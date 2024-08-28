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Культура «Сохранив свободу творчества»: в Ярославле изменят название популярного театра

«Сохранив свободу творчества»: в Ярославле изменят название популярного театра

Что стало причиной нововведения

613
2 комментария

Власти намерены изменить название Камерного театра

В Ярославле переименуют Камерный театр. Как сообщил губернатор Михаил Евраев 27 августа, теперь он будет носить имя сооснователя театра, продюсера и популярного российского актера Юрия Ваксмана.

— Необходимо, чтобы он и дальше работал, развивался и процветал, — написал у себя в соцсетях глава региона. — Поэтому театр станет государственным, мы возьмем на себя хозяйственную и административную части, сохранив свободу творчества и самореализации труппы. Считаю, что будет справедливым, если в память о нашем талантливом актере, заслуженном работнике культуры России Юрии Ваксмане театр будет носить его имя.

Нововведениям предшествовали два трагических события: из жизни с разницей почти в месяц ушли сооснователи Камерного театра — Юрий Ваксман и Владимир Воронцов (он же был худруком театра. — Прим. ред.).

Камерный театр был первым в России частным театром с постоянной труппой. Его основали в конце девяностых актеры Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев. Всё началось с постановки «Интервью» (18+), которую трое приятелей презентовали в кафе «Актер» на улице Кирова. Постановка получила несколько престижных наград, всё это подтолкнуло на создание театра. 28 марта 2024 года Ярославский камерный театр отметил 25-летие с момента основания. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года театр заработал 28 миллионов рублей.

31 мая 2024 года в Камерном театре прошел последний спектакль в статусе первого и единственного частного театра с постоянной труппой в Ярославле. Мы были на закрытии сезона и поговорили с руководством и зрителями. Как ярославцы относятся к грядущим изменениям и что по этому поводу думают актеры, — в этом репортаже.

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Театр Камерный театр Культура Юрий Ваксман
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Комментарии
2
Гость
28 августа 2024, 10:47
И все расходы из областного Бюджета покроют. А надо ли ?! Волковский театр убыточный, зрительный зал заполняют на спектакли по пригласительным билетам.
Гость
28 августа 2024, 11:02
Спасибо Губернатору!
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