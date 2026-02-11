Авто BMW отзывает сотни тысяч популярных автомобилей по всему миру. Чем опасны эти машины?

Неисправными моделями авто пользуются и в России

У автомобилей есть проблемы с двигателем

У автомобилей есть проблемы с двигателем

Дарья Пона / 74.RU

Компания BMW отзывает почти 600 тысяч автомобилей по всему миру. Это связано с угрозой возгорания машин при запуске двигателя, пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, проблема затрагивает 575 тысяч автомобилей. Автопроизводитель обнаружил, что при запуске двигателя возможно короткое замыкание, которое грозит возгоранием. Кроме того, за время пользования у машин изнашивается магнитный выключатель, из-за чего авто может перестать запускаться.

Под отзыв попадают BMW 2 серии Coupe, несколько вариаций 3, 4 и 5-й серий, 6-й Gran Turismo, 7-й Limousine, а также модели BMW X4, X5, X6 и Z4. Отмечается, что отзыв касается авто, выпущенных с 2020 по 2022 год.

Газета пишет, что сам концерн точную цифру неисправных авто так и не назвал, но упомянул о шестизначном числе.

Отметим, что за 2025 год в России отозвали более 486,6 тысячи автомобилей с заводскими недостатками. Это коснулось как отечественных авто марок «Урал», Lada Vesta, Xray, Largus и Niva, так и зарубежных — Shacman, FAW, Kia, писали «Известия».

Виктория Корнеева
Гость
11 февраля, 20:29
ну, у них, по крайней мере, на ходу руль не блокируется как в новых вестах
Гость
11 февраля, 20:08
на Кавказе и в Москве это актуально а не для нас нищих
