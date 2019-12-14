Подростку, избившему школьника, грозит до 10 лет колонии

Следователи СУ СКР по Ярославской области проверили сообщения в СМИ об избиении 13-летнего школьника в Тутаеве и приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении подростка, лупившего мальчика, и его друзей.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила старший помощник регионального управления Следственного комитета России Кристина Гузовская. — Запрошена необходимая медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Уголовное дело возбудили по статье с формулировкой «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц». Главный фигурант дела — подросток, избивавший школьника. Наказание за такие преступления в России предусмотрено достаточно строгое. Но так как подозреваемые несовершеннолетние, то максимальное наказание, которое им грозит, — 10 лет воспитательной колонии.
Видео: Тутаев Подслушано / Vk.com
Скандал разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимает всё на видео. Пострадавший после случившегося пробыл три недели на лечении. После скандала последовала резкая реакция в соцсетях. И она, кажется, страшнее того, что происходит на кадрах. Накануне стали известны новые подробности этого скандала. Оказывается, подросток, лупивший сверстника, ранее мучил даже малышей.