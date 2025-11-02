Как ухаживать за лапками собаки в холода? Инструкция от кинолога

Как регенты влияют на кожу лап у собак Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В холодное время года нужно позаботиться не только о себе, но и о своем питомце. Подробнее об уходе за лапками собак порталу 76.RU рассказала Арина Богатова — ярославский кинолог, инструктор по дрессировке и хендлер.

Как холод влияет на состояние лап собак

По словам эксперта, из-за холодной температуры подушечки лап могут становиться более сухими и трескаться. Помимо самого температурного воздействия, увеличивается влажность.

Если лапы хорошо не просушивать после прогулки, может образоваться грибок. Всё это причиняет дискомфорт собаке, поэтому важно запомнить правила по уходу и следовать им.

Как ухаживать за лапками собаки

Арина Богатова поделилась, что уход за лапами собак очень простой. В первую очередь, отмечает специалист, нужно соблюдать обычные правила гигиены.

«Главное не забывать мыть собаке лапы. Лучше использовать просто воду, так как шампуни дополнительно высушивают кожу. Также не стоит игнорировать увлажнение, сейчас на маркетплейсах представлено большое количество различных восков, бальзамов и кремов для лап. В некоторых случаях, когда лапы уже сильно потрескались и это приносит дискомфорт — лучше обратиться к ветеринару за назначением лечения», — посоветовала кинолог.

Особое внимание Арина Богатова обратила на шерсть между лапок. Чтобы упростить гигиену и налипание комочков снега во время зимних прогулок, со слов специалиста, следует регулярно выстригать шесть между лапок. Также лапы важно просушивать насухо, иначе может образоваться грибок.

Если шерсть между пальцев у питомцы бордового оттенка, это признак грибка. Арина Богатова ярославский кинолог

Как подобрать ботиночки питомцу

Маленьким собакам и тем, кто чувствителен к температуре, эксперт рекомендует использовать ботиночки, чтобы защитить подушечки от низких температур. Также следует обратить внимание, не мерзнет ли собака во время прогулок. Если в вашем районе зимой обильно используют реагенты (химические вещества для борьбы с гололедицей), то специальная обувь для питомца, как отмечает кинолог, станет настоящим спасением.

Арина Богатова рассказала, как правильно выбрать обувь собаке. Вот на что эксперт рекомендует обратить внимание при покупке.

Выбирайте непромокаемый материал. Даже при небольшом морозе мокрые лапы — это риск обморожения. Осмотрите внутренние швы. Они не должны натирать при активном контакте. Обратите внимание на обувь с фиксаторами (например, с липучкой или пристежкой к комбинезону). Липучка не должна придавливать лапу. Выберите подходящий размер. У собаки, которая носит ботинки, особенно важно, чтобы когти не были слишком длинными. Размер можно определить, обведя лапу по контуру с учетом выступающих когтей, измерьте длину получившейся лапы на листе.

Сколько времени гулять с собакой в холода

Как поделилась эксперт, все собаки по-разному переносят холод. Например, северные ездовые собаки могут легко спать буквально в сугробе и чувствовать себя прекрасно. При прогулке с питомцем нужно обращать внимание на симптомы замерзания: дрожь, поджимание лап, отказ двигаться или, наоборот, резкие рывки вперед. Эти признаки указывают на то, что собака замерзла. Эксперт в таком случае рекомендует закончить прогулку.

Арина Богатова отметила, что при наличии подходящей одежды даже короткошерстные собаки могут гулять достаточно долго и спокойно. Одевать желательно всех собак, у которых нет или малое количество подшерстка, так как остевой волос не греет.