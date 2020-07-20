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Криминал

«Заругали меня»: ярославца, кричавшего «Бей мусоров!», застыдили родственники-полицейские

Поймали человека, снявшего драку сотрудников ГИБДД и водителей-нарушителей у ТЮЗа

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Мужчина рассказал, что снимал видео, но не хотел выкладывать его в интернет

Мужчина рассказал, что снимал видео, но не хотел выкладывать его в интернет

В Ярославле полицейские поймали мужчину, который снял на видео драку у ТЮЗа, которая случилась в начале июля. На кадрах видно, как водители, на которых составляли документы о нарушении, набросились на сотрудников ГИБДД. Снявший всё это мужчина радостно кричал: «Бей мусоров! Жизнь ворам!» В полицейском отделе ему уже так весело не было.

— Приношу свои извинения всем людям, чью честь затронул. Не хотелось бы никого оскорбить этим, — говорит мужчина.

— Среди ваших родственников тоже есть сотрудники правоохранительных органов?

— Да.

— Как они отнеслись к этому видео?

— Заругали меня, пристыдили. Будет мне уроком. Моя злая шутка обернулась мне неприятной такой ситуацией.

В УМВД по Ярославской области уточнили: мужчина привлечен к административной ответственности. Так что теперь ему выпишут штраф.

видео: УМВД по Ярославской области

Ночные разборки произошли на улице Свободы в начале июля. Кто-то из местных жителей позвонил и пожаловался на нарушителей парковки на улице Свободы у ТЮЗа. Приехавшие на место инспекторы ГИБДД принялись разбираться в ситуации, но один из водителей-нарушителей вдруг набросился на полицейского, ударил, сорвал нагрудный видеорегистратор и порвал форму. Буйных водителей удалось утихомирить и отвезти в отделение. Сейчас им светит крупный штраф и срок за нападение на полицейского.

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драка у ТЮЗа
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