«Сохранив свободу творчества»: в Ярославле изменят название популярного театра

Власти намерены изменить название Камерного театра Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле переименуют Камерный театр. Как сообщил губернатор Михаил Евраев 27 августа, теперь он будет носить имя сооснователя театра, продюсера и популярного российского актера Юрия Ваксмана.

— Необходимо, чтобы он и дальше работал, развивался и процветал, — написал у себя в соцсетях глава региона. — Поэтому театр станет государственным, мы возьмем на себя хозяйственную и административную части, сохранив свободу творчества и самореализации труппы. Считаю, что будет справедливым, если в память о нашем талантливом актере, заслуженном работнике культуры России Юрии Ваксмане театр будет носить его имя.

Нововведениям предшествовали два трагических события: из жизни с разницей почти в месяц ушли сооснователи Камерного театра — Юрий Ваксман и Владимир Воронцов (он же был худруком театра. — Прим. ред.).

Камерный театр был первым в России частным театром с постоянной труппой. Его основали в конце девяностых актеры Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев. Всё началось с постановки «Интервью» (18+), которую трое приятелей презентовали в кафе «Актер» на улице Кирова. Постановка получила несколько престижных наград, всё это подтолкнуло на создание театра. 28 марта 2024 года Ярославский камерный театр отметил 25-летие с момента основания. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года театр заработал 28 миллионов рублей.