|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Аэродром в Ярославле предложили сделать международной базой для автодомов
17 февраля 2018 08:08
1 675 7
Ярославский аэродром Левцово может стать международной базой для караванеров — людей, кто путешествует на автодомах.
Однако перед этим в площадку придётся вложить немало денег для подготовки обслуживающего сервиса.
— Ярославль — столица обновляющегося маршрута «Золотое кольцо России», который посещают путешественники, в том числе и на автодомах. Аэродром Левцово находится всего в нескольких километрах от города и вполне мог бы стать местом стоянки и обслуживания автодомов, — говорит директор аэродрома Михаил Скворцов. — Левцово находится в 5 километрах севернее Ярославля и занимает площадь более 60 гектаров. На территории комплекса уже есть оборудованная стоянка на 550 автомашин.
Также администрация аэродрома напомнила, что прошлой осенью между аэродромом, правительством области и компанией «Яррегионавиа» заключили соглашения о намерениях к сотрудничеству. Теперь аэродром ожидает инвестиции в 150 миллионов рублей.
Аэропорт Ярославля в это время анонсирует планы на рейсы до Казани и Калининграда.
Фото: Андрей Серов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров