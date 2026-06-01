Клещи, глисты и бешенство: чем еще можно заразиться от домашних питомцев после летней прогулки

Чем еще можно заразиться от домашних питомцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Весной и летом домашние животные чаще бывают на улице. Собаки подолгу гуляют в парках, кошек вывозят на дачу, питомцы контактируют с травой, землей, другими животными, а также паразитами. Вместе с долгими прогулками появляются и риски. Например, любимый питомец может стать источником инфекции.

MSK1.RU разбирался, чем можно заразиться от домашних питомцев, какие болезни особенно опасны. Разобраться в этом нам помогала тренер и методист кинологического центра, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов, соавтор и ведущий курса лекций для департамента ветеринарной медицины РУДН Яна Орлова.

Клещ может приехать домой на шерсти

Одна из главных сезонных опасностей — клещи. Причем речь не только о тех случаях, когда паразит уже впился в животное. Собака или кошка может принести клеща домой на шерсти. Уже в квартире он способен переползти на человека, зацепиться за одежду или укусить позже.

В случае укуса стоит сдать клеща на анализ Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

«При этом болезни у человека и у животных разные. Человеку клещи могут передать болезнь Лайма, боррелиоз, клещевой энцефалит — этими заболеваниями собака или кошка не болеют. У животных свои инфекции, — объясняет Яна Орлова. — В последние годы всё шире распространяется дирофиляриоз. Раньше он встречался только в южных регионах, но постепенно продвигается севернее».

Дирофиляриоз — это паразитарное заболевание, при котором гельминты располагаются в том числе в сердце. Это самая опасная форма дирофиляриоза, которая нередко приводит к гибели или инвалидизации животного.

Собаки и кошки могут болеть бабезиозом, или пироплазмозом. Это кровепаразитарное заболевание, которое у собак развивается быстро и может закончиться тяжелыми последствиями.

«Именно поэтому владельцы собак так боятся укусов клещей: болезнь может привести к гибели животного или потребовать тяжелого, токсичного лечения, — говорит специалист. — Что делать при укусе: как можно быстрее показать животное в клинике. Клеща можно сдать на анализ, у собаки берут кровь. Если заражение подтвердилось, лечение нужно начинать незамедлительно. Современные схемы лечения стали проще и менее токсичны, но риски всё равно сохраняются, поэтому важно быть внимательными».

Почему важна регулярная обработка

Не секрет, что домашние животные могут быть переносчиками гельминтов. После прогулки на лапах остаются частицы земли, грязи, экскрементов других животных. Сами питомцы во время прогулки пробуют на вкус разные поверхности — для них это естественный способ изучать мир. А дома люди обнимают животных, гладят, целуют, позволяют облизывать руки и лицо. Так и появляется риск заражения.

«Впадать в паранойю и мыть руки по 85 раз в день не нужно. Но после контакта с животным руки лучше вымыть, особенно если дальше вы будете трогать лицо или пользоваться предметами быта», — советует Яна Орлова.

По словам специалиста, если животное регулярно обрабатывают от гельминтов, блох, клещей и комаров, а человек соблюдает базовую гигиену, риск серьезного заражения невысок. Но он растет, если собака гуляет в грязных местах, на неубранных площадках общего выгула или там, где много бродячих животных.

Базовая рекомендация — давать препараты от внутренних паразитов примерно раз в три месяца. От внешних паразитов животное обрабатывают в зависимости от средства: одни препараты действуют около четырех недель, другие — до двенадцати.

«Если в вашем регионе повышенная активность клещей, много комаров или зарегистрированы случаи бабезиоза либо дирофиляриоза, в том числе если вы знаете о таких случаях по сарафанному радио, лучше перестраховаться и обрабатывать животное чаще. Имеет смысл обсудить схему с ветеринарным врачом», — уточняет кинолог.

Когда царапина — повод идти к врачу

Царапины от домашних животных чаще всего не представляют серьезной угрозы, но игнорировать их тоже не стоит. Особенно если речь идет о незнакомом животном или глубокой ране.

«Брать на руки уличных кошек, сажать их на голые колени — плохая идея. Серьезную инфекцию через кошачьи когти получить маловероятно, но кошка ходит по земле, и рана может быть загрязнена. То же касается ситуации, когда собака в прыжке царапает лапами незащищенную кожу», — предупреждает Яна Орлова.

Из-за этого стоит обратиться к врачу Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Любую царапину лучше промыть антисептиком, обработать антисептической мазью, при необходимости заклеить пластырем и далее ухаживать как за обычной ссадиной.

Укус чужого животного — повод проверить прививки

С укусами ситуация серьезнее. Если человека укусило чужое животное, важно выяснить, привито ли оно и есть ли у хозяина ветеринарный паспорт. Если у животного есть хозяин, спросите документы с отметками о вакцинации. Если паспорта нет, есть сомнения, животное бродячее или дикое, необходимо обратиться к врачу.

Особенно опасны контакты с дикими животными. Подходить к ним, гладить или пытаться помочь руками нельзя. Самый опасный риск в таких ситуациях — бешенство. Это заболевание неизлечимо после появления симптомов, поэтому после укуса подозрительного животного нельзя ждать и наблюдать дома. Нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

«Диких животных не трогаем ни при каких обстоятельствах. Если животное само идет на контакт, с большой вероятностью с ним что-то не так: оно может быть голодным или больным, — говорит специалист. — Если прикоснуться всё же необходимо, наденьте плотные перчатки и обмотайте руки чем-то толстым, чтобы избежать укуса. Если, к примеру, лиса окажется бешеной, последствия будут крайне тяжелыми: бешенство — неизлечимое заболевание. Да, существует курс уколов, но многих неприятных процедур и рисков можно просто избежать».

Даже «уличную» кошку нужно прививать

Отдельная проблема — животные, которые вроде бы считаются домашними, но свободно гуляют на участке или рядом с домом. Владельцы иногда не считают нужным прививать и обрабатывать таких кошек, потому что они «почти уличные» и не всегда заходят в дом. Но ответственность за такое животное всё равно остается на человеке.

«Это касается и свободно гуляющих кошек, которые не заходят в дом. Даже если кошка живет на участке, а не в доме, вы к ней привязаны и несете за нее ответственность. Вы так или иначе с ней контактируете: трогаете, гладите, кормите», — объясняет Яна Орлова.

Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Поэтому вакцинировать и обрабатывать от паразитов нужно не только комнатных животных, но и тех, кто гуляет сам по себе. Более того, для свободно гуляющих кошек и собак это особенно важно: они чаще контактируют с другими животными, землей, насекомыми и потенциальными источниками инфекции.

Как защитить себя и питомца

Главное правило — не бояться животных, а соблюдать профилактику. После прогулки питомца нужно осматривать, особенно в сезон клещей. Собак и кошек важно регулярно обрабатывать от паразитов и своевременно вакцинировать. После контакта с животным лучше мыть руки, особенно перед едой, уходом за ребенком или прикосновением к лицу.

Также не забывайте об обязательной вакцинации питомца. Это независимо от образа жизни питомца. Ветеринары также настоятельно рекомендуют вакцинировать собак от бешенства, чумы плотоядных, парагриппа, аденовирусной инфекции, парвовирусного энтерита и лептоспироза, а кошек — от кальцивироза, ринотрахеита и панлейкопении. Не пугайтесь количества диагнозов, преградить болезнь можно одним–двумя уколами.

Не стоит позволять детям целовать животных в морду, брать на руки уличных кошек или играть с незнакомыми собаками. Если животное укусило, сильно поцарапало или вело себя необычно, лучше не рисковать и обратиться к врачу.

«Вывод простой: внимательно относимся ко всем обязательным и дополнительным обработкам, моем руки — и будем здоровы», — резюмирует специалист.