Forbes выпустил рейтинг самых богатых людей России. Что нужно знать о топ-10 миллиардеров страны

Алексей Мордашов занял первую строчку списка Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Forbes опубликовал свой рейтинг российских миллиардеров на 2026 год. В него вошли 155 человек. Рейтинг увеличился и численно (в прошлом году было на 9 миллиардеров меньше), и денежно. Общее состояние его участников достигло почти 700 млрд долларов, это на 71 млрд больше, чем в 2025-м.

Главная информация о топ-10 богачах этого списка — в материале MSK1.RU.

№ 1: Алексей Мордашов

Мордашову особенно повезло с ценами на золото Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

На первом месте — Алексей Мордашов, владелец компании Norgold и глава совета директоров «Северстали». Первая компания — золотодобывающая, вторая — горнодобывающая и сталелитейная. Она владеет, в том числе, Череповецким металлургическим комбинатом.

Состояние Мордашова оценили более чем в 36 миллиардов долларов. Это более 2 триллионов рублей. Как отметил Forbes, впервые в истории списка капитал преодолел такую высокую отметку. Разгадка богатств проста — за последний год стоимость золота взлетела почти на 80%.

№ 2: Владимир Потанин

Второе место — у Владимира Потанина. Это президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель». Сфера деятельности «Норильского никеля» ясна из названия; с «Интерросом» ситуация интереснее.

Это одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России, Потанин основал ее еще в 1990 году. Сегодня «Интеррос» управляет активами в горно-металлургической отрасли, энергетике, банковском секторе, девелопменте и туризме. Из проектов этой компании вы могли слышать, к примеру, о банке «Точка».

Состояние Владимира Потанина достигло почти 30 млрд долларов.

№ 3: Вагит Алекперов

Алекперов занимается нефтедобычей Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Вагит Алекперов — основатель «Лукойла». Это не только сеть АЗС, это одна из крупнейших нефтегазовых компаний планеты. На ее долю приходится около 2% всей мировой добычи нефти.

Состояние Алекперова тоже приближается к 30 миллиардам. Долларов, конечно.

№ 4: Леонид Михельсон

Леонид Михельсон, основатель «Новатэка» Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Четвертая строчка досталась Леониду Михельсону, основателю и председателю правления компании «Новатэк». Компания занимается добычей газа и находится на третьем месте в мире по доказанным запасам этого углеводорода.

Михельсон и его семья владеют 28,3 млрд долларов.

№ 5: Сулейман Керимов

Пятое место ушло Сулейману Керимову, бизнесмену и сенатору от Республики Дагестан. У Керимова богатая предпринимательская история, но основным активом семьи долгое время была компания «Полюс» — она занималась добычей золота. После введения западных санкций против них зарубежные активы семьи оказались заморожены, но Керимовы все равно не бедствуют.

Состояние Керимова и его семьи оценили в 25,7 млрд долларов.

№ 6: Владимир Лисин

На шестом месте расположился Владимир Лисин. Это председатель совета директоров «НЛМК» — международной сталелитейной компании с активами в России, США и странах Европы. Основной актив компании — Новолипецкий металлургический комбинат.

Владимир Лисин владеет активами на $25,5 млрд долларов.

№ 7: Геннадий Тимченко

Тимченко занял седьмое место в рейтинге Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

На седьмом месте — Геннадий Тимченко, собственник Volga Group и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Volga Group — частная инвестиционная группа. Стратегические направления ее инвестиций — энергетика, транспорт и инфраструктурные проекты.

Состояние Тимченко — 24,2 млрд.

№ 8: Андрей Мельниченко

Восьмое место занял Андрей Мельниченко, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК. «Еврохим» занимается производством минеральных удобрений, СУЭК — крупнейшая угольная компания России.

Состояние Мельниченко с семьей — 20,4 млрд.

№ 9: Михаил Фридман

Девятое место получил Михаил Фридман, бывший член советов директоров LetterOne Holdings, компаний и банков «Альфа-Групп». Самый известный из проектов Фридмана — «Альфа-Банк».

Состояние предпринимателя равно 16,5 млрд долларов.

№ 10: Алишер Усманов

Замыкает топ-10 Алишер Усманов — основатель и главный акционер компании USM. Она объединяет самые разные активы: металлургию, СМИ, цифровые технологии и другие.

Всё это принесло Усманову 14,5 млрд долларов.