Следственный комитет ищет людей, которым не платили зарплату

В Ярославле следователи СУ СКР возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Фабрики деликатесов». 51-летнюю руководительницу подозревают в том, что она не выплачивала зарплату своим сотрудникам.
— Руководитель организации не выплачивал заработную плату сотрудникам с декабря 2018 года по июль 2019 года, — говорится в материалах Следственного комитета. — Точная сумма задолженности по зарплате и количество работников, пострадавших от недобросовестных действий работодателя, устанавливаются.
Поэтому теперь следователи ищут пострадавших сотрудников «Фабрики деликатесов» из посёлка Дубки Ярославского района. Тем, кто не получил зарплату, следует обратиться по адресу г. Ярославль, площадь Челюскинцев,
Тем временем власти Ярославля задумались об исполнении майских указов президента Владимира Путина, которые он отдал ещё в 2012 году с указанием, какие изменения должны произойти до 2020 года. В Ярославле вспомнили о повышении зарплат работникам бюджетной сферы