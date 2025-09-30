Заложил взрывчатку в Ярославле: 24-летнего москвича внесли в перечень террористов и экстремистов

Москвич заложил взрывчатку на железнодорожной станции в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Осужденного за госизмену и другие преступления 24-летнего Ивана Хрипко внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом свидетельствуют данные сайта Росфинмониторинга.

В августе 2025 года приговор в отношении жителя Москвы Ивана Хрипко вступил в законную силу. Его признали виновным в государственной измене, покушении на диверсию, прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывного устройства.

«По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Первые 2 года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшееся наказание — в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в Ярославском областном суде.

В суде было установлено, что в апреле 2023 года Иван Хрипко стал сотрудничать с представителем националистической организации, входящей в состав вооруженных формирований Украины. Он получал от куратора консультации и задания на изготовление и применение взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

«В конце 2023 года изготовил самодельное взрывное устройство с детонатором. 25 декабря 2023 года Иван Хрипко проследовал к тяговой подстанции на станции Филино на территории Заволжского района Ярославля, проник на её территорию и разместил в нижней части трансформатора самодельное взрывное устройство», — рассказали в Ярославском областном суде.