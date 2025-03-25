Среди старинных надгробий: как спустя год выглядит могила звезды «Молодежки» из Ярославля

Так выглядит могила Юрия Ваксмана накануне годовщины со дня смерти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











27 марта 2024 года — год назад — ушел из жизни ярославский актер и продюсер Юрий Ваксман. Ему было 62 года.

Он был родом из молдавского города Тирасполя. Но большую часть своей жизни провел в Ярославле. В местный ТЮЗ Ваксман приехал работать после окончания воронежского театрального института. Служил здесь восемь лет — с 1984 по 1992 год.

Но в 90-е годы вместе с переменами в стране актер решил изменить и свою жизнь — подался в рестораторы. Юрий Ваксман открыл в Ярославле заведение «Свеча», которое быстро стало известным и популярным. О нем даже в своей песне «Ярославская (16+) пел шансонье Михаил Круг: „Поехали в „Свечу“, нас Ваксман ждет». Позже у актера появился ресторан на Кипре и бильярдная в Израиле. Но в итоге Юрий Ваксман вернулся в Ярославль и окончательно решил вести бизнес здесь.

Юрий Ваксман большую часть жизни прожил в Ярославле Источник: Виталий Вахрушев











В конце 1990-х «Свеча» закрылась, а вместо нее Ваксман открыл новое кафе «Дом Актера» на улице Кирова. В это же время он решил организовать свой театр — камерный. Его творческими партнерами стали друг и актер Ярославского ТЮЗа Владимир Гусев, а также режиссер Владимир Воронцов.

Оба проекта выстрелили. Кафе «Дом актера» стало излюбленным местом для встреч творческой интеллигенции. Сюда часто заглядывали приезжавшие на гастроли столичные звезды. Камерный театр также стал своеобразной достопримечательностью Ярославля. Билеты на каждый спектакль здесь буквально сметали.

Юрий Ваксман и Виктор Гусев в первом спектакле Ярославского камерного театра «Интервью» (16+) Источник: сайт Ярославского камерного театра











Кроме того, Юрий Ваксман активно снимался в кино и сериалах. В его фильмографии более ста работ. Массовому зрителю он известен своими ролями в сериале про хоккеистов «Молодежка» (18+), драме «Консультант» (18+) и других картинах.

В 2017 году к проектам Юрия Ваксмана добавился еще один — кинокомпания «Ярсинема», которая помогала организовывать и проводить съемки фильмов в Ярославской области. В итоге в регион потянулись съемочные группы, превратив Ярославль в некое миниподобие Голливуда. Одними из последних в портфолио компании стали съемки нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Жоры Крыжовникова».

Кафе «Дом актера» стало культовым местом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Символично, что датой смерти Юрия Ваксмана стал Всемирный день театра. Актер был в компании друзей в своем кафе, праздновали. И вдруг Юрий Михайлович затих и осел — оказалось инфаркт. Те, кто был рядом, говорят, что он даже за сердце не схватился. Актера пытались реанимировать, но не вышло.

У Юрия Ваксмана осталась жена Татьяна, сын и дочь.

Похоронили актера на самом престижном кладбище Ярославля — Леонтьевском. Его могила находится практически в первом ряду по дороге к Леонтьевскому храму.

Земляной холм в центре оградки усыпан искусственными цветами. Из него возвышается деревянный крест. Вероятно, скоро его заменят на основательный памятник — по традиции это происходит только спустя год после кончины человека. К кресту приставлен большой черно-белый портрет Юрия Ваксмана. Взгляд артиста на нем устремлен немного в сторону и вверх — получается, прямо в небо.

Юрий Ваксман похоронен на Леонтьевском кладбище в Ярославле На его могиле крест, цветы и портрет Артиста не стало в возрасте 62 лет 1 из 3 Юрий Ваксман похоронен на Леонтьевском кладбище в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU