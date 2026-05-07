«Инвестировать надо в России». Какие сигналы получил рынок после национализации «Русагро»

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Активы одного из крупнейших агрохолдингов, «Русагро», национализированы по решению суда. «Фонтанка» разбиралась, что дальше будет с компанией и какие выводы для себя сделали участники рынка.

Национализация

Хамовнический районный суд Москвы 5 мая удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Вадиму Мошковичу, бывшему сенатору от Белгородской области, основателю агрохолдинга «Русагро», и его родственникам.

В доход государства обращено более 65% акций компании (контрольный пакет). Это более 469 млн акций холдинга, зарегистрированных на Вадима Мошковича. Государству также переданы 795 тыс. 658 акций «Русагро», принадлежащих супруге Мошковича Наталье Быковской, 72 млн 940 тыс. 400 акций экс-главы компании Максима Басова, 14 млн 370 тыс. 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и 69 млн 209 тыс. 183 акций, зарегистрированные на его супругу Луизу Площанскую.

Кроме того, суд обратил в доход РФ принадлежащие Мошковичу денежные средства в размере около 10,5 млрд рублей совокупно, находящиеся на его счетах, а также валюту, изъятую в ходе обыска, на более чем 29 млн рублей. При этом суд отказал в удовлетворении требования Генпрокуратуры об обращении в доход РФ недвижимого имущества жены Вадима Мошковича Натальи Быковской — по решению суда у нее по-прежнему остается квартира в Хамовниках и загородный дом.

А что случилось?

По версии Генпрокуратуры, Вадим Мошкович нарушал антикоррупционное законодательство, когда был сенатором от Белгородской области в 2004–2014 годах. Представители ведомства полагают, что, будучи парламентарием, он работал в интересах подконтрольных ему коммерческих организаций и собственного обогащения. Он перестал достоверно декларировать полный размер полученных им и членами его семьи доходов от владения и управления холдингом.

Также Мошкович в декларациях не отразил владение кипрскими офшорными компаниями «Sethal Holdings Limited» и «Ros Agro PLC», через которые он владел ГК «Русагро». Также Мошкович через офшоры выводил прибыль компании за рубеж, указывает Генпрокуратура.

Уголовное дело против Мошковича и Басова было возбуждено в связи с тем, что руководство группы не исполняло обязательства перед кредиторами холдинга «Солнечные продукты». Ущерб по делу — около 86 млрд рублей.

Что национализировали?

«Русагро» — один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году. Чистая прибыль снизилась в 1,6 раза — до 19,9 млрд рублей против 32 млрд годом ранее, главным образом из-за укрепления рубля и падения цен на сахар. В первом квартале текущего года выручка прибавила ещё 3% и достигла 84,7 млрд рублей. Продукция: сахарная свекла;

свинина;

пшеница;

соя;

кукуруза;

подсолнечник (в том числе высокоолеиновый);

рапс.

Земельный банк группы компании оценивается в 826 тыс. гектаров, производственные активы расположены в 15 регионах России, от Белгородской области до Приморского края, говорит член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.

Холдинг занимает второе место в стране по производству свинины с долей рынка 9,7%. В сахарном сегменте компания занимает около 15% внутреннего рынка, в сегменте сырого подсолнечного масла — порядка 13%. Бренды «Русагро» — «Слово мясника», «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Чайкофский», «Ряба» и «Готовим дома».

Всего суд, исходя из релиза пресс-службы, обратил в доход государства более 651 млн акций (27,16%) ПАО «Группа „Русагро“», 24 млн акций АО «Эталон» (24%), принадлежащих ООО «Профит»; доли в уставных капиталах принадлежащих ответчикам или аффилированных с ними 5 организаций, денежные средства, изъятые в ходе обыска, — свыше 29 млн рублей, 1 822,5 млн долларов США и 1 638,5 млн евро; денежные средства на счетах ответчиков в размере, превышающем 14 млрд рублей.

Как говорят аналитики, бумаги «Русагро» ожидаемо лихорадило после решения суда о передаче государству контрольного пакета акций. «По нашим оценкам, инвесторы отыгрывают высокую оценку активов прокуратурой (свыше 550 млрд руб.), что значительно превышает текущую капитализацию», — заявила Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер». Тем не менее юридическая неопределенность и возможная смена стратегии управления создают высокие риски для миноритариев, добавляет она.

Разные выводы

Эксперты по-разному оценивают сигналы, данные рынку в результате национализации «Русагро».

Аналитик телеграм-канала Bonus Fabula Дмитрий Кумановский полагает, что рынок получает в целом позитивный сигнал. «У компании было экспортное подразделение для торговли в Иране, Центральной Азии и Южной Азии. Но получается, что сейчас очень не рекомендуется деньги от экспорта оставлять за границей. Инвестировать надо в России», — комментирует Дмитрий Кумановский. «Понятно, что на эти средства закупались необходимые для работы товары: вакцины и так далее. Но и себя на Кипре Мошкович, скорее всего, не забывал. РФ нужна прозрачность бизнеса и справедливые условия ценообразования, чтобы на внутреннем рынке не было перекосов и сдерживалась инфляция в продуктах», — заключает он.

Происходящее с «Русагро» вписывается в широкий тренд, считает член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев. По его словам, за 2025 год в России в собственность государства были обращены активы на общую сумму $11,03 млрд.

Среди наиболее заметных кейсов — аэропорт Домодедово, нефтесервисная компания «Борец» и золотодобывающая «Южуралзолото». Рост объёмов национализации по сравнению с 2024 годом, по разным оценкам, составил от 3 до 4,5 раза. Дмитрий Тортев член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции — в разговоре с «Фонтанкой»

А что будет с «Русагро» дальше?

По мнению Дмитрия Кумановского, предприятия «Русагро» могут передать, как вариант, в профильный Россельхозбанк. При этом РСХБ, скорее всего, ещё догрузит «Русагро» новыми активами из своего портфеля проблемных должников, поэтому бизнес компании только вырастет. Велика вероятность, что государство оставит за собой контроль над «Русагро», чтобы оказывать влияние на цены на производимую холдингом продукцию. Если все-таки речь пойдет о продаже актива, то ждать реализации активов на аукционе не стоит из-за высокой социальной значимости холдинга в регионах присутствия, считает Кумановский.

По словам Дмитрия Тортева, перепродажа активов профильному инвестору вполне возможна. Именно по такому пути пошли с пакетом в «Южуралзолоте», где готовится конкурс на продажу доли. В случае «Русагро» рынок также допускает, что государство со временем приватизирует полученный пакет.

Логичными претендентами на активы «Русагро» выглядят практически все крупные игроки российского АПК — каждый из них заинтересован в усилении позиций в профильных для «Русагро» сегментах. Однако на практике столь масштабная сделка потребует значительных финансовых ресурсов и, вероятнее всего, будет структурирована через механизм рассрочки или привлечения банковского финансирования, заключает Дмитрий Тортев.

Кого еще национализировали?

За последнее время в России произошло несколько крупных случаев национализации бизнеса. Об этом подробно рассказывала «Фонтанка».

Аэропорт «Домодедово»

17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану об обращении в доход государства аэропорта Домодедово. 19 июня Росимущество полностью получило ООО «ДМЕ холдинг», владеющее активами аэропорта Домодедово. Тогда предприятие оценивалось в 1 триллион рублей.

Основанием для этого стало выявленное иностранное влияние на группу компаний аэропорта. По данным Генпрокуратуры, контроль над стратегическими активами осуществляли резиденты иностранных государств — Дмитрий Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль), которые «следуют агрессивной политике западных государств».

В декабре 2025 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что актив планируется продать с открытого аукциона в начале 2026 года.

Победителем конкурса по приватизации аэропорта Домодедово стало ООО «Перспектива» — дочерняя компания АО «Международный аэропорт Шереметьево».

«Главпродукт»

В июле 2025 года Арбитражный суд Москвы обратил в доход государства ключевые активы владельца «Главпродукта» по иску Генеральной прокуратуры.

Иск Генпрокуратуры был подан к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и лично акционеру группы Леониду Смирнову 5 апреля. Последний был обвинен в выводе почти 1,4 миллиарда рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase по схеме «дробления» в обход ограничений.

Поскольку взыскать с ответчика деньги оказалось невозможно, Росимущество получило его доли компании в середине октября 2024 года по указу президента РФ Владимира Путина.

Вашингтон заявил, что действия в отношении «Главпродукта», единственной отобранной американской компании, повлияют на отношения России и США.

«Южуралзолото»

В июле 2025 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства акций и других активов золотодобывающего холдинга «Южуралзолото» (ЮГК), принадлежавших вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову и аффилированным лицам.

Ведомство считало, что они были получены и контролируются с нарушением закона и что держать стратегический актив в частных руках небезопасно для экономики страны. Суд постановил обратить 67% акций «Южуралзолота» и доли в УК в собственность государства.

«Леста Игры» и KDV Group

Весной 25-го под национализацию попала и петербургская компания «Леста Игры» (издатель игр «Мир танков» и «Мир кораблей»). Прокуратура потребовала изъять доли разработчика видеоигр, заявив о причастности его бенефициаров к экстремистской деятельности. В начале июня суд признал эти доводы обоснованными, запретил деятельность владельцев в России и обратил доли компании в собственность государства. Студия перешла в управление компании «Айти Технологии», которую возглавил бывший генеральный директор VK Борис Добродеев.