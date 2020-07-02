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В центре Ярославля избили гаишника, поймавшего водителей на нарушении парковки. Видео

Буйный ярославец сорвал с груди полицейского видеорегистратор

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Драка случилась в ночь на 2 июля

Драка случилась в ночь на 2 июля

В центре Ярославля сегодня ночью избили сотрудника ГИБДД. Стычка произошла на парковке около ТЮЗа, на улице Свободы.

Как рассказали в полиции, всё случилось в ночь на 2 июля. В полицию позвонил кто-то из местных жителей — сказали, что у дороги автомобили припаркованы с нарушениями (стоянка в том месте запрещена). Полицейские приехали на место.

Инспектор вышел оформлять протокол, и тут начался скандал. Сотрудник ГИБДД выписывал штрафы за административные нарушения 25-летнему водителю «Опеля» и 45-летней женщине за рулём «Мерседеса».

В этот момент к инспектору подошёл 38-летний мужчина, видимо, один из друзей оштрафованных. Как говорят в полиции, был с внешними признаками алкогольного опьянения.

— Вёл себя агрессивно, нецензурно выражался, оскорблял сотрудников ГИБДД, — говорят в полиции.

Инцидент произошёл на площади Юности

Угомониться не захотел. И вдруг ударил полицейского.

— Нанёс несколько ударов инспектору ГИБДД, сбил носимый видеорегистратор, порвал форму, — рассказали журналистам портала 76.RU в УМВД по Ярославской области.

Буйного ярославца скрутили и увезли в Кировский ОВД.

— Материалы проверки по указанному факту направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей и применение насилия в отношении представителя власти, — уточнили в полиции.

Наказание за такое нападение может быть серьезным. Первая часть статьи 318 Уголовного кодекса, под которую подходит это нападение, предполагает до 5 лет лишения свободы. Если же инспектору нанесен вред, опасный для жизни или здоровья, то ярославцу светит 10 лет.

Друзья, мы хотели бы узнать точку зрения всех участников конфликта. Если вы стали свидетелем этой потасовки и вам есть, что рассказать, то свяжитесь с нашей редакцией через мессенджеры (WhatsApp, Viber или Telegram) по номеру +79056459232.

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избили гаишника
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