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Бизнес

На шаг ближе к продаже: похоронное дело и городской транспорт Ярославля внесли в план приватизации

Что это значит, и чем чревато

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Городские предприятия переведут в акционерные общества&nbsp;

Городские предприятия переведут в акционерные общества 

У чиновников городской администрации появились планы на два муниципальных предприятия: «Специализированную службу по вопросам похоронного дела города Ярославля» и Яргортранс. Их внесли в список приватизации с целью изменить форму с муниципального предприятия на акционерные общества. Интересно, что через это проходят большинство городских предприятий перед продажей, например, Ленинский рынок, который недавно выставили на торги за 145,304 миллиона рублей.

— Пока предприятия только готовят к акционированию, но потом действительно могут выставить на продажу. Хотя председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц заверил нас, что этого не произойдёт, — прокомментировал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. 

Кстати, именно за депутатами стоит последнее слово в части продажи городского имущества. Своим решением они могут отказать мэрии в этом, как долгое время было с Ленинским рынком, пока исполнительная власть не настояла на своём. 

За последний год в Ярославле продали или пытались сбыть немало дорогого имущества: это гостиница «Царьград» на улице Андропова, здание бывшей Кировской администрации на Республиканской улице, троллейбусное депо № 1 на улице Городской вал.

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продажабизнесприватизация муниципальных зданий
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гостья
4 дек 2019 в 17:20

Это называется БАБА С ВОЗУ КАБЫЛЕ ЛЕГЧЕ. Все распродадут и свалят вспою маскалию.

гость
4 дек 2019 в 16:55

Антимонопольную службу видно тоже закрыли.

1житель
4 дек 2019 в 16:37

Так теперь умерших на даче закапывать,если денег нет?