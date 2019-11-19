«Деньги были, но их тратили на другое»: директор ярославской фирмы кинул сотрудников на 1,5 миллиона

Следователи СУ СКР говорят, что расследование дел по невыплате зарплаты — одно из их главных направлений

Следователи СУ СКР возбудили уголовное дело в отношении директора компании «Стройконструкция», которая находится под Ярославлем в посёлке Ивняки.



— Директор предприятия с мая 2018 года по сентябрь 2019 года не выплачивал заработную плату работникам, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — При этом деньги в распоряжении коммерческого общества были, но расходовались на иные цели, не связанные с оплатой труда сотрудникам. Размер задолженности составил 1 миллион 488 тысяч рублей.



Следователи сейчас активно взялись за расследование дел, в которых есть данные по невыплате зарплаты людям. Недавно было возбуждено ещё одно в отношении 51-летней руководительницы.

