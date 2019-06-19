«Эта машина уникальна»: в Ярославле у пилота спорткара угнали автомобиль

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Владелец иномарки рассчитывает на помощь земляков
Машину угнали около 4 часов утра в районе ТЮЗа
Фото: Олег Ковин
Сегодня рано утром в Ярославле произошло ЧП — у пилота спорткара угнали автомобиль, припаркованный в районе ТЮЗа. «Тойота-Ариста» приметная, поэтому хозяин иномарки надеется, что её можно найти.
— Эта машина уникальна — в неё было вложено много сил и денег, — рассказал друг пострадавшего Сергей Гречин. — Мы рассчитываем на помощь земляков, поэтому просим всех делится информацией об угоне в социальных сетях, а также просим всех, кто что-либо знает о том, где может находиться автомобиль, сообщать по телефону: +7 (996) 926-26-36.
Также помощь ярославцев нужна волонтёрам, которые разыскивают таинственном образом пропавшего в Ярославле Александра Куренного. Сварщик приехал сюда из Таганрога в командировку и пропал.
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