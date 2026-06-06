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Культура Онлайн-трансляция Овсянникова с птицей в руке и картонный Баста с фанатами. Как в Москве проходит премия «МУЗ-ТВ-2026»: онлайн-репортаж

Овсянникова с птицей в руке и картонный Баста с фанатами. Как в Москве проходит премия «МУЗ-ТВ-2026»: онлайн-репортаж

MSK1.RU следит за награждением в режиме реального времени

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В Москве в «Live Арене» началась ХXI церемония музыкальной премии «МУЗ-ТВ-2026. Движение». На сцене выступят Zivert, Леонид Агутин, ANNA ASTI, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Лолита, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Клава Кока, МОТ, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, группа «Бонд с кнопкой», Ева Власова, ZOLOTO, ICEGERGERT и другие суперзвезды. Специальный гость — группа «Кино».

Ведущими этого вечера станут Лера Кудрявцева, Владимир Маркони, Регина Тодоренко и Марина Кравец, Дима Масленников.

В онлайн-репортаже показываем, как проходит музыкальная премия.

Вера Борисова

Певица Виктория Дайнеко в струящемся платье на красной дорожке вместе со своим мужем — предпринимателем и геологом Беркели Овезовым.

Источник:

StarHit.ru

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Вера Борисова

Вернемся ненадолго на трибуны. Если вдруг вы не знали, что Филипп Киркоров в каком-то роде маг и чародей.

Источник:

StarHit.ru

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Вера Борисова

А вот и певица Zivert с пронизывающим взглядом, как у супермодели, вместе с командой.

Овсянникова с птицей в руке и картонный Баста с фанатами. Как в Москве проходит премия «МУЗ-ТВ-2026»: онлайн-репортаж | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUОвсянникова с птицей в руке и картонный Баста с фанатами. Как в Москве проходит премия «МУЗ-ТВ-2026»: онлайн-репортаж | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

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Вера Борисова

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко вместе с супругой.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

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Вера Борисова

Смотрите, какие заботливые фанаты у Басты. Артист вроде как не приехал на премию, но всё равно стоит рядом с поклонниками.

Источник:

StarHit.ru

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Вера Борисова

А теперь всё серьезно. Только брутальность от Леры Кудрявцевой, и никаких желтых птичек или козочек.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

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Вера Борисова

Певец Дава не побоялся сегодняшнего солнцепека и пришел на премию в total black.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

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Вера Борисова

Сегодня на премии какой-то хит-парад животных. Марго Овсянникова, которую вы могли знать по клипу и песне Kukareku, пришла с желтой птичкой. Но успокоим: судя по всему, она всё же пластмассовая.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
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Вера Борисова

А вот и хореограф Егор Дружин вместе с женой. На вопрос Владимира Маркони, за кого он будет сегодня болеть, артист ответил: «Я как истинный подкаблучник буду болеть за того, за кого моя жена».

Источник:

StarHit.ru

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Вера Борисова

Певица Sabi, автор хита «Базовый минимум», приехала на премию МУЗ-ТВ со спутницей — маленькой козочкой. Можем предположить, что артистка вдохновилась примером Оксаны Самойловой.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

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Вера Борисова

Вслед за королем эстрады вышла Екатерина Волкова в черном облегающем платье.

Источник:

StarHit.ru

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Вера Борисова

Филипп Киркоров открывает красную дорожку премии МУЗ-ТВ.

Источник:

StarHit.ru

Киркоров пришел сегодня в белом костюме, у которого рукава-вылеты.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Обсудить
Вера Борисова

Поклонники уже увидели ведущих, которые будут сегодня представлять артистов.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

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Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
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Музыкант Муз-ТВ Премия Артист
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