В Ярославской области почтальон воровала пенсии и социальные выплаты

В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летней женщины-почтальона из Рыбинска, которая пять месяцев подворовывала деньги из кассы. Делала она это на протяжении пяти месяцев и успела забрать себе 260 тысяч рублей.



— По версии следствия, оператор отделения почтовой связи присваивала вверенные ей денежные средства, похищая их из кассы организации, — рассказали в рыбинской городской прокуратуре.



Женщина где-то выдавала пенсию или социальную выплату поменьше или, например, не вносила деньги клиентов в кассу за почтовые услуги, а по чекам и отчётам подбивала так, как будто у неё всё чисто.

