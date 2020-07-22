В Ярославской области почтальон воровала пенсии и социальные выплаты

В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летней женщины-почтальона из Рыбинска, которая пять месяцев подворовывала деньги из кассы. Делала она это на протяжении пяти месяцев и успела забрать себе 260 тысяч рублей.
— По версии следствия, оператор отделения почтовой связи присваивала вверенные ей денежные средства, похищая их из кассы организации, — рассказали в рыбинской городской прокуратуре.
Женщина где-то выдавала пенсию или социальную выплату поменьше или, например, не вносила деньги клиентов в кассу за почтовые услуги, а по чекам и отчётам подбивала так, как будто у неё всё чисто.
Неладное почувствовали сами почтовики и провели служебную проверку. Стало понятно — нужно обращаться в полицию.
— Данный факт был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования, — сообщили в УФПС Ярославской области. — Материалы внутренней проверки оперативно были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Сотрудница уволена.
Позже прокуратура провела расследование и уже утвердила обвинение по уголовному делу. Впереди суд, женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Есть на почте и немало людей, которые заслуживают уважения. Например, Александра Брыкина или Сергей Кондаков.