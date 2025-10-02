Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»

Сергей Безруков в роли капитана Алехина Источник: «Кинопоиск»

Современным военным фильмам тяжело. Зритель их будто бы уже ждет с осуждением. Дескать, всё хорошее уже в СССР снято, зачем опять? Попробую объяснить это «зачем» на примере свежей премьеры — драмы «Август» от режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева.

Фильм получился как мне кажется, очень достойным. Хотя критики и рецензенты расходятся во мнениях. Но тем лучше — вы сможете сходить и решить, к какой армии примкнуть.

Итак, зачем нам новое военное кино? Здесь просто: подрос новый зритель, которому нужны новые образы героев, больше экшена, быстрая смена кадра. Хорошо это или плохо? Это факт. Мне кажется, пора когда-нибудь перестать сравнивать, а начать уже оценивать каждый выходящий фильм как отдельное творческое высказывание. Кому, как говорится, Лановой и Быков, а кому Безруков, Табаков и Кологривый.

Никита Кологривый в роли старшего лейтенанта Таманцева Источник: «Кинопоиск»

В «Августе», снятом по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины. В августе сорок четвертого» Сергей Безруков играет капитана Алехина, Никита Кологривый — старшего лейтенанта Таманцева, а Павел Табаков — лейтенанта Блинова. Всем троим веришь, все трое органичны. Вообще, каст в картине довольно удачный. Известных фамилий много, при этом одеяло на себя никто не тянет.

И, да, обязательно надо сказать о том, что требовать от «Августа» следования букве романа не стоит. По мотивам — это значит по мотивам. С более ранней экранизацией 2001 года, «В августе 44-го», тоже сравнивать не надо. Это. Просто. Другое. Кино. Динамичное, масштабное, красивое (если это слово вообще применимо к военным фильмам), заставляющее сопереживать.

Напомню, что действие разворачивается в августе 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. А предотвратить нападение могут только контрразведчики Смерша. Те самые Алехин, Таманцев и случайно ставший третьим Блинов.

Но «Август» — фильм не только про войну, шпионов и разведчиков. Он про людей. Разных. И про то, за что каждый из них бьется. Сергей Безруков в интервью «Вокруг.ТВ» это подтверждает: «У каждого нашего героя — капитана Алехина, старлея Таманцева и лейтенанта Блинова — есть то прошлое, в котором они еще живут, есть настоящее и некое предположение их будущего. Но самый главный акцент на человеке. Для нас важно, кто эти люди, их взаимоотношения и та война, которая прежде всего идет внутри самого человека».

В фильме показана настоящая война характеров Источник: «Кинопоиск»

В фильме много фраз и моментов, которые, надеюсь, мы скоро увидим в клипах и рилсах. И это будет знак: аудитории зашло.

Единственное, в чем можно упрекнуть картину, — в попытке впихнуть невпихуемое в два с лишним часа, некоторые сюжетные ходы не смотрятся органично. В частности, сверхспособности Алехина и Таманцева. Тут бы либо больше в мистику, либо совсем без нее, но…

В остальном — очень крепкое, хорошее современное кино. Да, местами пафосное (можно подумать, наши старые любимые военные картины этого лишены). Да, с голливудским размахом (тоже не считаю это минусом). Однозначно идти и смотреть. С детьми. Чтобы разделить с ними щемящее светлое чувство «нашей победы» в финале и узнать, кому поют русские птицы.

Надежда Губарь журналист, копирайтер, преподаватель УрФУ автор телеграм-канала «ТекстУРА»