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Спас всех: как ярославец вытаскивал из снега фуры и автобусы
5 февраля 2018
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На скользких и заснеженных дорогах Ярославля сегодня то и дело застревали и легковые автомобили, и фуры. Ярославцы не бросали в беде водителей и как могли помогали друг другу.
Днем на проспекте Октября рядом с остановкой «НИИМСК» несколько фур застряли на трамвайных путях и парализовали движение трамваев. Пришлось звать на помощь депутата муниципалитета Дмитрия Соколова.
Дмитрий на своем внедорожнике помог большегрузам выбраться и освободить путь общественному транспорту.
— За вчерашний день три фуры вытянул, сегодня уже восемь, — рассказал Дмитрий Соколов. — Только что вытянул еще одну. Машина не могла забраться в горку к Красной площади от Речного вокзала.
Помогать Дмитрию пришлось сегодня и автобусу, который застрял на выезде с заправки на окружной дороге.
Дмитрий вытаскивает из снега и тяжелый транспорт, и легковые автомобили. Ранее он уже предлагал ярославцам свою помощь.
А пока ярославцу пишут на странице в фейсбуке благодарности, он уже мчится вытаскивать очередной застрявший автомобиль к Главпочтамту. Там машина полностью перекрыла проезд почте в обе стороны.
Фото: Дмитрий Соколов
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