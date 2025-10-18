НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Животные «Что это за звери такие?» Семья завела уникальных собак с инопланетной внешностью — посмотрите на них

«Что это за звери такие?» Семья завела уникальных собак с инопланетной внешностью — посмотрите на них

Атлас и Чивас обожают бегать и постоянно находятся в центре внимания

113
Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Год назад Надежда Купченко переехала на ПМЖ в Тюмень из Омска, и в скором времени у нее дома поселился совершенно очаровательный щенок очень редкой в России породы поденко ибиценко. Его назвали Атлас. Этой весной у него появился компаньон — Чивас. Их хозяйка уверена: ей достались лучшие в мире собаки, и никак иначе.

«У Атласа и Чиваса совершено нет никакой агрессии — ни к людям, ни к другим собакам. И долго от этого я пребывала в каком-то космосе. Очень много внимания к ним на улице: нас останавливали буквально через каждый метр, спрашивали, кто это за звери такие. И сейчас останавливают. Вопрос „Это кто?“ в адрес собак мы слышали, наверное, уже миллион раз», — призналась нашим коллегам из 72.RU владелица уникальных собак.

Как выглядят эти необычные питомцы — смотрите в видео чуть выше.

Порода поденко ибиценко в переводе — «борзая с острова Ибица». Есть у этой породы и другие названия: ивисская борзая и ибизан.

ПО ТЕМЕ
Екатерина БурлеваЕкатерина Бурлева
Екатерина Бурлева
Журналист 72.RU
Гость
8 минут
Дурдом...
