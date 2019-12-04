На шаг ближе к продаже: похоронное дело и городской транспорт Ярославля внесли в план приватизации

У чиновников городской администрации появились планы на два муниципальных предприятия: «Специализированную службу по вопросам похоронного дела города Ярославля» и Яргортранс. Их внесли в список приватизации с целью изменить форму с муниципального предприятия на акционерные общества. Интересно, что через это проходят большинство городских предприятий перед продажей, например, Ленинский рынок, который недавно выставили на торги за 145,304 миллиона рублей.

— Пока предприятия только готовят к акционированию, но потом действительно могут выставить на продажу. Хотя председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц заверил нас, что этого не произойдёт, — прокомментировал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.