НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

6 м/c,

зап.

 752мм 53%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Культура До свиданья, дядя Ваня

До свиданья, дядя Ваня

Прощаемся и вспоминаем лучшие роли Ивана Ивановича Краско

124
Написать комментарий
До свиданья, дядя Ваня | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»До свиданья, дядя Ваня | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

После нескольких инсультов, инфаркта и онкологического заболевания не стало народного артиста России Ивана Краско. Ему было 94 года, в сентябре должно было исполниться 95. И было ощущение, что Иван Иванович неизменно присутствует как часть театрального, кинематографического мира. Одинаково легко воплощавший офицерский лоск, мудрую иронию и народную простоту, Иван Краско, дядя Ваня, как его называли все, от коллег до зрителей, был настоящей константой петербургской жизни.

«Фонтанка» вспоминает его жизнь и его лучшие роли.

Он плоть от плоти здешних мест — родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области, в сорока километрах от города. Только сперва он был не Краско, а Бахвалов — по отцу. Мать умерла, когда ребенку было 10 месяцев, отец запил беспробудно. Ребенка усыновил мамин брат Иван Иванович Краско, которого он звал батей. Вместе с бабушкой Полей они воспитывали мальчика. Десятилетним он встретил войну, вспоминал: «До войны мы, как все мальчишки, конечно, играли в войну. И сообщение Молотова о вероломном нападении Германии поначалу восприняли с восторгом. Но потом, когда услышали, как женщины, чьи-то мамы, соседки, зарыдали, а мужчины посуровели, <…> осознали: мы горячимся. В войну хорошо только играть». Спас их тогда собственный огород и корова. Иван ездил продавать картошку на рынок в Ленинград, кого-то подкармливал как мог.

Уже тогда проснулись актерские способности: раз двадцать, вспоминал Иван, он смотрел в клубе «Чапаева», а потом «собирал мелкоту, которую в клуб еще не пускали, потому что там под ногами болтаются и всем мешают, и проигрывал им весь фильм».

Но сперва он двинулся не по актерской стезе, а по морской — так посоветовал дядя. В 1953 году Иван Краско окончил с отличием 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. «Красивее капитан-лейтенанта звания нет. Ну разве что адмирал», — вспоминал он. Поэтому, видимо, ему с легкостью давались роли военных во множестве фильмов и спектаклей.

«Но я с малых лет знал, что артистом буду». Два года проучившись на вечернем отделении филологического факультета ЛГУ, Краско играл в студенческом театре вместе с Сергеем Юрским и Игорем Горбачевым. А потом, уже вполне взрослый, поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Потом работал в Большом драматическом театре у Георгия Товстоногова. Здесь карьера замедлилась: четыре года пришлось играть второстепенные роли. И в 1965 году Иван Краско перешел в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, который и стал его настоящим домом на всю жизнь. А Иван Иванович сделался ведущим актером театра. Десятки ролей, из них самые памятные — мудрый Сократ в спектакле «Тише, афиняне!», проницательный старик Санин в психологической драме «Утоли моя печали…» и полная противоположность — безжалостный делец Вышневский в комедии А. Островского «Доходное место»; Краско читал своего любимого Пушкина в финальной сцене концерта-спектакля «Я вернулся в мой город…»

Во Дворце работников искусств имени Станиславского он играл Креона в «Антигоне» Жана Ануя (постановка Евгения Шифферса). «Какой я царь, когда боюсь поднять глаза на человека, — вспоминал Краско. — Я стал ходить по Невскому проспекту с царской поступью. Девушки смущались, некоторые старики мне кивали и улыбались… Я понял, что мне нужен бунтарь, конфликтная ситуация».

Однажды в метро актер выбрал взглядом одного накачанного парня и стал на него пристально смотреть, вложив во взгляд всю свою волю и энергию. Парень занервничал, разозлился. Краско стал улыбаться. Люди в вагоне зашептались. «И я, и он давно проехали свои станции, всё смотрим друг на друга, на конечной я его уже так разозлил, что он мне говорит: „Может быть, выйдем?“ <…> Мы вышли, он на меня наскакивает, кричит: „Я тебя сейчас по этим колоннам размажу!“ А я ему говорю: „Сынок, дай мне всё тебе объяснить! Дело в том, что я царь“. Тут он совсем испугался, говорит: „Так я и думал, что ты псих!“ Но в театр на репетицию я в этот день впервые пришел царем». Потом ему легко было играть королей в сказках на телевидении, генерала Серпилина и самого Ивана Грозного.

Кинокарьера стартовала раньше, еще до поступления в театральный: в 1960 году артист дебютировал в эпизоде в фильме «Балтийское небо». Потом была первая значительная роль майора Григорьева в сериале «Сержант милиции». Тут Иван Краско играл вместе с Любовью Соколовой, Татьяной Веденеевой и Олегом Янковским. И в 1970-х его часто приглашали на роли военных и милиционеров.

Пришлось поиграть и негодяев. Владимир Бортко предложил ему исполнить роль безжалостного убийцы Черепа в «Бандитском Петербурге». «Я Володе показал сценку, как бы я сыграл этого мерзавца. У меня была немецкая зажигалка, в ней сбоку ножичек. Приезжаю я на станцию метро „Елизаровская“, выхожу. На улице никого нет, только два парня: „Дед, закурить не найдется?“ Дал им по сигарете, говорю: „Прикурить надо?“ Они удивляются, что с таким нетрудно будет разделаться. Я даю им прикурить, достаю ножик и говорю: „Ну, дальше будем говорить?“ Они оба кинулись в разные стороны. А Бортко стоит бледный и говорит: „Ну ты и Череп, ну ты меня напугал на самом деле!“».

Но, рассказывал Иван Иванович, он поснимался три-четыре дня и получил инфаркт. Потом стал играть какого-то депутата-мафиозо — и снова сердечный приступ. «И тут я подумал: Вань, ты ведь совсем другой человек! Если исповедуешь добро, так и играй таких людей — добрых, нормальных, которые живут обыкновенной жизнью». И всё-таки ему довелось поиграть в «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе» и «Агенте национальной безопасности» вместе с сыном, Андреем Краско.

Были и такие многослойные роли, как атаман Иван Соловьев в картине «Конец императора тайги» по событиям из жизни Аркадия Гайдара. «Я очень люблю эту роль, — признавался актер. — Моего Ивана Николаевича, объявившего себя императором тайги, любили местные жители. Потому что он поджигал имения богачей, которые были кровопийцами, а бедный народ защищал… Однако при сдаче фильма чиновники из Госкино стали спрашивать: а чего это вдруг артист из Ленинграда облагородил своего императора — врага советской власти? И хотели положить фильм на полку. Но тут кто-то догадался спросить мнение у сына Гайдара — Тимура Аркадьевича. А тот сказал: „Да вы знаете, мой отец с дураками-то не воевал“. Партийные функционеры пристыли и фильм разрешили. Со скрипом».

Всего в его фильмографии около 177 ролей. Среди них знаменитые картины: «Гибель 31-го отдела», «Господин оформитель», «Россия молодая», «Особенности национальной охоты в зимний период», где он сыграл спасателя по имени Владимир Ленин. В нашумевшем сериале «Брежнев» Краско в ярком эпизоде сыграл председателя колхоза — вот где пригодилось деревенское детство. В «Тарасе Бульбе» Владимира Бортко он казак Касьян Бовдюг, в спортивной драме Павла Дроздова «Лед» — старший тренер. У Виталия Мельникова в драме «Поклонница» он сыграл самого Льва Толстого. «Боязно было играть Толстого, все-таки „зеркало русской революции“. Я долго искал взгляд писателя. Всё время говорил гримерам: „Да это Ваня Краско, не Лев Николаевич“. Наконец нашел тот взгляд, как зыркнул на Мельникова! „О-о, всё в порядке!“ — вскрикнул он. А потом я вдруг подумал: пускай выглядывает Краско, почему бы ему не выглядывать? А что, Симонов разве Петр Первый? Он Симонов. А Бабочкин — Чапаев? Уже кто-то поставил на даче на полочку фотографию моей кинопробы и рядом — снимок Толстого, и говорят: „Похожи!“».

А еще Иван Иванович навсегда запомнился как уникальный советский Гэндальф. В 1985 году он сыграл в экранизации Толкина «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, хоббита» вместе с такими замечательными звездами, как Зиновий Гердт, Михаил Данилов, Анатолий Равикович, Игорь Дмитриев. И укутанный плащом, в седом длинноволосом парике, весь в волшебных блестках, актер привнес свою фирменную лукавую улыбку в образ таинственного волшебника. Он и есть волшебник на экране и на сцене, потому что не таков ли любой настоящий актер? Иван Иванович Краско был им.

ПО ТЕМЕ
Матвей Пирогов
Смерть актера Народный артист Иван Краско
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление