В центре Ярославля избили гаишника, поймавшего водителей на нарушении парковки. Видео

В центре Ярославля сегодня ночью избили сотрудника ГИБДД. Стычка произошла на парковке около ТЮЗа, на улице Свободы.

Как рассказали в полиции, всё случилось в ночь на 2 июля. В полицию позвонил кто-то из местных жителей — сказали, что у дороги автомобили припаркованы с нарушениями (стоянка в том месте запрещена). Полицейские приехали на место.

Инспектор вышел оформлять протокол, и тут начался скандал. Сотрудник ГИБДД выписывал штрафы за административные нарушения 25-летнему водителю «Опеля» и 45-летней женщине за рулём «Мерседеса».