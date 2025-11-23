«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме

Криминолог из Екатеринбурга Данил Сергеев в научных целях побывал в сотнях тюрем по всему миру. Доцент Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева изучает пенитенциарную систему изнутри и собирает интересные экспонаты для собственного музея . Так, его коллекцию пополнили две картины, написанные осужденным к пожизненному лишению свободы. Художник отбывает свой бесконечный срок в «Вологодском пятаке».

«Вологодский пятак» — это исправительная колония № 5 в Вологодской области. Одна из колоний особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы. Учреждение расположено в бывшем Кирилло-Новоезерском монастыре на озере Новом (остров Огненный) вблизи города Белозерска. Мужской монастырь был основан еще в 1517 году. После Октябрьской революции 1917-го монастырь превратили в тюрьму для «врагов революции», в 30-е и 40-е сюда отправляли политических заключенных, а с 50-х в учреждении отбывают сроки опасные преступники.

Познакомился в «пятаке» с милейшим Владимиром Петровичем, ну, по-местному, уважительно, просто с Петровичем. Сидит он уже 34 года, из них 28 — в «пятаке». Прибыл на Огненный с четвертым этапом. На зоне у него неожиданно проснулся талант художника. Теперь у него отдельная рабочая камера-мастерская. Она просторнее и светлее других рабочих камер, и он там трудится один. Если бы не решетки, то на вид обычная мастерская художника. Светлая и пахнет красками. Пообещал и для меня нарисовать картину.

— Пришлю холст в коробке. На подрамник сами натянете?

— Хорошо!

Петрович был так обрадован гостям, что стал бегать с наивной улыбкой по своей мастерской, как ребенок, которому наконец-то уделили внимание взрослые. Доставал свои картинки, краски, альбомы и прочее.

— Акрилом рисуете?

— Не, только маслом.

— А сюжеты откуда берете?

— Что-то из головы, а что-то — вот отсюда.

Петрович показывает мне замызганный красками календарь из нулевых с фотографиями природы. Картины у него получаются наивные, но что-то в них определенно есть. Это в основном красочные пейзажи, цветы и бывший монастырь на Огненном.

В конце разговора думаю: как с ним прощаться? Желать успехов? Бред. Скорейшего освобождения? Не меньший бред. В итоге просто говорю: «До свидания, Петрович!»

Дверь закрывается, а там на камерной табличке с фотографией, фамилией осужденного и перечнем статей УК еще РСФСР красуется дата рождения: 20 августа 19хх г. Еще и в один день с ним родился. Через «кормушку» говорю ему: «Петрович, да у нас с вами и день рождения в один день!» Теперь уж точно картинку нарисует.