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Криминал Следователи предполагают, что бывшего мужа Седоковой довели до самоубийства: певицу допрашивают

Следователи предполагают, что бывшего мужа Седоковой довели до самоубийства: певицу допрашивают

Родственники Яниса Тиммы уверены, что кто-то стоит за его смертью

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Певица тяжело переживала трагедию

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Родственники баскетболиста Яниса Тиммы сомневаются в том, что он совершил суицид. Из-за того, что ситуация вызывает множество вопросов не только у родственников, но и у следователей, Анне Седоковой пришлось явиться к следователям.

— Анна опрошена в качестве свидетеля. Потому что никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у нее объяснения взяли. Это совершенно разные вещи, — рассказал нашим коллегам из Starhit.ru криминалист Михаил Игнатов.

Баскетболиста не стало 17 декабря. Мужчину нашли в подъезде дома, где он последнее время снимал жилье. Незадолго до этого Янис и Седокова официально оформили развод. Когда баскетболиста нашли без признаков жизни, на заставке его телефона было написано: «Позвоните Ане».

Сейчас следователи проводят беседы и с другими причастными к жизни Яниса Тиммы. Все это может привести к возбуждению уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.

— Проверяется вся переписка Тиммы, опрашиваются люди, которые контактировали с ним перед трагедией в тот день. То есть ведется большая работа, о результатах говорить преждевременно. Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда не исключаю, что будет возбуждено дело о доведении до самоубийства, — сообщил Игнатов.

Сама же Седокова после трагедии с бывшим супругом перестала выходить на связь. После смерти Яниса певицу госпитализировали в больницу по настоянию невролога. Она очень переживала из-за семилетнего сына Гектора, и хотела оградить его от произошедшего. По информации источников Starhit.ru, экс-солистка «ВИА Гры» после этого летала в Майами, чтобы решить финансовые вопросы, которые после себя оставил Янис.

Родственники баскетболиста открыто выражают недовольство в адрес Седоковой. Они не скрывают, что совсем недовольны их браком. Папа баскетболиста, Райтис Тимма, в студии «Пусть говорят» рассказал, что певица фактически запретила сыну общаться с семьей, и с 2021 года он крайне редко выходил на связь. А вот друг Яниса Марк Пугачев провел свое расследование и выяснил, что Седокова якобы изменяла мужу.

ПО ТЕМЕ
Янис Тимма Анна Седокова Следственный комитет Уголовное дело Допрос
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