Аэродром в Ярославле предложили сделать международной базой для автодомов

Левцово может стать стоянкой для автопутешественников

Ярославский аэродром Левцово может стать международной базой для караванеров — людей, кто путешествует на автодомах.

Однако перед этим в площадку придётся вложить немало денег для подготовки обслуживающего сервиса.

— Ярославль — столица обновляющегося маршрута «Золотое кольцо России», который посещают путешественники, в том числе и на автодомах. Аэродром Левцово находится всего в нескольких километрах от города и вполне мог бы стать местом стоянки и обслуживания автодомов, — говорит директор аэродрома Михаил Скворцов. — Левцово находится в 5 километрах севернее Ярославля и занимает площадь более 60 гектаров. На территории комплекса уже есть оборудованная стоянка на 550 автомашин.

Также администрация аэродрома напомнила, что прошлой осенью между аэродромом, правительством области и компанией «Яррегионавиа» заключили соглашения о намерениях к сотрудничеству. Теперь аэродром ожидает инвестиции в 150 миллионов рублей.

Аэропорт Ярославля в это время анонсирует планы на рейсы до Казани и Калининграда.