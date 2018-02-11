На пожаре в ярославской многоэтажке погибла женщина

Пожар произошёл в многоэтажке в Мурманском проезде

Вчера в Ярославле около трёх часов дня произошёл пожар в многоэтажке в Мурманском проезде. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже.

— На место происшествия выехали 27 человек личного состава из двух пожарно-спасательных частей, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Было задействовано восемь единиц техники.

Пожар удалось полностью потушить меньше, чем за час. Но трагедии избежать не удалось — погибла хозяйка квартиры.

Ещё один страшный пожар произошёл в селе Толгоболь под Ярославлем. Там погиб мужчина. Огонь уничтожил весь дом.