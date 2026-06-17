«Проводятся конкурсные процедуры»: что откроется на месте бывшего завода в Ярославской области

Переезд Переславского музея-заповедника с территории Горицкого монастыря Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Переезд музея-заповедника с территории Горицкого монастыря в Переславле-Залесском пройдет в два этапа. Новым домом для экспозиций музея должны стать здания бывшего завода ЛИТ, которые выкупили еще в 2022 году.

Когда случится переезд и каким станет музей, рассказываем в этом материале.

Горицкий монастырь в Переславле-Залесском Узнать Успенский Горицкий монастырь — объект культурного наследия федерального значения. Он возник в XVII–XVIII веках. В 1788 году Переславскую епархию упразднили. В зданиях монастыря открыли учреждения — суд, казначейство. Ненужные помещения и вовсе разбирали на кирпичи. В конце XIX века здесь открылось духовное училище. Оно просуществовало до 1918 года. На его месте 28 мая 1919 года открыли музей-заповедник. Современный музейный фонд насчитывает более 100 тысяч экспонатов.

Первый этап переезда

На первом этапе переезда планируют обустроить производственные помещения на улице Советской, 1а в Переславле под художественную галерею.

«В настоящее время проводятся конкурсные процедуры», — рассказала 76.RU замдиректора музея-заповедника Наталья Сергеева.

Правда, пока подрядчика, желающего ремонтировать бывшее предприятие под цели музея, найти не могут.

По этому адресу хотят разместить уникальную галерею имени Дмитрия Кардовского.

Картинная галерея им. Д. Н. Кардовского насчитывает более 1300 произведений, среди которых полотна знаменитых русских художников: Ивана Шишкина, Генриха Семирадского, Василия Поленова, Константина Коровина и других. В 2026 году исполнилось 160 лет со дня рождения Дмитрия Кардовского.

«А также выставочные и конференц-залы, кассы, сувенирный магазин, туристско-информационный центр, созданный в музее-заповеднике по поручению Министерства культуры Ярославской области», — дополнила Наталья Сергеева.

Бывший завод ЛИТ в Переславле переделают для переезда музея-заповедника Источник: Михаил Евраев / Telegram

Второй этап переезда

На втором этапе ГБУ ЯО «Проектный институт» должно будет составить проект и подготовить смету для других производственных зданий.

«По мере приведения бывших производственных зданий АО Завод „ЛИТ“ в нормативное состояние для размещения музейных экспозиций будет создаваться современное многофункциональное общественно-культурное пространство, а здания объекта культурного наследия федерального значения „Ансамбль Горицкого монастыря“ будут поэтапно высвобождаться и в установленном порядке могут передаваться Переславской епархии Русской православной церкви», — сообщили в Переславском музее-заповеднике.

Напомним, сам переезд связан с тем, что Горицкий монастырь передали в собственность РПЦ. Переселить музей пытаются с 2012 года.