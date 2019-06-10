В Ярославском районе мать двоих детей убила мужчину

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Потерпевший не сразу обратился в больницу, а потом и вовсе сбежал из неё
Мужчина умер спустя несколько дней
В Ярославле осудили мать двоих детей за то, что она убила мужчину.
В сентябре прошлого года в Ярославском районе женщина вместе с двумя маленькими детьми и своей мамой пришла в гости к подруге. Женщины суетились на кухне, готовили есть. Через некоторое время пришёл друг хозяйки квартиры. Он был навеселе. Вдруг он начал ругаться матом, размахивать руками перед носом у детей. Их маме это не понравилось, она сделала ему замечание. Но мужчина не реагировал. Тогда женщина взяла нож и ударила им в живот мужчине.
Раненый ушёл из дома, но направился не в больницу. Он сел на лавочку и позвонил сестре. Сестра уговорила его обратиться к врачам. Через некоторое время мужчина позвонил матери и сказал, что в больнице его не лечат, и вообще, он хочет домой. Вечером того же дня он сбежал из больницы.
Только на следующий день, уже ближе к вечеру, жена заставила его снова поехать в больницу. Мужчину сразу же прооперировали. Но он потерял слишком много крови. Мужчина скончался, не приходя в сознание, спустя два дня.
— Установлено, что мужчина не представлял опасности для других, никому не угрожал и не избивал. Женщине назначили шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима. Кроме того, она должна будет выплатить родственникам погибшего 100 тысяч материального и 700 тысяч морального вреда, — сообщили в Ярославском областном суде.
Ну не убила,а ранила. Умер мужик из за того что не личился ( сбежал из больницы). Даму не защищаю видимо ранения нанесла,когда была пьяной.