В центре Ярославля избили гаишника, поймавшего водителей на нарушении парковки. Видео

В центре Ярославля сегодня ночью избили сотрудника ГИБДД. Стычка произошла на парковке около ТЮЗа, на улице Свободы.
Как рассказали в полиции, всё случилось в ночь на 2 июля. В полицию позвонил кто-то из местных жителей — сказали, что у дороги автомобили припаркованы с нарушениями (стоянка в том месте запрещена). Полицейские приехали на место.
Инспектор вышел оформлять протокол, и тут начался скандал. Сотрудник ГИБДД выписывал штрафы за административные нарушения 25-летнему водителю «Опеля» и 45-летней женщине за рулём «Мерседеса».
В этот момент к инспектору подошёл 38-летний мужчина, видимо, один из друзей оштрафованных. Как говорят в полиции, был с внешними признаками алкогольного опьянения.
— Вёл себя агрессивно, нецензурно выражался, оскорблял сотрудников ГИБДД, — говорят в полиции.
Угомониться не захотел. И вдруг ударил полицейского.
— Нанёс несколько ударов инспектору ГИБДД, сбил носимый видеорегистратор, порвал форму, — рассказали журналистам портала 76.RU в УМВД по Ярославской области.
Буйного ярославца скрутили и увезли в Кировский ОВД.
— Материалы проверки по указанному факту направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей и применение насилия в отношении представителя власти, — уточнили в полиции.
Наказание за такое нападение может быть серьезным. Первая часть статьи 318 Уголовного кодекса, под которую подходит это нападение, предполагает до 5 лет лишения свободы. Если же инспектору нанесен вред, опасный для жизни или здоровья, то ярославцу светит 10 лет.