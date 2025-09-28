НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 768мм 61%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Повреждения после атаки БПЛА
Как бюджетно отдохнуть в Плёсе
Новые льготы семья
Ярославский бренд покорил Россию
Афиша на выходные
Прогноз погоды на неделю
Необычный питомец
Афиша концертов
Продают памятники
Бизнес «Создавал картинку успеха»: предприниматели обвинили «мангового короля» в присвоении сотен миллионов рублей

«Создавал картинку успеха»: предприниматели обвинили «мангового короля» в присвоении сотен миллионов рублей

Ему доверились десятки человек

124
Много лет Марсель Сабиров хвастался успешным бизнесом по продаже экзотических фруктов | Источник: company_bloggers / instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)Много лет Марсель Сабиров хвастался успешным бизнесом по продаже экзотических фруктов | Источник: company_bloggers / instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Много лет Марсель Сабиров хвастался успешным бизнесом по продаже экзотических фруктов

Источник:

company_bloggers / instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Бизнесмен из Екатеринбурга оставил инвесторов без денег, которые те вложили в его дело, и без обещанной прибыли. Об этом E1.RU рассказал один из тех, кто доверился Марселю Сабирову, называвшему себя «королем манго». В этом материале разбираемся, как строилась бизнес-империя, была ли она вообще и куда делись деньги.

Начал с малых сумм, а потом создал пирамиду

Марселю Сабирову 34 года. Родился он в Пермском крае, в небольшом селе Медянка Куединского района, но позже переехал в Екатеринбург, где решил построить бизнес-империю.

Вместе с будущей супругой Анной Марсель стал завсегдатаем игры «Денежный поток» — там собираются богатые и успешные, ну или те, кто очень хочет таковыми стать.

На странице игры до сих пор сохранены профили Марселя и его жены | Источник: cashflow196.ruНа странице игры до сих пор сохранены профили Марселя и его жены | Источник: cashflow196.ru

На странице игры до сих пор сохранены профили Марселя и его жены

Источник:

cashflow196.ru

Сначала Сабиров зарабатывал репутацию и активно себя проявлял, а потом стал подбираться к деньгам новых знакомых.

«Появился он в 2021 году, называл себя „король манго“. Он с нами играл, постоянно выступал, приходил в костюме обезьяны, чтобы внимание к себе привлечь. С ним была его жена Анна, они считались топовыми игроками. Марсель со всеми подружился, а ходят туда люди, у которых есть и деньги, и бизнес, и в какой-то момент он стал потихоньку собирать деньги взаймы под процент. Сначала брал небольшие суммы — 200–300 тысяч, всё возвращал, показывал, что ему можно доверять», — рассказывает Александр, бизнесмен из Екатеринбурга.

Потом он начал наращивать объемы и по сути создал пирамиду — брал у одного под большой процент, отдавал другому. И теперь понятно, что у него, возможно, изначально была цель всю эту пирамиду схлопнуть и уехать.

Александр

инвестор, потерявший деньги

Как уже позже выяснил екатеринбуржец, таким образом Сабиров пытался выпутаться из истории с влиятельным человеком из Тюмени, которому якобы продал манговую франшизу.

В рекламе сети своих магазинов Fresh Mango Сабиров обещал доход в четыре миллиона рублей, но на деле это оказалось не совсем так.

«Он ее продал за 20 миллионов, а франшиза себя никак не показала и прибыли не приносила. Тогда этот мужчина сказал Марселю возвращать деньги. Он, видимо, труханул и не придумал ничего умнее, чем брать у нас деньги под видом инвестиций, чтобы рассчитаться», — говорит Александр.

До 2023 года Сабиров дошел с просьбой и до Александра.

«Марсель пришел и говорит: „Саня, мне нужны деньги под оборотку“. Сначала попросил 5 миллионов, через неделю-две еще 2,5 миллиона. За пять миллионов он в июле рассчитался, а по оставшейся сумме сначала пошли задержки, говорил, что у него проблемы, что-то где-то не рассчитал. В сентябре обещал всё вернуть, но так этого и не сделал», — добавляет бизнесмен.

Остался должен миллионы и уехал в Москву

В октябре 2023 года Сабиров уехал из Екатеринбурга в Москву, оставив здесь беременную жену. Тогда занервничали все, кто занимал Марселю деньги и вкладывал в его фруктовый бизнес. Все сделки он проводил через ИП жены, поэтому с вопросами пришли и к Анне.

«Приезжают к ней ребята и говорят: „Анна, ты знаешь, сколько нам Марсель должен?“ Она спросила сколько, ей ответили: „25 миллионов“. Потом она родила, а он не выходил на связь в это время. Позже его нашли в Москве и привезли в Екатеринбург. Тогда выяснилось, что в списке людей, которым он должен, около 30 человек, а общая сумма, которую он собрал, — 220 миллионов. И это только тело долга, без процентов», — говорит Александр.

У кого-то он просто занимал, кого-то уговорил инвестировать, но никакого бизнеса не вел, никуда эти деньги не вкладывал. Просто создавал картинку успеха.

Александр

инвестор, потерявший деньги

Во время серьезного разговора с обманутыми инвесторами «манговый король», уверяет Александр, всё же признался им, что три года только создавал видимость успешного бизнеса: публиковал фото и видео из отпуска в Таиланде, утверждая, что прилетел на деловые встречи, фотографировался с поддонами соков и фруктов, которых ему якобы привезли целый самолет.

В соцсетях Марсель показывал очень красивую картинку успешного бизнеса и жизни

Источник:

mars_mango / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

«Самое интересное было дальше. Он заявил: „Если вы меня посадите, как я деньги тогда отдам?“ Сказал, что у него есть новый план — уехать в Москву, возить яблоки из Крыма. В итоге в Москве, как мы знаем, он уже у других деньги занимал и не отдавал», — говорит Александр.

Долги есть, а имущества нет

С 2021 года обе компании Марселя Сабирова — ООО «Фрэш манго Екб» и ООО «Фрэш манго Групп» — закрыты, проработали они всего три года — с 2019 года. На Сабирова сейчас зарегистрировано только ИП, которое проходит процедуру банкротства. Как индивидуальный предприниматель он занимался розничной торговлей фруктами, овощами и орехами.

Схожим бизнесом занималась и его супруга Анна — тоже через ИП. Инвесторы Сабирова говорят, что все документы оформлялись как раз на Анну. В конце 2023 года ее ИП признали банкротом, а на самой Анне, по данным базы Федеральной службы судебных приставов, висят долги на сумму в 8,3 миллиона рублей, также наложен арест.

«Анна говорит, якобы была не в курсе всей этой пирамиды и что они больше не общаются. Хотя, по нашим данным, она летала к нему несколько раз в Сочи уже после всех событий, и их видели вместе», — добавляет Александр.

Свадьбу пара сыграла в 2022 году | Источник: the.barbara.rest / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)Свадьбу пара сыграла в 2022 году | Источник: the.barbara.rest / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Свадьбу пара сыграла в 2022 году

Источник:

the.barbara.rest / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В базе приставов по Свердловской области указано, что Сабиров должен 20 тысяч рублей, но в реестре пермского ФССП цифра более впечатляющая: 8,19 миллиона рублей по судебным искам. Так, в начале 2025 года Сабиров проиграл в Кировском районном суде Екатеринбурга иск по вопросу займа: Марсель взял полтора миллиона и не вернул.

Сейчас на него пишут заявления в полицию в Екатеринбурге и Москве. В суд инвесторы идти смысла не видят. По их данным, на самом Марселе никакой собственности нет.

«Брать с него нечего — вот в чем проблема. Вся недвижимость, что у него есть, оформлена на родственников. Он с самого начала прятал всё имущество», — говорит Александр.

Chevrolet Camaro&nbsp;— одна из машин, на которых Марсель красовался в своих соцсетях | Источник: НомерограмChevrolet Camaro&nbsp;— одна из машин, на которых Марсель красовался в своих соцсетях | Источник: Номерограм

Chevrolet Camaro — одна из машин, на которых Марсель красовался в своих соцсетях

Источник:

Номерограм

Сейчас страницы Марселя во всех соцсетях закрыты, у его супруги в запрещенной соцсети также скрыт аккаунт и нет ни одного поста.

Связаться с самим Марселем не удалось. В распоряжении редакции есть четыре номера, по которым раньше Сабиров выходил на связь, но теперь по всем робот отвечает: «Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок». Поговорить с Анной Сабировой также не удалось.

Мы готовы предоставить слово Марселю и Анне Сабировым, если они свяжутся с редакцией. Сделать это можно любым удобным способом.

Звоните8 (343) 379-49-95
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Торговля Инвестор Обман
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление