«Высказывался в Богом данном ему языке». Фоторепортаж с открытия памятника культовому режиссеру Алексею Балабанову

Памятник великому режиссеру появился в центре Екатеринбурга Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Екатеринбург 16 июня съехалась культурная элита страны. На открытие памятника культовому режиссеру Алексею Балабанову прибыли звёзды кино и ВИП-гости. В центре города заметили режиссера Никиту Михалкова, помощника президента России Владимира Мединского, актеров Алексея Чадова и Леонида Бичевина, писателя Александра Проханова, музыканта Егора Белкина и других. Культурные деятели прибыли с кортежем и в сопровождении охраны. Подробности — в репортаже Е1.RU.

Владимир Шахрин — как всегда с улыбкой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Владимир Мединский и Артем Жога Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Режиссер Алексей Федорченко Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Александр Проханов выступил с речью Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Встречали гостей местные политики: полпред президента УрФО Артем Жога, замгубернатора Татьяна Савинова, мэр Алексей Орлов вместе с первым замом Рустамом Галлямовым. Также на открытии в первых рядах были бизнесмен, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Мэр Орлов всё еще в процессе восстановления после спортивной травмы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Он здесь родился, вырос, а сейчас благодаря этому прекрасному памятнику навсегда останется у себя на родине», — сказал Владимир Мединский, бывший министр культуры.

Михалков успел поработать с Балабановым в качестве актера Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Никита Михалков поделился воспоминаниями о совместной работе с Балабановым.

«Я у него снимался, закрытый, неоткрывающийся, всё время наблюдающий. Я не видел, как он работает с актерами. Не понимал, как они работают. Хотя я не вижу этого труда, работы, репетиций, он создавал атмосферу, которая сама собою превращалась в высказывание. Это человек, который высказывался в Богом данном ему языке», — сказал Никита Михалков.

Никиту Михалкова сопровождала охрана Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Артем Жога, Никита Михалков, Андрей Симановский и Владимир Мединский в первом ряду на торжественном открытии Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вагон со скульптурой Балабанова установили рядом с Дворцом молодежи. Увидеть памятник режиссеру собралась толпа. Автор проекта — скульптор Мейрам Баймуханов. По его замыслу, деятель кино изображен сидящим в грузовом трамвае — на таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасся от бандитов.

Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Алексей Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Кинорежиссер, сценарист и продюсер, член Европейской киноакадемии получил всероссийскую известность благодаря кинодилогии «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000). Среди других значимых работ — «Про уродов и людей» (премия «Ника» за лучшую режиссерскую работу), «Груз 200», «Жмурки», «Морфий», «Кочегар» и «Я тоже хочу». Его фильмы отличает узнаваемый стиль: сочетание гиперреализма с элементами абсурда, острая социальная проблематика и прямолинейная этическая позиция.