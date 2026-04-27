«Пофиг, я справлюсь!»: предприниматель рассказала, как развивает бизнес вопреки кризису

Предприниматель ищет место для открытия второй точки Источник: личный архив Зульфии Мухаметдиновой

Малый бизнес сейчас переживает непростые времена: одни предприниматели сокращают расходы, другие и вовсе закрываются. Но есть и те, кто продолжает смотреть вперед с оптимизмом и даже думает о развитии бизнеса.

Героиня этого материала как раз такая — амбициозная и смелая. В одном из крупных ЖК Казани у девушки есть своя небольшая студия, где продают цветы и кофе. История Зульфии Мухаметдиновой — пример того, как за 4 года бизнес, купленный «по приколу», стал любимым делом, приносящим хороший доход. В это время было всё: и слезы от бессилия, и отчаяние, и личные победы. 116.RU поговорил с Зульфией о том, как ей удается развивать свое дело в кризис. Вот ее монолог.

Мы здесь работаем четвертый год. Всё начиналось с маленькой кофейни: мы на двоих с сестрой открыли точку у метро «Проспект Победы». Думали, что это проходное место и там всё получится. Просто на ощупь действовали и провалились. Несмотря на трафик, кофе у нас там не пошел почему-то.

Мы руки не опустили и сняли место под кофейню в цветочном магазине прямо у дома. Это относительно новый ЖК, и здесь много молодежи. Дело постепенно пошло. Но потом сам цветочный, где мы были в субаренде, выставили на продажу. И мы с сестрой подумали: «А почему бы нам его не купить?! Прикольно — берем!»

«У нас не было абсолютно никакого опыта работы с цветами вообще, не было бизнес-плана. Сейчас бы я, конечно, так не поступила. Но тогда это сработало!» Зульфия Мухаметдинова предприниматель

Мне пришлось быстро учиться обращаться с цветами. Поначалу я в них даже не разбиралась, не понимала, кому сколько воды надо. Меня учили флористы, которые остались от предыдущих владельцев.

Знаете, работа флористом — это очень тяжелый труд. Я долго работала в общепите, и кофейня для меня как родная, а цветы — это другая вселенная: они живые, они вянут, их надо чувствовать.

В один прекрасный момент я вообще осталась без флористов. И вот я, которая с цветами на «вы», должна была сама ездить на закупки, собирать букеты, ухаживать за цветами. Это было очень сложно, я плакала от бессилия. В таком режиме я проработала несколько месяцев. Одна, без выходных. Я делала букеты, оставляла их в холодильнике и уезжала на закупку. Это было мое время отдыха. А потом приезжала назад, и всё по кругу. Даже не представляю, как я тогда я выдержала. Это было мое боевое крещение.

Но потом случился перелом. Я поехала на свадьбу подруги и увидела букет невесты. Мне настолько понравилось, как это сделано, что я загорелась. Захотела делать что-то «вау!», необычное, красивое. Теперь, когда невеста пишет и скидывает референс какого-нибудь кучерявого букета, для меня это спортивный интерес. Это уже не про деньги, а про кайф: найти этот редкий цветок, чтобы красивая невеста шла с ним на выездной регистрации, а мне дома было хорошо от осознания, что это наша работа. Обожаю такие сложные задачи! Бывает, невеста делает заказ такого сложного букета «на завтра». Такой азарт включается, ух!

Зимой в нашем бизнесе случился перелом. Моя сестра, с которой мы вместе начинали, вышла из бизнеса. Я выкупила ее долю. Без конфликтов, главное, что мы отношения сохранили, все-таки родные сестры.

Сначала мне было страшно оставаться одной, но потом я подумала: «Пофиг, я справлюсь». Мне кажется, у меня всё получается, несмотря на трудности и ошибки, которые я совершаю по незнанию.

Знаете, сейчас вести бизнес намного сложнее, чем несколько лет назад. Цены растут, поставщики повышают прайс, а люди покупают реже. Особенно это видно в праздники: раньше 8 Марта и 14 Февраля были «золотыми» днями, сейчас — нет.

Источник: личный архив Зульфии Мухаметдиновой

Мы пробовали делать упор на авторские, экзотические композиции, но поняли: людям нужно что-то понятное, без переплат. Пришлось сместиться в сторону массмаркета. При этом наценку мы вынуждены держать выше, чтобы оставаться на плаву. Количество чеков уменьшилось, но мы стараемся как-то балансировать. Я считаю, что мы лучше продадим меньше букетов, но они будут качественные.

Для меня вообще качество первостепенно. И так во всём. Я вижу, как некоторые кафе уменьшают порции или заменяют молоко и зерна на более дешевые, чтобы удержать цену. Я так не делаю. Мы покупаем дорогие соки для кофе, хорошее молоко, качественное зерно, свежие цветы с проверенных плантаций.

«Если удешевить, клиент придет один раз и больше не вернется. Люди идут за определенным вкусом и качеством. То же самое с цветами: я лучше переплачу поставщику, но букет простоит неделю, а не два дня. Для меня важнее всего клиент, чтобы у него отложилось: здесь цветы стоят долго». Зульфия Мухаметдинова предприниматель

К сервису я тоже отношусь трепетно. Если клиент пишет, что букет завял, я не начинаю выяснять, кто виноват, он не поменял воду или мы получили плохой цветок. Я говорю: «Извините, мы соберем вам новый букет или вернем деньги, выбирайте». Такая открытость сближает. Человек видит, что его услышали, и становится нашим клиентом на всю жизнь. Он потом расскажет друзьям: «Там классный сервис, они заменили букет!»

Персонал я тоже берегу. Ненавижу текучку. Лучше я немного переплачу сотрудникам, создам комфортные условия, чем буду постоянно искать новых людей. Работа занимает огромную часть жизни, и важно, чтобы людям было приятно приходить сюда, а не чувствовать себя роботами. Но тут тоже сложно, потому что некоторые начинают просто на шею садиться. Надо опять же балансировать.

«Главный секрет — симбиоз двух форматов. Кофейня и цветочный магазин не соседствуют, а страхуют друг друга. Это будто два моих ребенка, которых я очень люблю и дорожу каждым». Зульфия Мухаметдинова предприниматель

Январь — самый мертвый месяц для цветов, а для кофейни еще терпимо. 8 Марта — наоборот: цветы вывозят всё, а кофе работает навынос. Они как брат и сестра: когда один слаб, другой подставляет плечо. И так мы держимся на плаву.

Я стараюсь расти потихоньку, не беру никаких кредитов, нет инвесторов. Развитие идет только за счет прибыли. Появились свободные деньги — покрасили холодильник. Накопили еще — заказали новую вывеску. И вот так потихоньку растем.

Сейчас, когда я оглядываюсь назад, понимаю, что здесь есть большая доля везения. Мы же шли просто по приколу, на ощупь. Сейчас, конечно, я бы так не делала. Я очень хочу открыть вторую точку, мониторю сайты с объявлениями, ищу подходящее помещение. Но теперь я анализирую.

Мне, например, недавно понравилось одно место. Я туда поехала, сделала заказ рядом, взяла чек. А через 2 недели вернулась и снова сделала заказ. Так я отследила, сколько за это время было выбито клиентов, видна рентабельность.

С открытием новой точки вообще сложно: место, где мне хватает денег на аренду, не очень проходное. А на точку с хорошим трафиком денег пока нет. Но ничего, я никуда не тороплюсь. Я знаю, что найду подходящий для себя вариант и открою вторую студию.

Студия девушки теперь оформляет букеты для крупного косметического магазина Источник: личный архив Зульфии Мухаметдиновой