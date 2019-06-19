Вонзил нож 17 раз: в Ярославской области безработный убил мужа своей падчерицы

В Ярославской области закончился суд над 44-летним безработным мужчиной из Посёлка Поречье-Рыбное Ростовского района. Доказательств вины мужчины в убийстве, которые собрали следователи, оказалось достаточно, чтобы привлечь обвиняемого к ответственности.



— Было установлено, что в феврале 2019 года подсудимый находился в своей квартире и употреблял спиртные напитки совместно с 29-летним мужем своей падчерицы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР России по Ярославской области Кристина Гузовская. — Внезапно между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник нанес своему гостю не менее 17 ударов кухонным ножом по телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

