очистными в Ярославской области

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

Суд обязал подрядчика вернуть деньги за неработающие очистные в Некоузском районе Ярославской области. Об этом свидетельствуют данные из решения Арбитражного суда Москвы, опубликованного 15 октября 2025 года.

«Взыскать с ООО „АВАНГАРД-СТРОЙ“ в пользу администрации Некоузского муниципального района сумму убытков по муниципальному контракту № 1/2021 от 25 февраля 2021 в размере 126 миллиона 224 тысячи 897,93 рубля», — говорится в документе.

Кроме того, суд обязал подрядчика выплатить в доход федерального бюджета госпошлину в размере 1,1 миллиона рублей.

«Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия», — уточняют в арбитражном суде.

Что известно о компании-подрядчике

ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ» было образовано в мае 2010 года в Москве. Основная сфера деятельности фирмы — производство электромонтажных работ.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году компания заработала 56,8 миллиона рублей, выйдя в плюс на 171 тысячу рублей. Актуальные данные по доходам отсутствуют.

На решение суда также обратила внимание депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева.

«Деньги за очистные в Новом Некоузе Ярославской области придется вернуть», — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, что еще в июле 2024 года в Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве очистных в Новом Некоузе. По данным прокуратуры, в феврале 2021 года между администрацией района и ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ» был заключен контракт на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации. Стоимость контракта составила 136 миллиона рублей. В январе 2022 года заказчик выполненные работы принял и оплатил. Но после проверка показала, что было установлено 26 единиц оборудования, которые не соответствуют проектной документации.

Читайте также

«В результате установки ненадлежащего оборудования очистные сооружения не смогли выйти на предусмотренную проектную мощность, что повлекло причинение ущерба бюджету Некоузского муниципального района в размере более 136 млн рублей», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Все новости, связанные со строительством очистных в Ярославской области, публикуем в специальном сюжете.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Очистные Ярославская область Жанна Рябцева
Комментарии
3
JayroslavMudryi
17 минут
Остальные что? Остальные ждут еще 500 миллиардов, которые должны быть выделены в 2025 году. Их, конечно, тоже освоят. Так поступили с гордостью нашей страны — с Волгой, на берегах которой проживает более 60 миллионов жителей. Это великая река, самая крупная в Европе, легенда, Волга-матушка, которая родила такое количество героев, художников, писателей, поэтов, изобретателей, которая видела величайшие битвы. Сколько людей полегло, защищая эту матушку Волгу! — с сожалением заключил Михалков.
Гость
16 минут
Отмажут. Не просто же так с ними контракт заключили. Скорее всего люди то не случайные.
Читать все комментарии
