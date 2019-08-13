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Криминал

Спутал с волком: в Ярославской области охотник случайно застрелил человека

Мужчине вынесли приговор

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Мужчина так и не признал свою вину

Фото: Александра Савельева

Вынесли приговор охотнику, который случайно застрелил другого охотника. Трагедия случилась в марте прошлого года в лесу Гаврилов-Ямского района. 51-летний ярославец охотился на волков вблизи деревни Головино. Когда заметил силуэт между деревьями, начал стрелять. Всего три выстрела. Последний — в охотника. Когда мужчина подошёл поближе, то пришел в ужас. Он, охотник со стажем более двадцати лет, убил человека.

— В результате потерпевшему причинено сквозное пулевое ранение нижних конечностей с многооскольчатым переломом правой бедренной кости. От полученного ранения охотник скончался на месте происшествия, — сообщают в ярославской прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

А годом ранее главный федеральный инспектор Ярославской области на охоте застрелил егеря. Но его не стали сажать в тюрьму, а лишь выписали штраф.

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