«Заругали меня»: ярославца, кричавшего «Бей мусоров!», застыдили родственники-полицейские

В Ярославле полицейские поймали мужчину, который снял на видео драку у ТЮЗа, которая случилась в начале июля. На кадрах видно, как водители, на которых составляли документы о нарушении, набросились на сотрудников ГИБДД. Снявший всё это мужчина радостно кричал: «Бей мусоров! Жизнь ворам!» В полицейском отделе ему уже так весело не было.
— Приношу свои извинения всем людям, чью честь затронул. Не хотелось бы никого оскорбить этим, — говорит мужчина.
— Среди ваших родственников тоже есть сотрудники правоохранительных органов?
— Да.
— Как они отнеслись к этому видео?
— Заругали меня, пристыдили. Будет мне уроком. Моя злая шутка обернулась мне неприятной такой ситуацией.
В УМВД по Ярославской области уточнили: мужчина привлечен к административной ответственности. Так что теперь ему выпишут штраф.
видео: УМВД по Ярославской области
Ночные разборки произошли на улице Свободы в начале июля. Кто-то из местных жителей позвонил и пожаловался на нарушителей парковки на улице Свободы у ТЮЗа. Приехавшие на место инспекторы ГИБДД принялись разбираться в ситуации, но один из водителей-нарушителей вдруг набросился на полицейского, ударил, сорвал нагрудный видеорегистратор и порвал форму. Буйных водителей удалось утихомирить и отвезти в отделение. Сейчас им светит крупный штраф и срок за нападение на полицейского.