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Город

Спас всех: как ярославец вытаскивал из снега фуры и автобусы

5 февраля 2018
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снег, Ярославль, фуры

На скользких и заснеженных дорогах Ярославля сегодня то и дело застревали и легковые автомобили, и фуры. Ярославцы не бросали в беде водителей и как могли помогали друг другу.  

Днем на проспекте Октября рядом с остановкой «НИИМСК» несколько фур застряли на трамвайных путях и парализовали движение трамваев. Пришлось звать на помощь депутата муниципалитета Дмитрия Соколова.

Дмитрий на своем внедорожнике помог большегрузам выбраться и освободить путь общественному транспорту.

— За вчерашний день три фуры вытянул, сегодня уже восемь, — рассказал Дмитрий Соколов. — Только что вытянул еще одну. Машина не могла забраться в горку к Красной площади от Речного вокзала.

Помогать Дмитрию пришлось сегодня и автобусу, который застрял на выезде с заправки на окружной дороге.

Дмитрий вытаскивает из снега и тяжелый транспорт, и легковые автомобили. Ранее он уже предлагал ярославцам свою помощь.

А пока ярославцу пишут на странице в фейсбуке благодарности, он уже мчится вытаскивать очередной застрявший автомобиль к Главпочтамту. Там машина полностью перекрыла проезд почте в обе стороны.

Елена Вахрушева
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Фото: Дмитрий Соколов
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