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Криминал

«Деньги были, но их тратили на другое»: директор ярославской фирмы кинул сотрудников на 1,5 миллиона

Следователи выяснили, что люди не получали зарплату полтора года

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Следователи СУ СКР говорят, что расследование дел по невыплате зарплаты — одно из их главных направлений

Следователи СУ СКР говорят, что расследование дел по невыплате зарплаты — одно из их главных направлений

Следователи СУ СКР возбудили уголовное дело в отношении директора компании «Стройконструкция», которая находится под Ярославлем в посёлке Ивняки.

— Директор предприятия с мая 2018 года по сентябрь 2019 года не выплачивал заработную плату работникам, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — При этом деньги в распоряжении коммерческого общества были, но расходовались на иные цели, не связанные с оплатой труда сотрудникам. Размер задолженности составил 1 миллион 488 тысяч рублей.

Следователи сейчас активно взялись за расследование дел, в которых есть данные по невыплате зарплаты людям. Недавно было возбуждено ещё одно в отношении 51-летней руководительницы.

Если вам руководство не выплачивает зарплату, вы можете обратиться по телефону доверия следственного управления СКР по Ярославской области: (4852) 42-05-50.

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КОММЕНТАРИИ (3)

демьян
19 ноя 2019 в 14:07

а вот так рьяно наши органы не хотят заняться застройщиками-кидалами и все-таки услышать слова Президента? или у них как обычно не было умысла и поэтому никто неуивиновен?

Гость
19 ноя 2019 в 13:49

бред какой -то , что 17 месяцев не платил , а они работали ? подневольные что ли ? а жили на что ? даже если взять зп тысяч в 30 в месяц, умножить на 17 месяцев и разделить на долг , получается он не платил только 3 сотрудникам