«У них нет преданности»: москвичка переехала в глубинку и завела лошадь. Что из этого вышло

История ярославны, решившейся на покупку собственной лошади

Когда-то лошади были исключительно важным активом. Их запрягали в кареты, на них скакали верхом и пахали земли. Сегодня под «рабочей лошадкой» подразумевают совсем иное, а настоящие лошади стали роскошью.

Иметь своего коня — мечта 23-летней Арины Богатовой из Ярославля, которую она осуществила. Теперь у девушки есть роскошная Грация и куча забот, связанных с питомцем. Вряд ли вы когда-нибудь задумывались о том, сколько стоит сделать рентген лошади.

76.RU побывал на конюшне и узнал, что значит иметь своего коня.

Как правильно ухаживать за лошадьми

«Самая дорогая фотосессия»

Арина родилась в Московской области, но в 2024 году переехала в Ярославль. На тот момент девушка практически полностью содержала лошадь своего тренера по конному спорту. Хотела даже забрать ее с собой при переезде — не получилось. Тогда Арина задумалась о покупке собственной лошади.

«Я сильно расстроилась и пошла на „Авито“. Есть группы специализированные по подбору лошадей, есть даже подборщики, как для машин. Получается, моя мечта началась на „Авито“. С детства еще во всех играх про лошадок была желтая лошадь. Я ее очень хотела. И тут она стоит. Кобыла, семь лет, Переславль», — вспоминает Арина.

При хорошем уходе и незначительных нагрузках лошади в среднем живут 25–27 лет. Жизнь спортивных лошадей короче.

Пушистый «чмок»

Девушка с детства грезила животными: в шесть лет пришла в конный спорт, в 12 — подрабатывала на конюшне, загадывая на праздники лишь одно желание.

Сейчас за плечами Арины 13 лет конного спорта, опыт в воспитании президентских лошадей, подаренных главе России, и кинологическое образование.

Арина купила Грацию два года назад

Девушка отправилась в Переславль-Залесский на просмотр перед покупкой. Лошадь была базово заезжена, но практически ничего не умела.

Заезженная лошадь — это лошадь, прошедшая процесс первоначального обучения работе с человеком, то есть приученная к седлу, уздечке и всаднику.

Для Арины важнее было здоровье питомца. Поэтому на этапе покупки она тщательно проверяла все нюансы, так как в реальности у лошадей бывает немало проблем.

Фраза «конское здоровье» — это ложь. Арина Богатова владелица лошади

«Я понимала, что если там что-то по здоровью такое найдется, то я не буду брать, потому что лечить лошадей — это жесть. Поэтому мы прорентгенили ее от и до. Это была самая дорогая фотосессия в моей жизни. Одну ногу нужно фотографировать с четырех ракурсов», — рассказала Арина.

Комплексный осмотр перед покупкой с рентгеном стоит около 15 000–35 000 рублей, включая работу ветеринара. В России всего две клиники, в которых можно обследовать и вылечить лошадь. Стоимость лошади героиня сравнила с покупкой автомобиля.

Скрытый сюрприз при покупке

Желтая Грация оказалась здорова. «Всё как заказывали», — смеясь, говорит Арина. Но вскоре выяснилось, что лошадь беременна. При покупке бывшие владельцы об этом не предупредили.

«Увидела, что пузо выросло, сбоку пинается. А по сроку-то непонятно, сколько ждать? Я начала „трясти“ всяких заводчиков, спрашивала, на что обращать внимание. Ходила следила за ней. За день до родов я была с ней с утра до вечера. Никаких признаков скорых родов не было — она играла, бегала, ела. Я поставила камеру, чтобы следить и не пропустить начало родов», — поделилась Арина.

Плохо спала всю ночь, проснулась в пять утра. Беру камеру, смотрю — их двое. Никакого процесса, просто жеребеночек ходит. Арина Богатова владелица лошади

Жеребенка назвали Глорией. Сокращенно — Лора. Малышка родилась буйной, на месте сидеть не хотела — снесла в конюшне забор и вкопанный в землю столб. Как объясняет Арина, Лоре не хватало общения и игр со сверстниками.

«Мы ее продали знакомым, отвезли на другую конюшню, где есть молодняк. Я с ними на связи, приезжаю в гости. В марте Лоре исполнился год», — поделилась хозяйка питомцев.

В своем канале Арина опубликовала фотографию сразу после ночных родов Грации

Годовалая лошадь считается еще маленькой. По меркам человека — примерно как дошкольник. Тренировать лошадь начинают в три с половиной года, а опорно-двигательный аппарат у нее формируется до пяти лет.

«Маленьких тоже тренируют. Но учат только базовым вещам: ходить рядом, не кусаться, вести себя правильно и соблюдать границы», — объяснила владелица лошади.

В год Лора уже познакомилась с прыжками. Сильно в тренировки ее не погружают — это большая нагрузка.

«Мать орет из загона, дочь — из коневоза»

Жеребята довольно быстро сепарируются от родителей

Сейчас жеребенок адаптировался к новым условиям. У нее даже появилась лучшая подружка. Но Арина помнит, как было тяжело, когда разлучали мать с ребенком.

«Было грустно, конечно. Мать орет из загона, дочь — из коневоза, я рыдаю между ними. Вот так мы примерно разъезжались. Я с Грацией весь день была после отъема жеребенка, потому что у них на стрессе бывают колики, а колики для лошадей — это смертельно. Мне надо было следить, развлекать ее, отвлекать от этой трагедии. Но через два дня она уже забыла, что у нее был какой-то ребенок», — рассказала Арина.

После разлуки Грация сильно расстроилась, но скоро уже забыла о жеребенке

Сколько стоит владеть лошадью

Теперь Арина воспитывает одну Грацию. И лошадь дорога и сердцу, и кошельку хозяйки.

К чему быть готовым перед покупкой лошади

«Я плачу за содержание, отопление, за вывод гулять. Обычно еще дополнительно платят каждый месяц ковалю, который приезжает, расчищает [копыта], какой-то маникюр делает», — рассказала Арина.

Коваль — специалист по расчистке копыт.

Большую часть времени Грация проводит на свежем воздухе

Сверху накладывается вакцинация и питание лошади. Кормят лошадей дважды в день — обед и ужин. Еще пять-шесть раз им докладывают сено.

«У меня всё почти включено в само содержание, но на многих конюшнях есть доплаты, вплоть до того, что хомут сверху надеть — это плюс 200 рублей за день. Камеру поставить свою — тысячу в месяц за использование электричества», — описывает Арина услуги конюшни.

За каждый чих доплата. Арина Богатова хозяйка лошади

Что нужно купить для лошади

Помимо трат на питание и место в конюшне, необходимы постоянные тренировки, чтобы воспитать послушное животное. Для этого нужно купить соответствующие атрибуты.

Седло весит около 12 кг

Самое сложное — подобрать седло. Новое и качественное стоит около 100 тыс. рублей. Есть варианты б/у примерно за 30 тыс. рублей. Но даже самое дорогое может не подойти.

«Это как ребенку, который не умеет говорить, подобрать удобную обувь, — рассказала Арина. — Надо снимать всё: размер канала, длину позвоночника, отмерять, где у лошади заканчиваются ребра. Размер человеческой попы тоже имеет значение».

Прокатиться можно и без седла, но приобрести его всё равно придется

Для подбора сёдел есть отдельные специалисты — сэддл-фиттеры.

Если седло не подошло, его можно поменять. Правда, за это продавцы берут наценку — пять-десять тысяч сверху. Продать седло — тоже непростая задача, ведь и другой лошади оно может не подойти.

Понадобятся и вещи для ухода — щетки для шерсти и гривы, крючки для чистки копыт. Кстати, подковы лошадям лучше не прибивать. Их делают для спортивных лошадей, стирающих копыта об песок на скачках.

Попонки мы используем в основном в холодное время года, как курточку. У нее курточек больше, чем у меня. Арина Богатова владелица лошади

Для всадника понадобятся специальные сапоги. Часть ноги, которая контактирует с лошадью, должна быть защищена. К тому же в таких ботинках твердые носы. Если лошадь случайно наступит человеку на ногу, то это поможет защитить пальцы.

Арина навещает Грацию около трех раз в неделю

Как тренируют лошадей

Как кинолог, занимающийся дрессировкой собак, Арина видит в этих животных различия. Хотя и признается, что кинологическое образование ей помогает.

Чтобы кататься на лошади, ее нужно натренировать

Всё, что связано с верховой ездой и движением лошади, исходит от ее природной клаустрофобии. Так, чтобы ее подвинуть, придется надавить на лошадь рукой, да так, чтобы животное не могло на это не отреагировать.

Клаустрофобия — паталогическая боязнь замкнутых пространств.

Собака — это хищник, а лошадь — жертва, то есть она работает от давления. Арина Богатова владелица лошади

«Потом лошадь понимает, что если к ней приставили палец, значит, лучше подвигаться, иначе давление увеличится», — пояснила конник.

Если у вас нет опыта в тренировке лошадей, лучше нанять профессионала

Тем не менее за вкусняшки лошадки тоже готовы работать. Но такой метод подходит не для всех. Некоторые начинают наглеть. Справиться с истерикой лошади — непростая задача.

Одно дело, когда собачка требует вкусняшку и лает. А другое дело, когда это требует туша 500 килограммов. Арина Богатова владелица лошади

Еще один удивительный факт: лошади не отличаются преданностью. Своих людей они помнят, но особых чувств не испытывают.

«У них нет такой преданности, как у собак. Да, у них прекрасная память, они через пять лет узнают человека, с которым провели какое-то время. Могут хорошо относиться, могут воспринимать как лидера. Это такое разочарование для многих конников, что лошадям на нас всё равно», — дополнила Арина.

Как лошади отдыхают

Для лошадей очень важно движение. Это заложила в них природа. Мало движений — будут проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому для животных важно организовать свободный выгул. Если большой территории нет, то заводить лошадь не стоит.

Лошадей тренируют минимум по часу каждый день

«Спят они всю ночь, — рассказала Арина. — Они заходят где-то часов в семь-восемь вечера и в шесть утра выходят. Если им хочется, они могут подремать на улице, у них там есть домики».

Лошади спят лежа! А еще часто храпят на боку.

Как перевозят лошадей

Перевозка лошадей — отдельная тема для конников. Организовать это не так просто: аренда коневоза (фургончика для перевозки) может ударить по кошельку. А перевозить лошадь придется, как минимум после покупки.

«Лошади просто заходят, их фиксируют на веревке и сзади закрывают. Лошадь прямо как в коробочке стоит. Она особо, ну кроме того, как постоять, ничего не может сделать. Это для ее же безопасности», — рассказала конник.

Стоимость перевозки часто рассчитывают по 40 рублей за километр

Если расстояние побольше, то перевозят с регулярными остановками. Причем это не просто разминка на пару минут, а полноценная ночевка в конюшне. Правда, не все готовы принять на своего рода передержку лошадь.

Иногда перевозить лошадей могут и самолетом. Для этого есть специальные отсеки. Некоторым лошадкам, чтобы снять стресс, могут вколоть успокоительное.

На улице лошадей привязывают специальным узлом, который конник развязывает одним рывком

