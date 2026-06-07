Многие не знают об этой опасности: что может случиться с городской собакой на даче

Владельцам собак стоит позаботиться о безопасности питомца за городом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Владельцы собак знают, что лучшее развлечение для их питомцев — это прогулки на улице. Многие четвероногие обожают ездить с хозяевами на дачу. Кажется, что за городом для хвостатых настощее раздолье — больше пространства, свежий воздух, новые запахи. Но здесь же городскую собаку могут подстерегать опасности. О них порталу 76.RU рассказала Ольга Фуркало, координатор отдела пиара и фандрайзинга ярославской благотворительной организации «Верность», помогающей бездомным животным.

«Городские любимцы, привыкшие к комфорту и безопасности дома, на природе сталкиваются с совершенно иными условиями. Этот „рай“ может таить в себе подводные камни», — отметила она.

Опасные растения

На дачных участках и прилегающих к ним территориях могут расти ядовитые для собак растения. В Ярославской области это борщевик Сосновского, волчья ягода, ландыш, аконит, белладонна, лютик и другие — все они могут вызвать сильнейшие отравления, вплоть до летального исхода. Какие ядовитые растения встречаются в Ярославской области, можно посмотреть здесь.

Инфекции и паразиты

Летом активизируются клещи, переносящие опасные заболевания, в том числе пироплазмоз, который особенно опсен для собак. Также возрастает риск заражения глистами от контакта с землей, фекалиями других животных или поедания чего-либо с земли. Не стоит забывать о лептоспирозе, который может передаваться через воду из луж и водоемов.

Пироплазмоз — серьёзное заболевание, которое без лечения может привести к летальному исходу. Симптомами заболевания у собак являются повышение температуры, вялость, потемнение мочи, слабость задних конечностей, одышка, рвота, диарея, бледность или желтушность слизистых оболочек и кожи и другие. Лептоспироз — острое инфекционное заболевание, передающееся человеку от животных. Вызывается бактериями рода Leptospira. Характеризуется поражением капилляров, мышц, печени, почек, центральной нервной системы. Проявляется вялостью, лихорадкой, растройством пищеварения и другими симптомами. Часто протекает с желтухой.

Нападения животных

Собака, даже самая дружелюбная, может столкнуться с дикими животными — лисами, ежами, бродячими собаками, которые могут быть агрессивными или больными. Прогулки без присмотра могут закончиться травмами или заражением.

Опасные находки

На дачных участках нередко можно встретить остатки стройматериалов, острые предметы, химические удобрения или бытовую химию, которые собака может проглотить. А может пораниться о них.

Тепловой удар и обезвоживание

В жаркие летние дни собаки, особенно короткошерстные или имеющие проблемы с дыханием, подвержены риску перегрева. Они нуждаются в постоянном доступе к свежей воде и тени.

Что делать, чтобы минимизировать риски

Чтобы загородный отдых с питомцем принес только радость, стоит заранее позаботиться о его безопасности:

проверьте участок, уберите все потенциально опасные предметы;

убедитесь, что на территории нет ядовитых растений;

перед поездкой обязательно обработайте собаку от клещей и блох;

убедитесь, что все прививки сделаны вовремя;

возьмите с собой средства первой помощи.

контролируйте прогулки, не отпускайте собаку гулять без присмотра, особенно если рядом есть лес или поле.

Мы писали, чем можно заразиться от домашних питомцев после их летних прогулок на природе.