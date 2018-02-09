В Ярославле женщина-прораб свалилась на бетонный пол во время строительства дома

Женщина упала на бетонный пол

55-летняя сотрудница фирмы «Современный дом» пострадала при строительстве жилого дома в посёлке Красный бор. Сейчас там возводят новый комплекс «Берёзовая роща». При кладке кирпичей женщина упала в межплитный проём на бетонный пол с высоты одного этажа. Работница попала в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

— Опасные участки не были обозначены специальными знаками, страховочными ограждениями или защитными устройствами. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.