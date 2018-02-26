В Ярославле у дома-памятника содрали крышу

Так сейчас выглядит дом-памятник

Этот дом точно можно назвать многострадальным. Здание №12 на улице 1905 года в Ярославле, признанное выявленным объектом культурного наследия, снова разрушают вандалы. У дома содрали крышу.

— Памятник стоит вообще без кровли. Мародеры содрали кровельное железо, — рассказала градозащитница Ольга Мазанова.

— Норская мануфактура — уникальное историческое место, надо попытаться сохранить хоть что-нибудь, — вторит ей защитница Елена Богданова, которая за свой счёт ранее проплатила видеонаблюдение у этого здания.

На камерах видеонаблюдения никаких вторжений на территорию дома не зафиксировано. Однако сегодня градозащитница отнесла заявление об ужасном отношении к памятнику в прокуратуру.

Справка 76.ru

Здание №12 по улице 1905 года в Ярославле включили в список выявленных объектов культурного наследия в ноябре прошлого года. Оно входит в ансамбль зданий льнопрядильной фабрики братьев Хлудовых, открывшейся в 1859–1860 годах.