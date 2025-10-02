НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

вос.

 766мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Причина давок в автобусах
Сэкономить время и нервы на врачах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
У бизнесмена отобрали землю
Пожар на НПЗ
Запрет на данные о БПЛА
Культура Мнение Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»

Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»

Рецензия на новый фильм с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым

123
Надежда ГубарьНадежда Губарь
Надежда Губарь
автор телеграм-канала «ТекстУРА»
Сергей Безруков в роли капитана Алехина | Источник: «Кинопоиск»Сергей Безруков в роли капитана Алехина | Источник: «Кинопоиск»

Сергей Безруков в роли капитана Алехина

Источник:

«Кинопоиск»

Современным военным фильмам тяжело. Зритель их будто бы уже ждет с осуждением. Дескать, всё хорошее уже в СССР снято, зачем опять? Попробую объяснить это «зачем» на примере свежей премьеры — драмы «Август» от режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева.

Фильм получился как мне кажется, очень достойным. Хотя критики и рецензенты расходятся во мнениях. Но тем лучше — вы сможете сходить и решить, к какой армии примкнуть.

Итак, зачем нам новое военное кино? Здесь просто: подрос новый зритель, которому нужны новые образы героев, больше экшена, быстрая смена кадра. Хорошо это или плохо? Это факт. Мне кажется, пора когда-нибудь перестать сравнивать, а начать уже оценивать каждый выходящий фильм как отдельное творческое высказывание. Кому, как говорится, Лановой и Быков, а кому Безруков, Табаков и Кологривый.

Никита Кологривый в роли старшего лейтенанта Таманцева | Источник: «Кинопоиск»Никита Кологривый в роли старшего лейтенанта Таманцева | Источник: «Кинопоиск»

Никита Кологривый в роли старшего лейтенанта Таманцева

Источник:

«Кинопоиск»

В «Августе», снятом по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины. В августе сорок четвертого» Сергей Безруков играет капитана Алехина, Никита Кологривый — старшего лейтенанта Таманцева, а Павел Табаков — лейтенанта Блинова. Всем троим веришь, все трое органичны. Вообще, каст в картине довольно удачный. Известных фамилий много, при этом одеяло на себя никто не тянет.

И, да, обязательно надо сказать о том, что требовать от «Августа» следования букве романа не стоит. По мотивам — это значит по мотивам. С более ранней экранизацией 2001 года, «В августе 44-го», тоже сравнивать не надо. Это. Просто. Другое. Кино. Динамичное, масштабное, красивое (если это слово вообще применимо к военным фильмам), заставляющее сопереживать.

Напомню, что действие разворачивается в августе 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. А предотвратить нападение могут только контрразведчики Смерша. Те самые Алехин, Таманцев и случайно ставший третьим Блинов.

Но «Август» — фильм не только про войну, шпионов и разведчиков. Он про людей. Разных. И про то, за что каждый из них бьется. Сергей Безруков в интервью «Вокруг.ТВ» это подтверждает: «У каждого нашего героя — капитана Алехина, старлея Таманцева и лейтенанта Блинова — есть то прошлое, в котором они еще живут, есть настоящее и некое предположение их будущего. Но самый главный акцент на человеке. Для нас важно, кто эти люди, их взаимоотношения и та война, которая прежде всего идет внутри самого человека».

В фильме показана настоящая война характеров | Источник: «Кинопоиск»В фильме показана настоящая война характеров | Источник: «Кинопоиск»

В фильме показана настоящая война характеров

Источник:

«Кинопоиск»

В фильме много фраз и моментов, которые, надеюсь, мы скоро увидим в клипах и рилсах. И это будет знак: аудитории зашло.

Единственное, в чем можно упрекнуть картину, — в попытке впихнуть невпихуемое в два с лишним часа, некоторые сюжетные ходы не смотрятся органично. В частности, сверхспособности Алехина и Таманцева. Тут бы либо больше в мистику, либо совсем без нее, но…

В остальном — очень крепкое, хорошее современное кино. Да, местами пафосное (можно подумать, наши старые любимые военные картины этого лишены). Да, с голливудским размахом (тоже не считаю это минусом). Однозначно идти и смотреть. С детьми. Чтобы разделить с ними щемящее светлое чувство «нашей победы» в финале и узнать, кому поют русские птицы.

Надежда ГубарьНадежда Губарь
Надежда Губарь

журналист, копирайтер, преподаватель УрФУ

автор телеграм-канала «ТекстУРА»

Пойдете смотреть фильм «Август»?

Да, обязательно
Подумаю еще
Нет, такое кино не для меня

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Кинопремьера Новый фильм Российское кино Военное кино Сергей Безруков Никита Кологривый Рецензия на фильм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
37 минут
Патриотизм нужно поддерживать не только через кино, но и реальными делами.
Гость
37 минут
Хотелось бы знать, что кроется за названием «русские птицы».
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»
Надежда Губарь
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление