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На пожаре в ярославской многоэтажке погибла женщина
11 февраля 2018 10:12
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Вчера в Ярославле около трёх часов дня произошёл пожар в многоэтажке в Мурманском проезде. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже.
— На место происшествия выехали 27 человек личного состава из двух пожарно-спасательных частей, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Было задействовано восемь единиц техники.
Пожар удалось полностью потушить меньше, чем за час. Но трагедии избежать не удалось — погибла хозяйка квартиры.
Ещё один страшный пожар произошёл в селе Толгоболь под Ярославлем. Там погиб мужчина. Огонь уничтожил весь дом.
Фото: МЧС
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