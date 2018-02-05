Спас всех: как ярославец вытаскивал из снега фуры и автобусы

Дмитрий помог фуре забраться на горку к Красной площади

На скользких и заснеженных дорогах Ярославля сегодня то и дело застревали и легковые автомобили, и фуры. Ярославцы не бросали в беде водителей и как могли помогали друг другу.

Днем на проспекте Октября рядом с остановкой «НИИМСК» несколько фур застряли на трамвайных путях и парализовали движение трамваев. Пришлось звать на помощь депутата муниципалитета Дмитрия Соколова.

Дмитрий на своем внедорожнике помог большегрузам выбраться и освободить путь общественному транспорту.

— За вчерашний день три фуры вытянул, сегодня уже восемь, — рассказал Дмитрий Соколов. — Только что вытянул еще одну. Машина не могла забраться в горку к Красной площади от Речного вокзала.

Застрявшие фуры парализовали движение трамваев

Помогать Дмитрию пришлось сегодня и автобусу, который застрял на выезде с заправки на окружной дороге.

Дмитрий помог выехать с заправки застрявшему на окружной дороге автобусу

Дмитрий вытаскивает из снега и тяжелый транспорт, и легковые автомобили. Ранее он уже предлагал ярославцам свою помощь.

А пока ярославцу пишут на странице в фейсбуке благодарности, он уже мчится вытаскивать очередной застрявший автомобиль к Главпочтамту. Там машина полностью перекрыла проезд почте в обе стороны.