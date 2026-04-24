Полковник-оборотень, героин и труп в Волге: детали дела «Индейцев» — одной из самых кровавых ОПГ Поволжья

Лидер группировки Сергей Коптелов получил 24 с половиной года колонии Источник: Бандитская Самара

В апреле Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор участникам одной из самых жестоких группировок Поволжья — банды «Индейцы». Лидер группировки Сергей Коптелов получил 24 с половиной года колонии. Его правая рука Артем Быков — 24 года и 7 месяцев. Среди осужденных и бывший начальник криминальной полиции Игорь Шевяхов: за подстрекательство к убийству он лишился погон подполковника и получил запрет работать в правоохранительных органах.

Эта история охватывает события разных лет. Одно из них — жестокое убийство в 2011 году, когда тело жертвы сбросили в Волгу. Другое — конфликт в фитнес-зале в 2015-м, начавшийся с банального недопонимания, а закончившийся сломанной карьерой титулованного спортсмена. В общей сложности криминальная цепочка обернулась для шестерых участников огромными тюремными сроками. Подробности — в расследовании 63.RU.

21 января 2015 года, Новокуйбышевск (небольшой промышленный город в Поволжье), 19:30. Арам Меликсетян возвращался домой после работы. 40 лет. Рост 188 сантиметров. Вес 120 килограммов. Чемпион мира по бодибилдингу. Инструктор фитнес-центра. Отец двоих детей.

Он припарковал свой Nissan Qashqai, вышел из машины и направился к подъезду дома. До двери оставалось несколько шагов.

Из темноты вынырнула черная «четырнадцатая». Из нее выскочили пятеро мужчин в черном. У них в руках были металлические прутья — куски арматуры длиной около 70 сантиметров, толщиной примерно два сантиметра.

Они набросились на спортсмена.

Удары сыпались градом. Били по голове. Один из нападавших, Юрий Салеев, который в тот вечер был в машине, но ударов не наносил, потом расскажет следователям:

«Удары наносились сильные. Пруты, соприкасаясь при ударах, высекали искры. Когда мы напали на Арама, на улице была бабушка, которая шла неподалеку. Жильцы дома и бабушка начали громко кричать, из-за чего мы прекратили избиение, так как опасались, что нас поймают. Все быстро сели в автомобиль и уехали».

Меликсетян остался лежать в сугробе. Он не двигался.

Арам Меликсетян выжил, но с карьерой бодибилдера пришлось попрощаться Источник: НМАУ « ФОК «ОКТАН»

Жильцы вызвали скорую. Соседка Алина Э. выглянула в окно, увидела тело и позвонила в 112. Позже она расскажет полиции, что видела, как несколько человек в темной одежде запрыгнули в черную машину и уехали в сторону улицы Советской. Она слышала крик женщины со второго этажа: «Что же вы делаете!»

Другая соседка, Вера Л., тоже видела нападение. Она запомнила госномер автомобиля — «066». Буквы не разглядела. Она кричала в окно, и нападавшие испугались.

«Я увидела у дома автомобиль ВАЗ-21099, который остановился у дома, но никто из него не выходил, и автомобиль резко уехал. Позже я снова выглянула в окно и увидела тот же автомобиль напротив первого подъезда, а рядом на сугробе находился мужчина, которого били 5–6 парней, одетых во всё темное, били палками или еще чем-то, удары наносили по голове», — давала показания Вера Л.

Меликсетяна госпитализировали. Диагноз врачей: открытая тяжелая черепно-мозговая травма, закрытый перелом свода черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные ушибленные раны волосистой части головы.

Он выжил. Но уже никогда не станет прежним.

Так выглядел спортсмен до нападения Источник: НМАУ « ФОК «ОКТАН»

Досье: Арам Меликсетян Узнать Полное имя: Меликсетян Арам Альбертович Дата рождения: 7 июня 1974 года Семья: жена Вита (тоже фитнес-тренер), двое детей Спортивные достижения: 1998 год — Кубок Самарской области (NABBA) по бодибилдингу, мужчины свыше 179 см — 2-е место. 1999 год — Кубок Самарской области по бодибилдингу, мужчины свыше 180 см — 3-е место. 2003 год — Кубок России (WABBA RUS) по бодибилдингу, мужчины свыше 178 см — 3-е место. 2005 год — Чемпионат Самарской области по бодибилдингу, мужчины свыше 173 см — 1-е место; Чемпионат России (WABBA RUS, NABBA Int) по бодибилдингу, мужчины свыше 178 см — 2-е место. 2007 год — Чемпионат Самары (WABBA) по бодибилдингу, мужчины свыше 173 см — 3-е место; Чемпионат России (WABBA RUS, NABBA Int, WFF) по культуризму, мужчины свыше 175 см — 1-е место; Кубок России (WABBA RUS, NABBA Int, WFF) по культуризму, мужчины свыше 175 см — 2-е место. 2008 год — Чемпионат Самары по бодибилдингу, мужчины свыше 173 см — 2-е место; Кубок России (WFF, WABBA RUS) по бодибилдингу, мужчины свыше 175 см — 1-е место. 2009 год — Mr. & Ms. Universe (NABBA), бодибилдинг, мужчины свыше 179 см — без места; Universe NAC Int. (Гамбург) — 2-е место. 2010 год — Кубок Казани (NAC) по бодибилдингу, мужчины свыше 172 см — 3-е место. 2012 год — Кубок Казани (NAC) по культуризму, мужчины свыше 179 см — 2-е место; Mr. & Ms. Universe (NAC), бодибилдинг, мужчины свыше 179 см — 2-е место. 2014 год — Чемпионат мира (NAC Int.) по бодибилдингу, мужчины свыше 179 см — 1-е место.

«Я больше никогда не смогу тренироваться на прежнем уровне»

Через месяц после нападения, 26 февраля 2015 года, следователи допросили Меликсетяна в качестве потерпевшего. Он плохо помнил детали — последствия черепно-мозговой травмы сказывались.

«Я проживаю со своей семьей в Новокуйбышевске. Работаю тренером. В собственности у меня находится автомобиль „Ниссан“. У меня и у моей семьи нет врагов. До 19:00 я находился в фитнес-клубе, после чего поехал домой. Подъехав к дому, я припарковался, после чего пошел домой. Около подъезда ко мне подбежали и ударили чем-то твердым по голове. От удара я растерялся. После чего меня еще несколько раз ударили по голове. Я потерял сознание и больше ничего не помню. Однако перед этим ко мне подъехал автомобиль ВАЗ-2114 темного цвета, о чем-то говорили. Как я оказался в больнице, не помню», — рассказывал спортсмен.

Через пять лет, когда следствие наконец вышло на подозреваемых, Меликсетян дал новые показания. Они были гораздо подробнее и страшнее.

«До настоящего времени я полностью не восстановился и, со слов врачей, не смогу восстановиться никогда, — рассказывал он в июле 2020 года. — У меня полностью пропал слух левого уха, пропало обоняние, почти не чувствую запахи, почти ежедневно болит голова, сильно упало зрение. Также у меня поменялась форма черепа, из-за чего я испытываю дискомфорт из-за своего внешнего вида. Из-за перенесенных травм я больше не могу тренироваться на прежнем уровне, не участвую больше в соревнованиях. Я был профессиональным спортсменом, после нападения моя карьера закончилась из-за полученных травм. Тренерская деятельность была лишь дополнительным заработком. Совершенным преступлением мне причинен физический вред, моральные и нравственные страдания, полностью загублена моя карьера как профессионального спортсмена».

Он также рассказал следователям, что узнал жену Коптелова — Ольгу. Она была его клиенткой.

«Узнаю на предъявленной мне фотографии Ольгу, которая записалась ко мне на занятия через администрацию зала. Общался с ней только в зале. На личные темы я с ней не разговаривал. В настоящее время мне известно, что ее мужа зовут Коптелов Сергей, которого весь город знает как бандита. До этого я не знал, что это муж Ольги. Если бы мне этот факт был бы известен ранее, то я не стал бы ее тренировать, так как не хотел быть связан с криминальным миром. Я слышал от знакомых, что Коптелов направлял людей избивать водителей, которые не уступили ему дорогу или его жене. С Ольгой у меня конфликтов не было», — говорил Меликсетян.

Он запомнил лицо одного из нападавших. У того во время ударов поднялась маска.

Так Арам Меликсетян выглядел в 2023 году Источник: НМАУ « ФОК «ОКТАН»

Кто такие «Индейцы»

ОПГ, о которой писал Forbes

Организованная преступная группировка «Индейцы» возникла в Новокуйбышевске еще в конце 1990-х. В разное время в нее входили десятки человек. Основной бизнес — незаконные врезки в нефтепроводы. Группировка воровала нефть у «Роснефти» и продавала ее через подконтрольные структуры.

В 2012 году американский журнал Forbes провел расследование. Журналист Ричард Бехар изучил более 200 документов, пообщался с местной полицией и властями. Он писал, что в ОПГ «Индейцы» входит около 440 человек. Ежегодно группировка крадет у «Роснефти» топлива на 40 миллионов долларов .

Бехар также рассказал, как группировка пыталась захватить нефтетранспортную фирму «Коралл». Она интересовала бандитов, потому что вблизи от ее земли находились одновременно нефтеочистительный завод «Роснефти» и железнодорожная ветка. При помощи местных властей «Индейцы» устраивали нападения на компанию, добились ареста ее владельца и сожгли машину его адвоката.

В январе 2011 года Сергей Коптелов создал организованную преступную группу Источник: Бандитская Самара

По версии следствия, в январе 2011 года Сергей Коптелов создал организованную преступную группу. В нее вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов (двоюродный брат Сергея), Виталий Горецкий и другие.

Для подготовки и планирования преступлений, а также хранения оружия банда использовала помещения промышленной базы, которая фактически принадлежала Быкову.

Источник: Бандитская Самара Досье: Сергей Коптелов — лидер «Индейцев» Полное имя: Коптелов Сергей Анатольевич Кличка: «Коптел» Роль в ОПГ: лидер, организатор, «мозг» Сергей Коптелов был главным. Он определял цели, ставил задачи, распределял роли. Именно он решил, что Меликсетян должен быть наказан . И именно он заплатил исполнителям. В марте 2020 года при досмотре в поселке Гранном у Коптелова изъяли пистолет ПМ 1954 года выпуска калибра 9 мм и восемь патронов к нему. Было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. После ареста Коптелов попал в СИЗО. И там, по информации из открытых источников, его объявили «шерстью» — на тюремном жаргоне это означает человека, сотрудничающего с администрацией. Позже его назвали «сукой» — стукачом. По тюремным понятиям, такого человека можно бить или даже убить. Якобы Коптелов убедил своих подельников, запугав их и действуя через семьи, взять вину на себя. Когда это стало очевидно тюремному сообществу, он написал заявление в прокуратуру и спрятался в одиночной камере. Приговор: 24 года 6 месяцев лишения свободы. Первые 6 лет — в тюрьме. Ограничение свободы на 2 года. Штраф отменен апелляцией за истечением срока давности.

Источник: ОПГ «Индейцы» Досье: Артем Быков — правая рука Полное имя: Быков Артем Павлович Кличка: «Арчи» Роль в ОПГ: силовик, организатор нападений Быков отвечал за все «силовые операции». Он был правой рукой Коптелова. Именно он подыскивал исполнителей, находил оружие и транспорт, распределял роли на месте. В деле Меликсетяна Быков сделал следующее: подыскал пять металлических прутьев;

купил пять черных масок с прорезями для глаз и рта;

нашел автомобиль и подложные номера;

привлек к нападению Горецкого, Константина Коптелова, Грицуту и Шабакаева;

лично наносил удары потерпевшему ;

сидел за рулем при отъезде с места преступления. Кроме того, Быков вместе с Бунтовским совершил убийство Валерия Плотникова. И он же поджег Nissan X-Trail по указанию Коптелова. Приговор: 24 года 7 месяцев лишения свободы. Первые 6 лет — в тюрьме. Ограничение свободы на 2 года. Штраф 50 тысяч рублей.

Источник: Бандитская Самара Досье: Игорь Шевяхов — подполковник-подстрекатель Полное имя: Шевяхов Игорь Александрович Звание: подполковник полиции Должность на момент преступлений: первый заместитель начальника — начальник криминальной милиции ОВД по городскому округу Новокуйбышевск Это самая скандальная фигура в деле . Действующий (на момент преступлений) высокопоставленный полицейский оказался на одной скамье с бандитами. Шевяхов был другом детства Валерия Плотникова . 4 марта 2010 года он привел Плотникова из изолятора временного содержания в свой служебный кабинет. Там он передал ему 0,64 грамма героина и 0,58 грамма марихуаны. Плотников должен был подбросить наркотики в личные вещи бизнесмена Юрия Бочкарева, который также находился под стражей. Зачем это было нужно? Шевяхов, Коптелов и Плотников требовали с предпринимателя переоформить на них право собственности на производственную базу компании «Коралл». Бочкарев отказывался. Подброс наркотиков должен был стать инструментом давления. 11 марта 2010 года наркотики нашли и изъяли сотрудники ФСИН. Бизнесмену вменили хранение запрещенных веществ в крупном размере. Позже Плотников начал шантажировать Шевяхова . Он требовал обещанные 2 миллиона рублей и угрожал предать огласке историю с подбросом. Это стало мотивом для убийства. Шевяхов выступил подстрекателем. Он дал указание Коптелову «решить вопрос» с Плотниковым. Коптелов поручил исполнение Быкову и Бунтовскому. В 2013 году Шевяхов был уволен из органов полиции. В 2020 году его задержали. Приговор: 17 лет колонии строгого режима. Ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Лишение специального звания «подполковник полиции». Апелляция добавила запрет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями, на 2 года.

Досье: остальные участники нападения на Меликсетяна Бунтовский Антон Юрьевич Участник ОПГ. Совместно с Быковым убил Валерия Плотникова. В нападении на Меликсетяна не участвовал, но получил срок по другому эпизоду. Приговор: 15 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год. Коптелов Константин Викторович Двоюродный брат Сергея Коптелова. Участвовал в нападении на Меликсетяна, наносил удары прутом. Менял номера на машине. На очной ставке дал показания против Быкова. Получил от Горецкого 80 тысяч рублей. Приговор: 9 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Взят под стражу в зале суда. Горецкий Виталий Валерьевич Близкое доверенное лицо Сергея Коптелова, его водитель и охранник. Раздавал прутья перед нападением. Наносил удары последним — продолжал бить, когда остальные уже садились в машину. На следующий день передал участникам деньги от Коптелова. В июне 2020 года, находясь в розыске, прятался у жены Быкова. Приговор: 10 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Апелляция освободила его от наказания по статье о незаконном обороте оружия за истечением срока давности. Наказание за покушение на убийство оставлено без изменений.

Грицута Александр Участвовал в нападении на Меликсетяна. Наносил удары прутом. Статус: в федеральном розыске. Источник: ОПГ «Индейцы» Шабакаев Дмитрий Участвовал в нападении на Меликсетяна. Наносил удары первым. Статус: в федеральном розыске. Источник: ОПГ «Индейцы»

Убийство Плотникова. Друг, шантаж и прорубь во льду

24 января 2011 года Валерий Плотников находился на лечении в стационарной клинике Новокуйбышевска. 39 лет. Безработный. С судимостями. Но главное — он слишком много знал.

В тот день ему позвонили. Сказали: сейчас за тобой подъедет человек, отвезет туда, где отдадут долг. Плотников обрадовался. Он обещал другим пациентам скоро вернуться. Вышел из больницы и сел в машину. Живым его больше никто не видел.

Плотникова отвезли на территорию трикотажной фабрики. Там его уже ждали Быков и Бунтовский. Они избили его и задушили. Затем вывезли на Волгу. Зимой. Лед пришлось пробивать якорем. Труп сбросили в полынью. Тело не найдено до сих пор.

Тело Валерия Плотникова до сих пор не найдено Источник: личный архив Татьяны Плотниковой

За что убили

У Плотникова был «зуб» на Шевяхова. Валерий помог подбросить наркотики Бочкареву, но обещанных 2 миллионов рублей не получил. Плотников начал угрожать: расскажу всем про героин, про подброс, про то, как вы меня использовали.

Шевяхов испугался. Он был действующим начальником криминальной полиции. Скандал с подбросом наркотиков стоил бы ему погон и свободы. Он обратился к Коптелову. Тот «решил вопрос».

Плотникова убили через десять месяцев после того, как он подбросил наркотики в куртку Бочкарева.

Сестра убитого: «Они глумились над правосудием»

Татьяна Плотникова, сестра Валерия, много лет добивалась справедливости. Она стала потерпевшей по уголовному делу. И она видела, как работают адвокаты Коптелова.

«В настоящий момент уголовное дело вышло фактически на стадию судебных прений, — писала она в одном из обращений. — Я не юрист, но для меня очевидно, что доказательства вины членов ОПГ убедительны и бесспорны, и в обвинительном вердикте уверены все потерпевшие. Однако адвокаты Коптелова стали затягивать процесс. Понятно, что идет затягивание, направленное на роспуск коллегии присяжных заседателей, которые честно отработали более полугода, остановились в шаге от удаления в совещательную комнату для вынесения вердикта. А это выброшенные на ветер бюджетные денежные средства, издевательство над потерпевшими, которые вынуждены заново переживать страдания, и глумление над правосудием».

Она также рассказала, что семья Коптеловых оказывала давление на свидетелей.

«Мне стало известно, что после задержания Коптелова его подельник передал родственникам 197 миллионов рублей, хранившихся в банковской ячейке. Я уверена, что семья Коптеловых, возможно, используя своих адвокатов, будут пытаться через коррупционные связи повлиять на исход дела, как они это делали на протяжении многих лет».

Татьяна до сих пор не может простить смерть брата Источник: личный архив Татьяны Плотниковой

Поджог из-за «украденных» денег

Еще один эпизод уголовного дела — поджог автомобиля Nissan X-Trail.

Анатолию Ивановичу Коптелову — отцу Сергея — показалось, что у него украли деньги. Он пришел к такому выводу без всяких доказательств. Ни одной улики не нашли.

Но Сергей Коптелов не стал разбираться. Он дал команду Быкову: сжечь машину, но не самого бизнесмена, который якобы украл деньги, а его сына.

Водитель и пассажиры не пострадали Источник: Бандитская Самара

Быков приехал к дому, где был припаркован Nissan. В темноте он выбил стекло и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью. 20-летний парень с девушкой едва отошли от машины, когда она вспыхнула. Если бы они замешкались на несколько секунд, то сгорели бы заживо. Водитель и пассажиры не пострадали. Машина восстановлению не подлежала.

Машина сгорела полностью Источник: Бандитская Самара

Сын авторитета. Захар Коптелов

Яблоко от яблони падает недалеко. Вот и Захар Коптелов, сын Сергея, пошел по стопам отца.

Первое уголовное дело. Апрель 2023 года. 18-летний Захар вместе с тремя приятелями избил двух мужчин во дворе дома на улице Миронова в Новокуйбышевске. Повод? Мужчины сделали замечание шумной компании подростков.

По показаниям потерпевшего Сергея Я., Захар во время избиения надел на руку металлические часы и использовал их как кастет.

«Парень, который кастетом нанес мне первый удар, прокричал, что он известная в городе личность, его зовут Коптелов Захар, и его отец является криминальным авторитетом, что его отец сейчас сидит в тюрьме, — рассказывал потерпевший. — Он повторил эти слова не менее трех раз».

В сентябре 2023 года потерпевший опознал Захара. Его подельники — Касаев С., Фахрисламов Л. (сын крупного бизнесмена) и Мамедов Э. (родственник адвоката Сергея Коптелова). Мамедов Э., кстати, вскоре покинул Самарскую область.

Интересы Захара в суде представляла адвокат Елена Мамедова — та же самая, которая защищала его отца. По информации из открытых источников, Захар отделался условным сроком.

Яблоко от яблони? Источник: Захар Коптелов / Соцсети

Смертельное ДТП. 14 сентября 2025 года. 05:40 утра. Самара, перекресток улиц Ленинской и Венцека. Захар Коптелов за рулем BMW X3 двигался по улице Ленинской. Он выехал на перекресток по второстепенной дороге и не уступил главную автомобилю Datsun под управлением 55-летнего Сергея Ч.

В страшной аварии погиб 55-летний мужчина Источник: ГУ МВД по Самарской области

Удар был страшным. Datsun отбросило на припаркованные автомобили. Водитель Datsun скончался на месте. Три пассажира 2007 года рождения госпитализированы с тяжелыми травмами.

Захар скрылся с места ДТП. Позже его разыскали. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Ориентировка на сына криминального авторитета Источник: Бандитская Самара

Источники, близкие к следствию, утверждают, что Коптелов-младший находился за рулем в неадекватном состоянии.

На момент аварии его отец уже отбывал срок в колонии.

Как расследовали дело избиения спортсмена

После нападения на Меликсетяна дело возбудили быстро — 22 января 2015 года. Но расследование шло медленно. Потерпевший не мог опознать нападавших — он был без сознания. Свидетели видели машину, но номера запомнили не полностью. Нападавшие скрыли лица масками.

Дело приостанавливали. Потом возобновляли. Снова приостанавливали. Всё изменилось в 2020 году.

5 июня 2020 года оперуполномоченный отдела МВД России по Новокуйбышевску старший лейтенант полиции А. С. Рожков доложил: в рамках оперативно-розыскных мероприятий получена информация, что к нападению причастны Быков, Шабакаев, Горецкий, Константин Коптелов и Грицута.

16 июня 2020 года следователи допросили Юрия Салеева. Он дал подробные показания. Рассказал про прутья, про маски, про деньги от Коптелова.

17 февраля 2020 года, еще до допроса Салеева, следователь Калинкин получил заявление: на свидетеля оказывают давление. Якобы к нему приезжала Татьяна Шарапова — сожительница Анатолия Ивановича Коптелова, отца Сергея, и предлагала деньги, чтобы он не свидетельствовал против Коптеловых.

Обыск у сестры и записка из СИЗО

В декабре 2021 года, когда дело уже набирало обороты, бесследно исчезла сестра Сергея Коптелова — Ольга Коротина. Друзья семьи подали заявление о розыске. В рамках розыскного дела у Ольги дома прошел обыск.

Там нашли письмо из СИЗО от Сергея Коптелова сестре. Полный текст письма был опубликован газетой «Самарское обозрение»:

«Оля, привет. Я сильно за тебя переживаю. Береги себя. Отцу нашему большой привет. Оль, надо перевести на счет в Сбербанке Браевой Валентины Ивановны (мать Александра Браева) 6 миллионов рублей. Постарайся побыстрее решить. Только отправь не от себя, найди, от кого можно. Потом при случае объясню. Я вас люблю и обнимаю. Сергей».

Александр Браев — член ОПС «Неверова», осужденный на 15,5 года. В СИЗО он якобы вымогал у Коптелова 6 миллионов рублей за «воровское признание» — снятие статуса «суки». По версии газеты, Браев сказал Коптелову: «У тебя нет вариантов. Я решу вопрос с ворами по тебе, я с ними сижу. А ты сотрудничаешь и сидишь в обычной камере. Давай плати, времени у тебя немного».

Александр Браев — член ОПС «Неверова» Источник: ГУ МВД по Самарской области

Коптелов подал иск о защите чести и достоинства. Но содержание письма суд недействительным не признал.

Очная ставка

21 сентября 2020 года провели очную ставку между Быковым и Константином Коптеловым. Константин дал показания против Быкова.

«Я познакомился с Быковым в январе 2015 года, когда мой двоюродный брат Сергей Коптелов предложил за вознаграждение избить человека, который обидел его жену, — рассказывал Константин. — Мы встретились 21-го числа. До этого мне позвонил Горецкий и сказал одеться во всё черное. Мы встретились за кинотеатром, были Шабакаев, Салеев, Быков. Потом заехали на базу, где я с Салеевым поменял номера на машине. Приехав на место, Быков скомандовал всем выйти из автомобиля, после чего мы стали избивать потерпевшего кусками арматуры. Быков также наносил удары. Избиение продолжалось не больше минуты. Мимо проходила бабушка, которая стала кричать, и мы прекратили нападение. На следующий день Горецкий передал мне 80 тысяч рублей».

Быков отрицал свою причастность.

Адвокаты и покровители. Темная сторона правосудия

В деле Коптелова всплывают одни и те же фамилии. Мамедовы.

Рамиз Мамедов — бывший следователь СУ СК РФ по Самарской области, затем адвокат. В 2016 году задержан сотрудниками УФСБ за получение 1,55 млн рублей от жены клиента за смягчение приговора. В 2017 году осужден на 5 лет колонии. Отбывал срок в Нижнем Тагиле.

Рамиз Мамедов — бывший следователь Источник: Бандитская Самара

Елена Мамедова — его жена, адвокат Палаты адвокатов Самарской области. Именно она защищала Сергея Коптелова. И его сына Захара. И многих других фигурантов громких дел.

В 2013 году Елена Мамедова вместе с клиентом Сергеем Хабариным была задержана при получении 1,6 млн рублей и 10 тыс. евро от адвоката Александра Шаронина. Шаронин заявил, что они вымогали у него 4,5 млн рублей за прекращение уголовного дела. Дело против Мамедовой и Хабарина возбудили, но потом… прекратили. Следователь Илья Бутовченко (позже погибший при столкновении мотолодки и гидроцикла) не нашел состава преступления.

Адвокат Шаронин говорил: «Мне приходилось работать председателем районного суда в областном центре, и для вынесения обвинительного приговора Мамедовой и Хабарину мне хватило бы и половины имеющихся в деле доказательств. Раньше я не мог даже представить такую коллективную коррупционную составляющую и беспардонное попрание всех законов».

Дело прекратили. Многие связывают это с тем, что муж Мамедовой — Рамиз — был следователем СК и другом Бутовченко.

Анатолий Иванович Коптелов Источник: Бандитская Самара

Приговор и апелляция

Что решил Самарский областной суд 28 мая 2025 года

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала всех шестерых подсудимых виновными. Процесс проходил в закрытом режиме — в материалах дела есть том под грифом «государственная тайна».

Судья Ксения Мельникова огласила приговор.

Сергей Коптелов — 24 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, ограничение свободы на 2 года, штраф 130 000 рублей;

Артем Быков — 24 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, ограничение свободы на 2 года, штраф 60 000 рублей;

Игорь Шевяхов — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год 6 месяцев, лишение специального звания «подполковник полиции»;

Антон Бунтовский — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год;

Виталий Горецкий — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год 6 месяцев, штраф 50 000 рублей;

Константин Коптелов — 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Взят под стражу в зале суда.

Что изменил Четвертый апелляционный суд 14 апреля 2026 года

Апелляция смягчила приговор. Основание — истечение сроков давности по некоторым статьям.

Сергей Коптелов освобожден от наказания по ч. 1 ст. 163 («Вымогательство») и ч. 1 ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ за истечением сроков давности. Срок лишения свободы снижен до 24 лет 6 месяцев. Штраф отменен;

Артем Быков — срок снижен до 24 лет 7 месяцев, штраф снижен до 50 000 рублей;

Виталий Горецкий освобожден от наказания по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») за истечением срока давности. Наказание по ч. 3 ст. 30, пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») оставлено без изменения — 10 лет колонии;

Игорь Шевяхов — дополнительно назначено наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на срок 2 года.

В остальной части приговор Самарского областного суда оставлен без изменения.

ОПГ официально перестала существовать. Но в Новокуйбышевске до сих пор помнят, что такое «индейцы». И знают, что некоторые из них до сих пор на свободе.

Сын лидера группировки Захар Коптелов ждет суда за смертельное ДТП. Грицута и Шабакаев в розыске. Анатолий Коптелов, отец Сергея, продолжает владеть недвижимостью и техникой на десятки миллионов рублей.