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Криминал

«Эта машина уникальна»: в Ярославле у пилота спорткара угнали автомобиль

Владелец иномарки рассчитывает на помощь земляков

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Машину угнали около 4 часов утра в районе ТЮЗа

Фото: Олег Ковин

Сегодня рано утром в Ярославле произошло ЧП — у пилота спорткара угнали автомобиль, припаркованный в районе ТЮЗа. «Тойота-Ариста» приметная, поэтому хозяин иномарки надеется, что её можно найти.

— Эта машина уникальна — в неё было вложено много сил и денег, — рассказал друг пострадавшего Сергей Гречин. — Мы рассчитываем на помощь земляков, поэтому просим всех делится информацией об угоне в социальных сетях, а также просим всех, кто что-либо знает о том, где может находиться автомобиль, сообщать по телефону: +7 (996) 926-26-36.

Также помощь ярославцев нужна волонтёрам, которые разыскивают таинственном образом пропавшего в Ярославле Александра Куренного. Сварщик приехал сюда из Таганрога в командировку и пропал.

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