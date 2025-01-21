Следователи предполагают, что бывшего мужа Седоковой довели до самоубийства: певицу допрашивают

Певица тяжело переживала трагедию Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Родственники баскетболиста Яниса Тиммы сомневаются в том, что он совершил суицид. Из-за того, что ситуация вызывает множество вопросов не только у родственников, но и у следователей, Анне Седоковой пришлось явиться к следователям.

— Анна опрошена в качестве свидетеля. Потому что никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у нее объяснения взяли. Это совершенно разные вещи, — рассказал нашим коллегам из Starhit.ru криминалист Михаил Игнатов.

Баскетболиста не стало 17 декабря. Мужчину нашли в подъезде дома, где он последнее время снимал жилье. Незадолго до этого Янис и Седокова официально оформили развод. Когда баскетболиста нашли без признаков жизни, на заставке его телефона было написано: «Позвоните Ане».

Сейчас следователи проводят беседы и с другими причастными к жизни Яниса Тиммы. Все это может привести к возбуждению уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.

— Проверяется вся переписка Тиммы, опрашиваются люди, которые контактировали с ним перед трагедией в тот день. То есть ведется большая работа, о результатах говорить преждевременно. Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда не исключаю, что будет возбуждено дело о доведении до самоубийства, — сообщил Игнатов.

Сама же Седокова после трагедии с бывшим супругом перестала выходить на связь. После смерти Яниса певицу госпитализировали в больницу по настоянию невролога. Она очень переживала из-за семилетнего сына Гектора, и хотела оградить его от произошедшего. По информации источников Starhit.ru, экс-солистка «ВИА Гры» после этого летала в Майами, чтобы решить финансовые вопросы, которые после себя оставил Янис.