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Криминал

В Ярославской области почтальон воровала пенсии и социальные выплаты

Правоохранительным органам женщину сдали коллеги из службы безопасности

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Служба безопасности почты вычислила ворующую деньги сотрудницу. Женщину уволили и сдали в правоохранительные органы

Служба безопасности почты вычислила ворующую деньги сотрудницу. Женщину уволили и сдали в правоохранительные органы

В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летней женщины-почтальона из Рыбинска, которая пять месяцев подворовывала деньги из кассы. Делала она это на протяжении пяти месяцев и успела забрать себе 260 тысяч рублей.

— По версии следствия, оператор отделения почтовой связи присваивала вверенные ей денежные средства, похищая их из кассы организации, — рассказали в рыбинской городской прокуратуре.

Женщина где-то выдавала пенсию или социальную выплату поменьше или, например, не вносила деньги клиентов в кассу за почтовые услуги, а по чекам и отчётам подбивала так, как будто у неё всё чисто.

Неладное почувствовали сами почтовики и провели служебную проверку. Стало понятно — нужно обращаться в полицию.

— Данный факт был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования, — сообщили в УФПС Ярославской области. — Материалы внутренней проверки оперативно были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Сотрудница уволена.

Позже прокуратура провела расследование и уже утвердила обвинение по уголовному делу. Впереди суд, женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Есть на почте и немало людей, которые заслуживают уважения. Например, Александра Брыкина или Сергей Кондаков.

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криминалпенсияпочта
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