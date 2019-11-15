Следственный комитет ищет людей, которым не платили зарплату

В Ярославле следователи СУ СКР возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Фабрики деликатесов». 51-летнюю руководительницу подозревают в том, что она не выплачивала зарплату своим сотрудникам.



— Руководитель организации не выплачивал заработную плату сотрудникам с декабря 2018 года по июль 2019 года, — говорится в материалах Следственного комитета. — Точная сумма задолженности по зарплате и количество работников, пострадавших от недобросовестных действий работодателя, устанавливаются.

