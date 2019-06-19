Вонзил нож 17 раз: в Ярославской области безработный убил мужа своей падчерицы

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Стали доступны материалы Следственного комитета по этому уголовному делу
Суду хватило материалов следователей, чтобы доказать вину 44-летнего убийцы
Фото: Алексей Николаев
В Ярославской области закончился суд над 44-летним безработным мужчиной из Посёлка Поречье-Рыбное Ростовского района. Доказательств вины мужчины в убийстве, которые собрали следователи, оказалось достаточно, чтобы привлечь обвиняемого к ответственности.
— Было установлено, что в феврале 2019 года подсудимый находился в своей квартире и употреблял спиртные напитки совместно с 29-летним мужем своей падчерицы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР России по Ярославской области Кристина Гузовская. — Внезапно между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник нанес своему гостю не менее 17 ударов кухонным ножом по телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Как стало известно изданию 76.RU, мужчина ранее уже был судим за убийство. Один срок он уже отмотал. Теперь его приговорили ещё к 12 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Недавно в Ярославской области в суде закончили рассматривать ещё одно дело об убийстве. Там судили мать твоих детей за убийство мужчины.
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