Спутал с волком: в Ярославской области охотник случайно застрелил человека

Вынесли приговор охотнику, который случайно застрелил другого охотника. Трагедия случилась в марте прошлого года в лесу Гаврилов-Ямского района. 51-летний ярославец охотился на волков вблизи деревни Головино. Когда заметил силуэт между деревьями, начал стрелять. Всего три выстрела. Последний — в охотника. Когда мужчина подошёл поближе, то пришел в ужас. Он, охотник со стажем более двадцати лет, убил человека.



— В результате потерпевшему причинено сквозное пулевое ранение нижних конечностей с многооскольчатым переломом правой бедренной кости. От полученного ранения охотник скончался на месте происшествия, — сообщают в ярославской прокуратуре.

