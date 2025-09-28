«Создавал картинку успеха»: предприниматели обвинили «мангового короля» в присвоении сотен миллионов рублей

Много лет Марсель Сабиров хвастался успешным бизнесом по продаже экзотических фруктов Источник: company_bloggers / instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Бизнесмен из Екатеринбурга оставил инвесторов без денег, которые те вложили в его дело, и без обещанной прибыли. Об этом E1.RU рассказал один из тех, кто доверился Марселю Сабирову, называвшему себя «королем манго». В этом материале разбираемся, как строилась бизнес-империя, была ли она вообще и куда делись деньги.

Начал с малых сумм, а потом создал пирамиду

Марселю Сабирову 34 года. Родился он в Пермском крае, в небольшом селе Медянка Куединского района, но позже переехал в Екатеринбург, где решил построить бизнес-империю.

Вместе с будущей супругой Анной Марсель стал завсегдатаем игры «Денежный поток» — там собираются богатые и успешные, ну или те, кто очень хочет таковыми стать.

На странице игры до сих пор сохранены профили Марселя и его жены Источник: cashflow196.ru

Сначала Сабиров зарабатывал репутацию и активно себя проявлял, а потом стал подбираться к деньгам новых знакомых.

«Появился он в 2021 году, называл себя „король манго“. Он с нами играл, постоянно выступал, приходил в костюме обезьяны, чтобы внимание к себе привлечь. С ним была его жена Анна, они считались топовыми игроками. Марсель со всеми подружился, а ходят туда люди, у которых есть и деньги, и бизнес, и в какой-то момент он стал потихоньку собирать деньги взаймы под процент. Сначала брал небольшие суммы — 200–300 тысяч, всё возвращал, показывал, что ему можно доверять », — рассказывает Александр, бизнесмен из Екатеринбурга.

Потом он начал наращивать объемы и по сути создал пирамиду — брал у одного под большой процент, отдавал другому. И теперь понятно, что у него, возможно, изначально была цель всю эту пирамиду схлопнуть и уехать. Александр инвестор, потерявший деньги

Как уже позже выяснил екатеринбуржец, таким образом Сабиров пытался выпутаться из истории с влиятельным человеком из Тюмени, которому якобы продал манговую франшизу.

В рекламе сети своих магазинов Fresh Mango Сабиров обещал доход в четыре миллиона рублей, но на деле это оказалось не совсем так.

«Он ее продал за 20 миллионов, а франшиза себя никак не показала и прибыли не приносила. Тогда этот мужчина сказал Марселю возвращать деньги. Он, видимо, труханул и не придумал ничего умнее, чем брать у нас деньги под видом инвестиций, чтобы рассчитаться», — говорит Александр.

До 2023 года Сабиров дошел с просьбой и до Александра.

«Марсель пришел и говорит: „Саня, мне нужны деньги под оборотку“. Сначала попросил 5 миллионов, через неделю-две еще 2,5 миллиона. За пять миллионов он в июле рассчитался, а по оставшейся сумме сначала пошли задержки, говорил, что у него проблемы, что-то где-то не рассчитал. В сентябре обещал всё вернуть, но так этого и не сделал», — добавляет бизнесмен.

Остался должен миллионы и уехал в Москву

В октябре 2023 года Сабиров уехал из Екатеринбурга в Москву, оставив здесь беременную жену. Тогда занервничали все, кто занимал Марселю деньги и вкладывал в его фруктовый бизнес. Все сделки он проводил через ИП жены, поэтому с вопросами пришли и к Анне.

«Приезжают к ней ребята и говорят: „Анна, ты знаешь, сколько нам Марсель должен?“ Она спросила сколько, ей ответили: „25 миллионов“. Потом она родила, а он не выходил на связь в это время. Позже его нашли в Москве и привезли в Екатеринбург. Тогда выяснилось, что в списке людей, которым он должен, около 30 человек, а общая сумма, которую он собрал, — 220 миллионов. И это только тело долга, без процентов », — говорит Александр.

У кого-то он просто занимал, кого-то уговорил инвестировать, но никакого бизнеса не вел, никуда эти деньги не вкладывал. Просто создавал картинку успеха. Александр инвестор, потерявший деньги

Во время серьезного разговора с обманутыми инвесторами «манговый король», уверяет Александр, всё же признался им, что три года только создавал видимость успешного бизнеса: публиковал фото и видео из отпуска в Таиланде, утверждая, что прилетел на деловые встречи, фотографировался с поддонами соков и фруктов, которых ему якобы привезли целый самолет.

В соцсетях Марсель показывал очень красивую картинку успешного бизнеса и жизни Источник: mars_mango / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

«Самое интересное было дальше. Он заявил: „Если вы меня посадите, как я деньги тогда отдам?“ Сказал, что у него есть новый план — уехать в Москву, возить яблоки из Крыма. В итоге в Москве, как мы знаем, он уже у других деньги занимал и не отдавал », — говорит Александр.

Долги есть, а имущества нет

С 2021 года обе компании Марселя Сабирова — ООО «Фрэш манго Екб» и ООО «Фрэш манго Групп» — закрыты, проработали они всего три года — с 2019 года. На Сабирова сейчас зарегистрировано только ИП, которое проходит процедуру банкротства. Как индивидуальный предприниматель он занимался розничной торговлей фруктами, овощами и орехами.

Схожим бизнесом занималась и его супруга Анна — тоже через ИП. Инвесторы Сабирова говорят, что все документы оформлялись как раз на Анну. В конце 2023 года ее ИП признали банкротом, а на самой Анне, по данным базы Федеральной службы судебных приставов, висят долги на сумму в 8,3 миллиона рублей, также наложен арест.

«Анна говорит, якобы была не в курсе всей этой пирамиды и что они больше не общаются. Хотя, по нашим данным, она летала к нему несколько раз в Сочи уже после всех событий, и их видели вместе», — добавляет Александр.

Свадьбу пара сыграла в 2022 году Источник: the.barbara.rest / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В базе приставов по Свердловской области указано, что Сабиров должен 20 тысяч рублей, но в реестре пермского ФССП цифра более впечатляющая: 8,19 миллиона рублей по судебным искам. Так, в начале 2025 года Сабиров проиграл в Кировском районном суде Екатеринбурга иск по вопросу займа: Марсель взял полтора миллиона и не вернул.

Сейчас на него пишут заявления в полицию в Екатеринбурге и Москве. В суд инвесторы идти смысла не видят. По их данным, на самом Марселе никакой собственности нет.

«Брать с него нечего — вот в чем проблема. Вся недвижимость, что у него есть, оформлена на родственников . Он с самого начала прятал всё имущество», — говорит Александр.

Chevrolet Camaro — одна из машин, на которых Марсель красовался в своих соцсетях Источник: Номерограм

Сейчас страницы Марселя во всех соцсетях закрыты, у его супруги в запрещенной соцсети также скрыт аккаунт и нет ни одного поста.