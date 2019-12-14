Подростку, избившему школьника, грозит до 10 лет колонии

Подросток избивал мальчика даже после того, как тот упал на землю

Следователи СУ СКР по Ярославской области проверили сообщения в СМИ об избиении 13-летнего школьника в Тутаеве и приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении подростка, лупившего мальчика, и его друзей.



— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила старший помощник регионального управления Следственного комитета России Кристина Гузовская. — Запрошена необходимая медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

