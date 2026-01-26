«Лучшее решение в моей жизни». 3D-скульптор стала хозяйкой стаи попугайчиков — как они уживаются в обычной хрущевке

Попугаи обычно живут парами, и этот баланс Ангелина старается соблюдать и в своей стае Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Когда мы слышим истории про людей, у которых дома обитает какой-нибудь зверинец, то это обычно кошки. Ну, может, кто еще собак держит больше одной-двух. Или вот муравьев в муравьиных фермах, которые были модными некоторое время назад. Корреспонденты NGS.RU побывали в хрущевке, где вместе с хозяйкой, кроме пары собак, уживается целая стая попугаев.

«Я думала, что надо подождать»

Ангелина — 3D-скульптор, моделирует фигуры для 3D-принтера. Изготовление фигурок и программ для их печати внезапно стало основным видом заработка девушки — модели могут стоить от трехсот долларов до тысячи. Правда, заказы эти по большей части разовые.

«У меня нет высшего образования вообще, я сама научилась моделированию. Сначала долго занималась ручной лепкой, но, когда поняла, что физически не могу сделать супермелкую детализацию, купила компьютер, планшет и села учиться моделированию по YouTube-урокам. Потом купила 3D-принтер», — рассказала Ангелина.

Девушка живет в однокомнатной хрущевке с двумя взрослыми собаками Дедулей и Дусей и целой стаей из 11 волнистых попугайчиков. По ее словам, животные в родительском частном доме были всегда, чаще всего бездомные и брошенные, которые просто забредали во двор.

«Когда я начала жить одна, груз ответственности сначала мне не позволял взять животных. Я думала, что надо подождать, должны сложиться обстоятельства. Должно найтись место, где я буду идеально жить. Но потом подумала: а если я не найду такого места, где все будет идеально? В итоге я завела птиц. И это было одним из лучших решений в моей жизни», — улыбнулась Ангелина.

Пожилые Дедуля и Дуся тоже появились почти с улицы: Дедулю, например, лечили в приюте от серьезного дерматита, после чего Ангелина забрала его к себе. Позже в компанию к Дедуле добавилась Дуся.

«Она мамашка с приветом»

Первые волнистые попугайчики появились у девушки около трех лет назад. Она хотела взять себе парочку, но это оказалось только началом.

Первых двух попугаев — Девочку и Станислава — пришлось забирать парой. Девочка, кстати, самая уважаемая в стае и в попугайной иерархии занимает высокое место. Возможно, как старейшая.

Через некоторое время Ангелина взяла для Станислава приятеля, но тот неожиданно оказался женского пола. Так появилась Емочка: от «йема», что с испанского переводится как «желток».

«Получились две девочки и один мальчик. Я решила, что это несправедливо по отношению к девочкам, что не будет еще одного мальчика. Так появился Тоша, — рассказала Ангелина. — Это самая активная птица, но у него есть некоторые проблемы с психикой, потому что он 2,5 года жил в одиноком содержании. Он не чувствует личных границ других попугаев, может навязываться им, и на него могут агрессировать: мол, не лезь так настойчиво. Но где-то через полгода Тоша адаптировался».

Пятый и шестой попугаи — голубенькая Снежа и желто-зеленый Виталя — появились «для души» и должны были стать последними. Снежа, уточнила Ангелина, очень активная интеллектуалка: все время придумывает, куда бы залезть, и постоянно лезет в шкаф через всевозможные щели.

Ее цель, по мнению девушки, — завести потомство. Попугаи для этого ищут узкие и укромные пространства — в природе они размножаются в дуплах. Видимо, щели между дверками шкафа, по мнению активно желающей размножиться Снежи, подходят для того идеально.

«Она прямо постоянно думает и просчитывает, куда ей залезть. Виталя создает иллюзию деятельности и просто поддерживает свою женщину. А мне приходится баррикадировать шкаф, потому что Снежа все щели, которые можно найти и о которых я не подозревала, нашла. Она очень хочет родить детей в этом шкафу, она мамашка. Причем с приветом», — пошутила девушка.

Но пока, несмотря на сложившиеся пары и регулярные спаривания, птенцы в стае не появляются. Такова попугайская природа, объяснила девушка: для того чтобы были снесены яйца, будущей мамаше надо сначала создать себе условное гнездо.

После Снежи и Витали появились еще три птицы. Ангелина пошла в зоомагазин за кормом и увидела попугаев, которые жили там в ужасных условиях. Так к ней попали Константин, Лола и Аркадий.

«Он висел на клетке сбоку, — вспомнила девушка. — Аркадий был самый маленький, самый чистый из всех и выглядел как ангел на помойке».

Десятой — для равновесия по количеству самцов и самок — стала Персея. Правда, она сильно болела и спасти ее не удалось. Зато после появилась еще одна пара: бывший хозяин Виталика уезжал из города и предложил Ангелине забрать его родителей (родителей попугая Виталика, конечно, а не хозяина). Так к стае добавились последние два попугайчика: Рада, которую пришлось лечить от опухоли брюшка, и Сергей.

«У меня всегда было плохо с именами. Это понятно по моему первому попугаю, которого зовут Девочка. Самцов я решила называть обычными мужскими именами. Мне кажется, это звучит прикольно: Станислав Ангелинович, Константин Ангелинович, — улыбнулась девушка. — Я даже в темноте по силуэту могу их отличить, знаю их физику тела, как они все двигаются, в какой позе сидят, какой длины у каждого хвост».

«Я вижу свое будущее только с птицами»

Обычный день Ангелины начинается с прогулки с собаками и их кормления. Потом она готовит завтрак стае: помимо стандартного магазинного корма, это зелень, всевозможные ветки деревьев, различные пророщенные крупы, овощи и фрукты. Например, самым любимым блюдом у птиц оказалась свекла — ее они могут есть всегда и в большом количестве.

Так получилось, что многие птицы в стае Ангелины ослаблены, обычно они доставались ей больными. Поэтому помимо средних ежемесячных расходов в 7 тысяч на корм девушка достаточно много тратится и на лечение. По ее подсчетам, за почти три года проживания у нее стаи на лечение было потрачено от 300 до 500 тысяч рублей.

Плюс ежедневная специальная аламиноловая (дезинфицирующая) уборка и постоянно работающий бактерицидный рециркулятор — устройство для обеззараживания воздуха от бактерий, вирусов и других микроорганизмов.

Про всех своих крылатых питомцев девушка рассказывает в блоге и Telegram-канале «Пусины пеки»: пеки — сокращенное от попугаи, а Пусь — давний никнейм Ангелины в сетевой игре. Видеоролики девушки познавательные и порой очень смешные. Единственное, смотреть их рекомендуется пользователям от 18 лет.

Одна из важных частей блога — советы по содержанию птиц и трансляция идеи, что птицы — личности.

«Я хочу, чтобы стая была постоянна. Для этого нужно вводить новых птиц, но я не хочу вводить их извне. Есть большой риск, что ты купишь попугая, а у него окажется мегабактериоз — это может погубить всю стаю, — также объяснила Ангелина. — Скорее всего, мы с нашим лечащим врачом и под ее контролем выберем самок, у которых самое крепкое здоровье, и я оставлю три птенца. Я вижу свое будущее только с птицами».