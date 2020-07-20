«Заругали меня»: ярославца, кричавшего «Бей мусоров!», застыдили родственники-полицейские

В Ярославле полицейские поймали мужчину, который снял на видео драку у ТЮЗа, которая случилась в начале июля. На кадрах видно, как водители, на которых составляли документы о нарушении, набросились на сотрудников ГИБДД. Снявший всё это мужчина радостно кричал: «Бей мусоров! Жизнь ворам!» В полицейском отделе ему уже так весело не было.

— Приношу свои извинения всем людям, чью честь затронул. Не хотелось бы никого оскорбить этим, — говорит мужчина.

— Среди ваших родственников тоже есть сотрудники правоохранительных органов?