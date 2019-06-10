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Происшествия

В Ярославском районе мать двоих детей убила мужчину

Потерпевший не сразу обратился в больницу, а потом и вовсе сбежал из неё

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Мужчина умер спустя несколько дней

Фото: Александра Савельева

В Ярославле осудили мать двоих детей за то, что она убила мужчину.

В сентябре прошлого года в Ярославском районе женщина вместе с двумя маленькими детьми и своей мамой пришла в гости к подруге. Женщины суетились на кухне, готовили есть. Через некоторое время пришёл друг хозяйки квартиры. Он был навеселе. Вдруг он начал ругаться матом, размахивать руками перед носом у детей. Их маме это не понравилось, она сделала ему замечание. Но мужчина не реагировал. Тогда женщина взяла нож и ударила им в живот мужчине.

Раненый ушёл из дома, но направился не в больницу. Он сел на лавочку и позвонил сестре. Сестра уговорила его обратиться к врачам. Через некоторое время мужчина позвонил матери и сказал, что в больнице его не лечат, и вообще, он хочет домой. Вечером того же дня он сбежал из больницы.

Только на следующий день, уже ближе к вечеру, жена заставила его снова поехать в больницу. Мужчину сразу же прооперировали. Но он потерял слишком много крови. Мужчина скончался, не приходя в сознание, спустя два дня.

— Установлено, что мужчина не представлял опасности для других, никому не угрожал и не избивал. Женщине назначили шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима. Кроме того, она должна будет выплатить родственникам погибшего 100 тысяч материального и 700 тысяч морального вреда, — сообщили в Ярославском областном суде.

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Анна Лурье

ТЕГИ

убийство

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гостья
10 июн 2019 в 18:10

Ну не убила,а ранила. Умер мужик из за того что не личился ( сбежал из больницы). Даму не защищаю видимо ранения нанесла,когда была пьяной.

Яков Семеныч
10 июн 2019 в 17:46

Мда....над текстовой частью особо не трудились. Бред полный ....

Гость
10 июн 2019 в 19:14

Не "потерпевший". а "убитый", сбежал из больницы. Да-а, автор начудила. Тексты писать - не сало резать. Тут думать надо. Подписано "Лурье", но рука-то "Ёлкиной". Мастерство-то не пропьёшь.