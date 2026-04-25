Forbes выпустил рейтинг самых богатых людей России. Что нужно знать о топ-10 миллиардеров страны

Forbes опубликовал свой рейтинг российских миллиардеров на 2026 год. В него вошли 155 человек. Рейтинг увеличился и численно (в прошлом году было на 9 миллиардеров меньше), и денежно. Общее состояние его участников достигло почти 700 млрд долларов, это на 71 млрд больше, чем в 2025-м.
Главная информация о топ-10 богачах этого списка — в материале MSK1.RU.
№ 1: Алексей Мордашов
На первом месте — Алексей Мордашов, владелец компании Norgold и глава совета директоров «Северстали». Первая компания — золотодобывающая, вторая — горнодобывающая и сталелитейная. Она владеет, в том числе, Череповецким металлургическим комбинатом.
Состояние Мордашова оценили более чем в 36 миллиардов долларов. Это более 2 триллионов рублей. Как отметил Forbes, впервые в истории списка капитал преодолел такую высокую отметку. Разгадка богатств проста — за последний год стоимость золота взлетела почти на 80%.
№ 2: Владимир Потанин
Второе место — у Владимира Потанина. Это президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель». Сфера деятельности «Норильского никеля» ясна из названия; с «Интерросом» ситуация интереснее.
Это одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России, Потанин основал ее еще в 1990 году. Сегодня «Интеррос» управляет активами в горно-металлургической отрасли, энергетике, банковском секторе, девелопменте и туризме. Из проектов этой компании вы могли слышать, к примеру, о банке «Точка».
Состояние Владимира Потанина достигло почти 30 млрд долларов.
№ 3: Вагит Алекперов
Вагит Алекперов — основатель «Лукойла». Это не только сеть АЗС, это одна из крупнейших нефтегазовых компаний планеты. На ее долю приходится около 2% всей мировой добычи нефти.
Состояние Алекперова тоже приближается к 30 миллиардам. Долларов, конечно.
№ 4: Леонид Михельсон
Четвертая строчка досталась Леониду Михельсону, основателю и председателю правления компании «Новатэк». Компания занимается добычей газа и находится на третьем месте в мире по доказанным запасам этого углеводорода.
Михельсон и его семья владеют 28,3 млрд долларов.
№ 5: Сулейман Керимов
Пятое место ушло Сулейману Керимову, бизнесмену и сенатору от Республики Дагестан. У Керимова богатая предпринимательская история, но основным активом семьи долгое время была компания «Полюс» — она занималась добычей золота. После введения западных санкций против них зарубежные активы семьи оказались заморожены, но Керимовы все равно не бедствуют.
Состояние Керимова и его семьи оценили в 25,7 млрд долларов.
№ 6: Владимир Лисин
На шестом месте расположился Владимир Лисин. Это председатель совета директоров «НЛМК» — международной сталелитейной компании с активами в России, США и странах Европы. Основной актив компании — Новолипецкий металлургический комбинат.
Владимир Лисин владеет активами на $25,5 млрд долларов.
№ 7: Геннадий Тимченко
На седьмом месте — Геннадий Тимченко, собственник Volga Group и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Volga Group — частная инвестиционная группа. Стратегические направления ее инвестиций — энергетика, транспорт и инфраструктурные проекты.
Состояние Тимченко — 24,2 млрд.
№ 8: Андрей Мельниченко
Восьмое место занял Андрей Мельниченко, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК. «Еврохим» занимается производством минеральных удобрений, СУЭК — крупнейшая угольная компания России.
Состояние Мельниченко с семьей — 20,4 млрд.
№ 9: Михаил Фридман
Девятое место получил Михаил Фридман, бывший член советов директоров LetterOne Holdings, компаний и банков «Альфа-Групп». Самый известный из проектов Фридмана — «Альфа-Банк».
Состояние предпринимателя равно 16,5 млрд долларов.
№ 10: Алишер Усманов
Замыкает топ-10 Алишер Усманов — основатель и главный акционер компании USM. Она объединяет самые разные активы: металлургию, СМИ, цифровые технологии и другие.
Всё это принесло Усманову 14,5 млрд долларов.
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