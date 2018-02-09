|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле женщина-прораб свалилась на бетонный пол во время строительства дома
9 февраля 2018 12:37
4 580 6
55-летняя сотрудница фирмы «Современный дом» пострадала при строительстве жилого дома в посёлке Красный бор. Сейчас там возводят новый комплекс «Берёзовая роща». При кладке кирпичей женщина упала в межплитный проём на бетонный пол с высоты одного этажа. Работница попала в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.
— Опасные участки не были обозначены специальными знаками, страховочными ограждениями или защитными устройствами. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров